Kievul îl contrazice pe Trump și îi transmite că „Ucraina are cărți” în negocierile de pace cu Rusia

Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, a explicat că „Ucraina chiar are cărți” în negocierile de pace cu Rusia, contrazicând afirmațiile precedente ale președintelui SUA, Donald Trump. Oficialul a declarat că rezultatele recente ale alegerilor din Ungaria, unde formațiunea lui Viktor Orban a înregistrat un recul, ar putea deschide noi oportunități pentru accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană.

Declarațiile ministrului ucrainean au fost făcute în cadrul Antalya Diplomacy Forum (ADF), potrivit Kyiv Post.

Potrivit lui Andrii Sibiha, schimbările politice de la Budapesta ar putea facilita deschiderea a șase clustere de negociere, deblocarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro și consolidarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit acestuia, rezultatul electoral ar transmite un semnal și altor forțe politice europene că retorica anti-ucraineană „nu funcționează”.

„Ucraina chiar are cărți. Aceasta este realitatea”

Ministrul a răspuns și declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, care afirmase că Ucraina „nu are cărți” în negocierile de pace cu Rusia. Sibiha a susținut că relația bilaterală cu Washingtonul a depășit perioada dificilă și că Ucraina dispune de pârghii reale în discuțiile diplomatice:

„Sunt convins că cea mai dificilă perioadă a relațiilor noastre sau a pistei diplomatice bilaterale [cu Statele Unite] a fost depășită. Am reușit să reglăm această direcție într‑un mod corect, foarte pragmatic, cu respect pentru pozițiile fiecăruia, iar Ucraina chiar are cărți. Aceasta este realitatea”.

Ministrul a subliniat că Ucraina consideră sprijinul Statelor Unite esențial pentru obținerea unei păci „drepte și cuprinzătoare”, afirmând că un astfel de rezultat nu este realist fără implicarea Washingtonului.

„Evaluarea mea personală este că, fără Statele Unite, fără sprijinul președintelui Trump, este nerealist să obținem o pace justă și cuprinzătoare. Este nerealist. Prin urmare, avem nevoie de implicarea SUA și salutăm eforturile lor de pace”, a afirmat ministrul.

„Cum ar putea Ucraina să accepte această cerere privind Donbasul. Este imposibil”

Referitor la negocierile cu Rusia, Andrii Sibiha a reiterat că Ucraina nu poate accepta cererea Moscovei privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas, pe care a catalogat-o drept un ultimatum inacceptabil.

„Avem un plan în 20 de puncte. Da, câteva puncte, cele mai sensibile, rămân neagreate. Cum ar putea Ucraina să accepte această cerere sau ultimatum privind retragerea trupelor noastre din Donbas? Este imposibil”, a spus ministrul.

Ministrul ucrainean a precizat că Rusia solicită, de asemenea, recunoașterea controlului său asupra teritoriilor ocupate, inclusiv utilizarea monedei și simbolurilor rusești.

Sibiha a adăugat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu necondiționat, cu mecanisme de monitorizare, însă anumite puncte ale planului de pace rămân încă nefinalizate.

Într-un interviu acordat recent publicației Financial Times, Vadim Skibitski, adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), a declarat că Rusia își intensifică ofensiva și urmărește să preia controlul întregii regiuni Donbas până în luna septembrie.