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Șeful diplomației poloneze nu exclude ca Rusia să desfășoare o operațiune „sub steag fals” pentru o nouă agresiune

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Război în Ucraina
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Ministrul de Externe al Poloniei, Radosław Sikorski, susține că declarațiile recente ale liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, ar putea prefigura o operațiune de tip „steag fals”, menită să ofere Rusiei un pretext pentru o nouă escaladare militară.

Radosław Sikorski, șeful diplomației poloneze/FOTO:EPA/EFE
Radosław Sikorski, șeful diplomației poloneze/FOTO:EPA/EFE

Șeful diplomației poloneze a reacționat pe platforma X după discursul susținut de Putin în fața absolvenților academiilor militare ruse, în care liderul de la Kremlin a lansat noi avertismente la adresa Occidentului.

„Sună ca un anunț al unei provocări. Mă aștept la un atac pe teritoriul Rusiei organizat sub steag fals, la care Putin va pretinde că răspunde. Reamintesc că, în august 1939, Abwehr-ul german a înscenat un presupus atac polonez asupra postului de radio din Gleiwitz pentru a crea pretextul invadării Poloniei”, a scris Sikorski.

Putin amenință cu represalii

Comentariul ministrului polonez a fost însoțit de o știre referitoare la declarațiile lui Putin privind posibile atacuri cu drone lansate de pe teritoriul european împotriva Rusiei.

Liderul de la Kremlin a afirmat că statele europene înțeleg că astfel de acțiuni ar atrage represalii din partea Moscovei și a sugerat că acestea încearcă să se distanțeze de eventualele operațiuni împotriva Rusiei.

„Ei înțeleg că va exista un răspuns. Cred că toată lumea înțelege acest lucru sau ar trebui să-l înțeleagă”, a declarat Putin.

Președintele rus a susținut, de asemenea, că statele baltice evită să acuze direct Moscova pentru incidentele care implică drone în spațiul lor aerian și preferă să invoce erori tehnice sau defecțiuni ale sistemelor electronice.

Temeri privind următoarea țintă a Rusiei

Avertismentul lui Sikorski apare pe fondul unor preocupări tot mai mari în rândul aliaților NATO cu privire la intențiile pe termen lung ale Kremlinului.

Potrivit unor declarații recente ale adjunctului secretarului de stat american pentru Europa și Eurasia, Christopher Smith, experiența acumulată de armata rusă în războiul din Ucraina ar putea reprezenta, în viitor, o amenințare pentru statele baltice.

Oficialul american a arătat că, deși Rusia își concentrează în prezent majoritatea capacităților militare în Ucraina, Moscova ar putea ulterior să-și redistribuie forțele și să caute noi modalități de a proiecta putere în regiune și de a pune presiune asupra NATO.

La rândul său, comandantul Forțelor Armate ale Letoniei, generalul Kaspars Pudāns, a declarat că Rusia a dobândit un avantaj semnificativ în domeniul dronelor și ar putea încerca să profite de această superioritate până la sfârșitul anului 2028.

Potrivit acestuia, avantajul Moscovei constă în capacitatea de a produce în masă drone și de a adapta rapid tehnologia la condițiile de pe câmpul de luptă.

Declarațiile oficialilor polonezi, americani și baltici reflectă o preocupare tot mai accentuată privind securitatea flancului estic al NATO și posibilele evoluții ale conflictului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În timp ce unele capitale europene discută despre consolidarea apărării și creșterea cheltuielilor militare, persistă dezbateri privind amploarea amenințării reprezentate de Moscova și capacitatea Europei de a răspunde unui eventual nou test de forță din partea Kremlinului.

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