search
Miercuri, 24 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Nemulțumirea față de război câștigă teren în Rusia odată cu creșterea atacurilor ucrainene

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tot mai mulți ruși își exprimă nemulțumirea în fața președintele Vladimir Putin din cauza războiului și a faptului că acesta pare să nu mai aibă sfârșit, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Liderul de la Kiev a subliniat că presiunea internațională asupra Federației Ruse trebuie menținută pentru a constrânge Kremlinul să accepte negocieri de pace, explicând că dificultățile economice și de altă natură îi vor ajuta pe ruși să înțeleagă impactul real al războiului.

Rafinărie din Moscova, lovită de dronele ucrainene/FOTO:X
Rafinărie din Moscova, lovită de dronele ucrainene/FOTO:X

„Presiunea noastră, sub toate formele ei, trebuie să continue să funcționeze pentru a obține pacea. Toate aceste dificultăți actuale pentru ruși trebuie să îi apropie de ideea că acesta este războiul lor și că nu e vorba doar de niște «pietre căzute din cer». Războiul lor trebuie să se termine”, a punctat Zelenski.

Kievul a transmis deja toate propunerile posibile pentru o reglementare pașnică, a adăugat președintele ucrainean, reiterând importanța unor negocieri reale. Publicația The Kyiv Independent a dezvăluit că președintele SUA, Donald Trump, l-a îndemnat pe omologul său ucrainean să acționeze „mai îndrăzneț” în raport cu Rusia. În acest context, Kievul consideră că a reușit să obțină sprijinul Washingtonului în campania de a aduce Moscova la masa tratativelor.

Vladimir Putin rupe tăcerea după atacurile ucrainene asupra infrastructurii Moscovei

Președintele rus Vladimir Putin a vorbit public, în cadrul unui briefing la Kremlin, despre atacurile ucrainene care au vizat infrastructura energetică. Aceasta reprezintă prima reacție a liderului rus după loviturile succesive de o gravitate fără precedent asupra Rafinăriei de Petrol din Moscova, din 16 și 18 iunie. Atacul din 18 iunie a fost cel mai amplu raid cu drone lansat asupra capitalei ruse de la începutul invaziei la scară largă.

„Înainte de a trece la ordinea de zi, aș dori să spun câteva cuvinte despre chestiuni care nu sunt direct legate de temele de astăzi”, a declarat Putin în deschiderea unei videoconferințe guvernamentale dedicate oficial sănătății, transporturilor și educației.

Ieșirea publică vine într-un moment în care Putin resimte o presiune politică internă tot mai mare, pe fondul penuriei de combustibil și al întreruperilor de internet care aduc efectele războiului direct în viața de zi cu zi a rușilor. Cu toate acestea, liderul de la Kremlin a încercat să ambaleze succesele ucrainene drept victorii ale Moscovei.

„Suntem conștienți și vedem că, pe măsură ce situația de pe front se deteriorează rapid pentru regimul de la Kiev, iar adversarul pierde teritoriu după teritoriu în timp ce trupele noastre cuceresc localitate după localitate, regimul a adoptat o tactică de lovire a țintelor noastre civile și a infrastructurii”, a susținut Putin.

Declarațiile sale, însă, exagerează avansul trupelor ruse și minimizează impactul profund al atacurilor ucrainene. Ofensiva rusă din primăvara anului 2026 a fost în mare parte un eșec; ministrul ucrainean al Apărării, Mihailo Fedorov, a raportat că peste 35.000 de soldați ruși au fost uciși sau grav răniți doar în luna aprilie, în schimbul ocupării a doar 141 de kilometri pătrați.

Avertismentul lui Putin: „Dronele vin în număr uriaș”. Rusia acuză NATO că se pregătește de război

Între timp, atacurile ucrainene au scos din funcțiune mai multe rafinării rusești, agravând o criză de combustibil care a dus deja la restricționarea vânzărilor de benzină în mai multe regiuni. Vicepremierul Aleksandr Novak a admis că Moscova ia în considerare interzicerea exporturilor de motorină din cauza deficitului.

