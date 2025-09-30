Avertisment de la Moscova. Peskov indică următoarele ținte: „Odesa și Nicolaev vor să-și lege destinele de Rusia dar se tem să spună”

Moscova a lăsat să se înțeleagă că următoarele regiuni ucrainene vizate de pretențiile sale teritoriale ar putea fi Odesa și Nicolaev. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a declarat marți că locuitorii celor două regiuni „ar dori să-și lege destinele de Rusia” însă „se tem să spună asta”.

Declarația lui Peskov a venit în cadrul unei conferințe de presă, ca răspuns la o întrebare „ipotetică” despre cum ar fi dacă locuitorii Odessei și Mikolaivului ar fi lăsați să voteze pentru aderarea la Rusia.

Rusia susține că a anexat, în septembrie 2022, patru regiuni ucrainene – Donețk, Lugansk, Herson și Zaporojie – după organizarea unor referendumuri criticate pe scară largă ca fiind ilegale și manipulate. Aceste acțiuni au fost denunțate de Ucraina și de comunitatea internațională.

În discursul său, Peskov a mai subliniat că „ar fi mai bine pentru Europa să caute un dialog cu Rusia pe teme de securitate” decât să încerce să construiască un „zid anti-drone” care să divizeze continentul, transmite Reuters, citat de Agerpres.

Anterior, Volodimir Saldo, liderul de ocupație instalat în regiunea Herson, a afirmat că locuitorii din Odesa și Mikolaiv ar vota pentru aderarea la Rusia dacă ar avea loc un referendum.

El a precizat însă că un astfel de vot ar fi posibil doar după „eliberarea” acestor orașe de sub controlul ucrainean, relatează Gazeta.ru.

Analistii internaționali avertizează că astfel de declarații vin să intensifice tensiunile și să amplifice temerile privind escaladarea conflictului în sudul Ucrainei.