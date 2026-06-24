Video Cel puțin nouă persoane, ucise în atacuri rusești. Zelenski: „Rușii au vizat infrastructura civilă”

Cel puțin nouă persoane au murit în atacuri desfășurate de forțele ruse în toată Ucraina, marți, inclusiv șase în regiunea centrală Dnipropetrovsk, aflată la granița liniei frontului, au anunțat autoritățile locale.

Moscova și Kievul și-au intensificat atacurile în ultimele săptămâni, în contextul în care discuțiile mediate de SUA privind încheierea celui mai sângeros conflict din Europa de la al Doilea Război Mondial încoace sunt, în esență, blocate, potrivit AFP.

La Krivoi Rog, orașul natal al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, „doi bărbați, de 25 și 34 de ani, și o femeie de 54 de ani au fost uciși”, a declarat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha.

Ganzha a publicat imagini de la locul atacului, în care se văd ruine fumegânde și carcasa carbonizată a unei clădiri distruse.

„Părinții unui copil de patru ani au solicitat tratament medical în cursul serii. Începând de în această dimineață, 17 persoane rămân internate în spitalul din oraș, inclusiv una în stare critică, una în stare foarte gravă și două în stare gravă, dar stabilă”, a declarat Oleksandr Vilkul, șeful Consiliului de Apărare al orașului Krivoi Rog, potrvit Ukrainska Pravda.

„În prezent, se desfășoară acțiuni la Krivoi Rog pentru a gestiona consecințele atacului cu rachete rusești asupra orașului. Rușii au vizat infrastructura civilă. Echipele de intervenție au stins deja incendiul. Până în acest moment, din păcate, au fost raportate trei persoane ucise. Transmit condoleanțe familiilor și celor apropiați (...) Este important ca lumea să nu rămână tăcută în fața faptului că Rusia nu a făcut încă niciun pas real către încheierea acestui război”, a transmis președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Atacuri rusești separate în regiune au mai ucis alte trei persoane, iar lovituri în regiunile sudice Odesa, Zaporojie și Herson au făcut câte o victimă în fiecare zonă, potrivit autorităților regionale.

Rusia a lansat 135 de drone asupra Ucrainei în timpul nopții, dintre care 118 au fost doborâte, a anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

Rusia bombardează Ucraina aproape zilnic cu valuri de drone și rachete aeriene de la începutul invaziei, aflată acum în al cincilea an.

La rândul său, Ucraina și-a intensificat propriile atacuri, lovind frecvent depozite de petrol și rafinării din Rusia, despre care susține că sunt folosite pentru finanțarea războiului.