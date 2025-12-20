search
Sâmbătă, 20 Decembrie 2025
Apartamentele s-au scumpit cu 13% în 2025. Trei camere, alegerea preferată a românilor. Cea mai scumpă locuință - 2,3 milioane de euro

În 2025, prețurile de pe piața imobiliară din România au înregistrat o creștere față de anul anterior, apartamentele disponibile la vânzare fiind, în medie, cu 13% mai scumpe decât în 2024, potrivit unui raport anual de specialitate.

Cartier de blocuri
Apartamentele s-au scumpit cu 13% în 2025. Foto Pixabay

Calculul prețului mediu are la bază prețurile de cerere solicitate de vânzători în cele mai mari zece orașe. Cele mai căutate apartamente de vânzare au fost cele cu trei camere, acestea fiind incluse în 51% dintre căutările din 2025, o tendință similară cu cea din 2024, după ce în 2023 interesul s-a orientat mai ales către apartamentele cu două camere. Bucureștiul a rămas, totodată, orașul cu cea mai rapidă dinamică a tranzacțiilor.

În 2025, piața imobiliară a arătat că oamenii devin tot mai atenți înainte de a lua o decizie. Creșterea prețurilor nu i-a descurajat, ci i-a determinat să compare mai mult și să caute locuințe care răspund mai bine nevoilor lor reale. La fel ca în 2024, apartamentele cu trei camere se mențin printre cele mai frecvent incluse în căutări, semnalând o orientare constantă către mai mult spațiu și confort, iar Bucureștiul rămâne orașul în care proprietățile se tranzacționează în cel mai scurt timp. Prin acest raport, ne propunem să oferim o imagine clară asupra acestor evoluții și să sprijinim utilizatorii în procesul de informare și luare a deciziilor pe o piață tot mai complexă”, a declarat expertul în imobiliare Monica Dudău.

Tranzacții rapide și preferințe în căutări

În 2025, prețurile de cerere pentru proprietățile scoase la vânzare pe platformă au fost, în medie, cu 13% mai ridicate față de anul anterior, la nivelul celor mai mari zece orașe din România. În acest context, prețul mediu solicitat pentru un apartament nou a ajuns la 2.020 euro/m², în creștere cu 6% față de 2024 (valoare calculată pe baza prețurilor afișate în anunțuri, în multe cazuri fără TVA inclus), în timp ce apartamentele vechi au avut un preț mediu solicitat de 2.212 euro/m², cu 20% mai mare comparativ cu anul trecut. Cluj-Napoca rămâne orașul cu cele mai ridicate prețuri, cu un preț mediu de 3.111 euro/m² în 2025, comparativ cu 2.737 euro/m² în 2024. La polul opus, la fel ca în anul anterior, Reșița se remarcă prin cele mai accesibile prețuri dintre reședințele de județ, cu un preț mediu de 852 euro/m², față de 795 euro/m² în 2024.

Anul 2025 a adus o creștere a nivelului de activitate pe platformă, numărul paginilor de anunțuri imobiliare vizionate fiind cu 27% mai mare față de anul anterior, în timp ce contactările dintre cumpărători și vânzători au crescut cu 12%. Datele indică un interes susținut pentru piața imobiliară, în contextul în care utilizatorii au continuat să exploreze oferta disponibilă, analizând mai atent opțiunile înainte de luarea deciziei finale.

În 2025, apartamentele cu trei camere au fost incluse în 51% dintre căutările realizate pe platformă, la fel ca în 2024. În schimb, în 2023, cele mai frecvent incluse în căutările cumpărătorilor au fost apartamentele cu două camere. Luna ianuarie a rămas perioada cu cel mai mare volum de căutări pentru apartamentele de vânzare, la fel ca în 2024. În 2023, luna august a fost perioada cu cel mai ridicat interes. În ceea ce privește viteza tranzacțiilor, Bucureștiul a fost orașul în care proprietățile s-au vândut cel mai rapid.

Cea mai scumpă proprietate rezidențială vândută pe Storia în 2025 a fost un duplex cu patru camere, situat în zona Charles de Gaulle. Proprietatea, finalizată în 2017, are o suprafață de 204 m² și este amplasată la parterul unui imobil cu cinci etaje. Prețul de vânzare a fost de 2,3 milioane de euro. Cea mai vizualizată proprietate de pe platformă în perioada analizată a fost o casă cu o suprafață de 122 m², dotată cu garaj și amplasată pe un teren de 1.771 m², situată în Câmpina, în apropierea Școlii Centrale.

