Linie roşie trasată de Kiev la Odesa: administraţie militară sub conducerea unui veteran din Donbas

La Odesa, oraş strategic la Marea Neagră şi totodată una dintre cele mai vulnerabile frontiere interne ale Ucrainei, preşedintele Volodimir Zelenski a semnat, miercuri, 15 octombrie un decret prin care instituie o administraţie militară în locul conducerii civile. Noul şef al administraţiei: generalul de brigadă Serhii Lisak, fost comandant şi conducător regional cu experienţă în zone de război.

generalul de brigadă Serhii Lisak,

Decizia, deşi motivată oficial de „situaţia de securitate”, transmite un semnal mult mai amplu: controlul centralizat se intensifică, iar toleranţa faţă de vechile conexiuni cu Rusia — fie ele politice sau economice — a ajuns la final, scrie euromaidanpress.com.

Truhanov, finalul unei epoci

În fundalul decretului se află cazul fostului primar Ghenanadi Truhanov, acuzat de ani buni că întreţine relaţii ambigue cu fosta oligarhie rusofilă din sudul Ucrainei. Recent, presa ucraineană a confirmat că Truhanov deţinea paşaport rusesc, fapt considerat de neconceput în actualul context de război. Truhanov, fost lider local al influentei reţele economico-criminale din anii ’90 — cunoscută sub numele de „mafia petrolului” — a fost tolerat timp îndelungat, inclusiv în perioada post-Maidan. Dar războiul a redefinit priorităţile regimului de la Kiev.

Instaurarea administraţiei militare permite nu doar coordonarea apărării locale, ci şi controlul direct asupra deciziilor sociale şi economice ale oraşului — un pas rar, dar considerat necesar într-un oraş în care serviciile ruseşti rămân active, iar retorica Kremlinului revendică frecvent Odesa ca fiind „pământ rusesc”.

Cine este generalul Lisak

Noul administrator militar, Serhii Lisak, are un profil tipic pentru noua generaţie de oficiali promovaţi în Ucraina în perioada de război: experienţă operativă în cadrul SBU, urmată de promovare în funcţii administrative regionale. A condus regiunea Dnipropetrovsk în momente-cheie ale războiului, inclusiv în perioada atacurilor masive ruseşti din 2022-2023.

A fost avansat general în 2022, după misiuni în Donbas, fiind specializat în contrasabotaj şi operaţiuni de securitate. Într-o declaraţie publică, remarca sec: „Nu intenţionez să negociez cu nimeni nimic. Există atribuţii clare care trebuie îndeplinite” — o frază care rezumă stilul său de conducere direct şi lipsit de compromisuri.

De ce acum?

Numirea unui administrator militar vine într-un moment tensionat. Odesa e considerată un obiectiv strategic de prim rang pentru Moscova, iar serviciile de informaţii ruse au fost semnalate frecvent în regiune. De altfel, Vladimir Putin a evocat de mai multe ori, în discursuri oficiale, apartenenţa istorică a oraşului la „lumea rusă”.

Decizia ar putea anticipa fie noi ameninţări, fie o reformă profundă a administraţiei locale, în linie cu eforturile de curăţare a structurilor statului de influenţe dubioase. Totodată, este şi o decizie simbolică: Ucraina trimite semnalul că nicio zonă gri nu mai poate fi tolerată în zonele sensibile.

Prudenţă în jurul unui om al SBU

Deşi nu există acuzaţii directe de corupţie împotriva lui Lisak, profilul său de oficial format în sistemul SBU stârneşte prudenţă. Anumiţi comentatori media din Ucraina atrag atenţia că, în ciuda eficienţei sale administrative, lipsa unei dimensiuni civile în stilul său de conducere ar putea genera tensiuni într-un oraş cosmopolit precum Odesa.

Pentru moment însă, echilibrul dintre securitate şi libertăţi rămâne o linie fină, iar Kiev pare decis să aleagă ferm securitatea.