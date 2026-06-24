Nemulțumirea față de război câștigă teren în Rusia odată cu creșterea atacurilor ucrainene

Tot mai mulți ruși își exprimă nemulțumirea în fața președintele Vladimir Putin din cauza războiului și a faptului că acesta pare să nu mai aibă sfârșit, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a subliniat că presiunea internațională asupra Federației Ruse trebuie menținută pentru a constrânge Kremlinul să accepte negocieri de pace, explicând că dificultățile economice și de altă natură îi vor ajuta pe ruși să înțeleagă impactul real al războiului.

„Presiunea noastră, sub toate formele ei, trebuie să continue să funcționeze pentru a obține pacea. Toate aceste dificultăți actuale pentru ruși trebuie să îi apropie de ideea că acesta este războiul lor și că nu e vorba doar de niște «pietre căzute din cer». Războiul lor trebuie să se termine”, a punctat Zelenski.

Kievul a transmis deja toate propunerile posibile pentru o reglementare pașnică, a adăugat președintele ucrainean, reiterând importanța unor negocieri reale. Publicația The Kyiv Independent a dezvăluit că președintele SUA, Donald Trump, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean să acționeze „mai îndrăzneț” în raport cu Rusia. În acest context, Kievul consideră că a reușit să obțină sprijinul Washingtonului în campania de a aduce Moscova la masa tratativelor.

Vladimir Putin rupe tăcerea după atacurile ucrainene asupra infrastructurii Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit public, în cadrul unui briefing la Kremlin, despre atacurile ucrainene care au vizat infrastructura energetică. Aceasta reprezintă prima reacție a liderului rus după loviturile succesive de o gravitate fără precedent asupra Rafinăriei de Petrol din Moscova, din 16 și 18 iunie. Atacul din 18 iunie a fost cel mai amplu raid cu drone lansat asupra capitalei ruse de la începutul invaziei la scară largă.

„Înainte de a trece la ordinea de zi, aș dori să spun câteva cuvinte despre chestiuni care nu sunt direct legate de temele de astăzi”, a declarat Putin în deschiderea unei videoconferințe guvernamentale dedicate oficial sănătății, transporturilor și educației.

Ieșirea publică vine într-un moment în care Putin resimte o presiune politică internă tot mai mare, pe fondul penuriei de combustibil și al întreruperilor de internet care aduc efectele războiului direct în viața de zi cu zi a rușilor. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin a încercat să ambaleze succesele ucrainene drept victorii ale Moscovei.

„Suntem conștienți și vedem că, pe măsură ce situația de pe front se deteriorează rapid pentru regimul de la Kiev, iar adversarul pierde teritoriu după teritoriu în timp ce trupele noastre cuceresc localitate după localitate, regimul a adoptat o tactică de lovire a țintelor noastre civile și a infrastructurii”, a susținut Putin.

Declarațiile sale, însă, exagerează avansul trupelor ruse și minimizează impactul profund al atacurilor ucrainene. Ofensiva rusă din primăvara anului 2026 a fost în mare parte un eșec; ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a raportat că peste 35.000 de soldați ruși au fost uciși sau grav răniți doar în luna aprilie, în schimbul ocupării a doar 141 de kilometri pătrați.

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Între timp, atacurile ucrainene au scos din funcțiune mai multe rafinării rusești, agravând o criză de combustibil care a dus deja la restricționarea vânzărilor de benzină în mai multe regiuni. Vicepremierul Aleksandr Novak a admis că Moscova ia în considerare interzicerea exporturilor de motorină din cauza deficitului.

Criza combustibilului se extinde: restricții în 15 regiuni din Rusia

Cel puțin 15 regiuni rusești au introdus restricții la vânzarea de carburanți, pe fondul penuriei accentuate de atacurile ucrainene cu drone. Lovitura de săptămâna trecută asupra Rafinăriei din Moscova a paralizat activitatea unei unități care asigura 40% din piața de profil a capitalei ruse.

Autoritățile locale încearcă să mascheze legătura directă cu războiul.

În regiunea Belgorod, oficialii susțin că rezervele sunt suficiente, dar raționalizarea este necesară pentru „a preveni un deficit artificial”. La stațiile Lukoil, limita a fost stabilită la 30 de litri de benzină și 60 de litri de motorină de persoană.

Restricții similare au fost raportate în regiuni precum Kursk, Breansk, Voronej, Saratov, dar și în Siberia (Irkutsk, Novosibirsk) sau în regiunea arctică (Murmansk).

Faptul că unele dintre aceste regiuni se află la mii de kilometri de granița cu Ucraina demonstrează raza lungă de acțiune a dronelor Kievului și eșecul Kremlinului de a ține războiul departe de teritoriul național.

Atacuri masive în Crimeea ocupată și în regiunea Orenburg

Presiunea asupra infrastructurii energetice ruse a continuat la intensitate maximă. Dronele ucrainene au lovit substații electrice din Crimeea ocupată și o uzină de procesare a gazului din regiunea Orenburg, situată la granița cu Kazahstanul.

Explozii puternice au fost raportate la Centrala Electrică din Simferopol și la principala substație din Sevastopol, lăsând orașul și aproape jumătate din peninsulă fără energie electrică. În plus, benzinăriile din Crimeea au primit ordin să suspende complet vânzarea de combustibil către civili.

Concomitent, în regiunea Orenburg, un atac cu drone a provocat un incendiu major la o uzină de procesare a gazelor, guvernatorul local confirmând incidentul, deși a susținut că dronele „au fost doborâte deasupra unei întreprinderi industriale”.

Prin aceste operațiuni de amploare, care au vizat inclusiv poduri feroviare și obiective logistice din Crimeea, Ucraina își continuă strategia de a reduce capacitatea militară și economică a Moscovei de a finanța și susține mașinăria de război.