Criza combustibilului se extinde: restricții în 15 regiuni din Rusia

Cel puțin 15 regiuni rusești au introdus restricții la vânzarea de carburanți, pe fondul penuriei accentuate de atacurile ucrainene cu drone. Lovitura de săptămâna trecută asupra Rafinăriei din Moscova a paralizat activitatea unei unități care asigura 40% din piața de profil a capitalei ruse.

Autoritățile locale încearcă să mascheze legătura directă cu războiul.

În regiunea Belgorod, oficialii susțin că rezervele sunt suficiente, dar raționalizarea este necesară pentru „a preveni un deficit artificial”. La stațiile Lukoil, limita a fost stabilită la 30 de litri de benzină și 60 de litri de motorină de persoană.

Restricții similare au fost raportate în regiuni precum Kursk, Breansk, Voronej, Saratov, dar și în Siberia (Irkutsk, Novosibirsk) sau în regiunea arctică (Murmansk).

Faptul că unele dintre aceste regiuni se află la mii de kilometri de granița cu Ucraina demonstrează raza lungă de acțiune a dronelor Kievului și eșecul Kremlinului de a ține războiul departe de teritoriul național.

Atacuri masive în Crimeea ocupată și în regiunea Orenburg

Presiunea asupra infrastructurii energetice ruse a continuat la intensitate maximă. Dronele ucrainene au lovit substații electrice din Crimeea ocupată și o uzină de procesare a gazului din regiunea Orenburg, situată la granița cu Kazahstanul.

Explozii puternice au fost raportate la Centrala Electrică din Simferopol și la principala substație din Sevastopol, lăsând orașul și aproape jumătate din peninsulă fără energie electrică. În plus, benzinăriile din Crimeea au primit ordin să suspende complet vânzarea de combustibil către civili.

Concomitent, în regiunea Orenburg, un atac cu drone a provocat un incendiu major la o uzină de procesare a gazelor, guvernatorul local confirmând incidentul, deși a susținut că dronele „au fost doborâte deasupra unei întreprinderi industriale”.

Prin aceste operațiuni de amploare, care au vizat inclusiv poduri feroviare și obiective logistice din Crimeea, Ucraina își continuă strategia de a reduce capacitatea militară și economică a Moscovei de a finanța și susține mașinăria de război.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O nouă amenințare pe litoralul european: Bacteria „mâncătoare de carne” se răspândește odată cu încălzirea mărilor
digi24.ro
image
Evaluarea Națională 2026, Matematică: a început examenul. Subiectele și baremele, publicate în curând pe stirileprotv.ro
stirileprotv.ro
image
Evaluare Națională 2026. Ce subiecte au picat la Matematică
gandul.ro
image
Examen cu capcane? Ce subiecte au primit elevii la Evaluarea Națională la Matematică
mediafax.ro
image
Csikszereda, gest emoționant pentru o legendă a naționalei României. Rentă viageră lunară
fanatik.ro
image
De ce votează românii cu populiștii. Expert: Votanții lui Simion sau Georgescu nu au locuri de muncă bine plătite și au acumulat multe nemulțumiri INTERVIU
libertatea.ro
image
Subiecte la matematică la Evaluarea Națională 2026: A început examenul. Ce tipuri de exerciții pot primi elevii
digi24.ro
image
Cum arată casa unde a copilărit miliardarul Ion Țiriac
gsp.ro
image
Anunț oficial! SUA, decizie total neașteptată în privința Iranului, după primele două meciuri de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Adriana Trandafir, victima unei escrocherii de proporții. Cum ar fi rămas actrița fără 13.000 de lei
click.ro
image
„Regele TikTok-ului”, Alin Borcan, a fost reținut: S-a dat în live-uri drept Piedone și a făcut controale în magazine și benzinării
antena3.ro
image
ANAF a facut public primul caz privind o activitate clandestină de minare de criptomonede în România, într-o clădire dezafectată din Satu Mare cu 407 echipamente de minare. În mai puţin de un an, minerii au consumat energie electrică de peste 7 milioane de lei
zf.ro
image
Subiectele la Matematică de la Evaluarea Națională 2026 au fost publicate. Ce au avut de rezolvat elevii
observatornews.ro
image
BREAKING. Avem subiectele de la Matematică, la Evaluarea Națională 2026? Cum se rezolvau exercițiile
cancan.ro
image
Cum poți lua un bonus la pensie de 7.600 lei cu o contribuție de doar 167 lei? 1.000.000 români au făcut asta
newsweek.ro
image
FOTO, Cât de frumoasă e Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Are un trup lucrat
prosport.ro
image
Taxa de vacanță despre care mulți turiști află abia la recepție. Cât se plătește în Grecia, Italia și Croația
playtech.ro
image
„M-am trezit plângând, nu pot să cred…!“ Dezvăluirea emoționantă a lui Vasile Mogoș după despărțirea de Universitatea Craiova
fanatik.ro
image
Cum a dat lovitura un cuplu cu o afacere neașteptată: „Nu aveam nicio idee că vom crește atât de mult”
ziare.com
image
Echipele calificate în 16-imile Cupei Mondiale 2026, după încheierea etapei a doua a fazei grupelor. 5 naționale, OUT!
digisport.ro
image
Soția lui Messi, mesaj emoționant după ce fotbalistul a stabilit un nou record la Campionatul Mondial. Ce i-a transmis: „Este un privilegiu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Anunţ SURPRIZĂ făcut de Nicuşor Dan după consultările de la Cotroceni
romaniatv.net
image
Horoscop 24 iunie: O zi a alegerilor inspirate și a întâlnirilor care pot schimba planuri de viitor
mediaflux.ro
image
Clipul cu Antonela face înconjurul internetului mondial! Cum au surprins-o reporterii GSP: „Crede că îl iubește pe Messi mai mult decât noi...”
gsp.ro
image
Cine este Răzvan, fostul SPP-ist care moștenește vila de 3 milioane de euro a lui Ion Iliescu din Primăverii
actualitate.net
image
Cine sunt liberalii care vor fi dați afară din PNL după marea „trădare”. Predoiu, Rareș Bogdan și Hubert Thuma, pe listă
actualitate.net
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”
click.ro
image
Câți bani de buzunar le mai dau românii copiilor adolescenți. „De fiecare dată apar discutii că nu ii ajung și că toți ceilalți au mai mult"
click.ro
image
O familie din Germania a renunțat la viața din Bavaria pentru un sat din România: „Nu ni s-a furat nimic până acum”
click.ro
AnnaLynne McCord profimedia 0423233470 jpg
Blondina care și-a tratat propriul corp „ca pe un bordel”: „Pot face sex toată ziua, în fiecare zi!”
okmagazine.ro
Anne Hathaway foto Profimedia jpg
VIDEO Anne Hathaway a aruncat bomba la Hollywood. Emoționată, actrița a făcut marele anunț!
clickpentrufemei.ro
Descoperiri arheologice pe platoul Jabal al-Tayr din Egipt (© Facebook / Ministry of Tourism and Antiquities)
Descoperirea care redefinește originile arhitecturii piramidale egiptene
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Caz de canibalism la Serviciul de Ambulanță din Budapesta. Ancheta șoc: Organe umane găsite acasă la un angajat
image
La ce viciu a renunțat Irinel Columbeanu, de dragul Irinucăi. Fostul milionar se topește de dorul fiicei. Când o va îmbrățișa din nou: „Va fi ca o surpriză!”

OK! Magazine

image
Ce actriță celebră doarme cu Kama Sutra pe noptieră? „Favorurile orale”, printre subiectele ei preferate!

Click! Pentru femei

image
Umilința supremă! Fostul ei iubit a povestit lumii întregi, de pe scenă, cum și-a pierdut ea virginitatea

Click! Sănătate

image
Nutriționist: „Niciodată nu aș consuma aceste 5 alimente”