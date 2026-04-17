Vineri, 17 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri ⏱️Război în Ucraina

Kievul îl contrazice pe Trump și îi transmite că „Ucraina are cărți” în negocierile de pace cu Rusia

Andrii Sibiha, ministrul ucrainean de Externe, a explicat că „Ucraina chiar are cărți” în negocierile de pace cu Rusia, contrazicând afirmațiile precedente ale președintelui SUA, Donald Trump. Oficialul a declarat că rezultatele recente ale alegerilor din Ungaria, unde formațiunea lui Viktor Orban a înregistrat un recul, ar putea deschide noi oportunități pentru accelerarea procesului de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. 

Ucraina nu acceptă cererea Moscovei privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas FOTO Profimedia
Declarațiile ministrului ucrainean au fost făcute în cadrul Antalya Diplomacy Forum (ADF), potrivit Kyiv Post

Potrivit lui Andrii Sibiha, schimbările politice de la Budapesta ar putea facilita deschiderea a șase clustere de negociere, deblocarea unui împrumut european de 90 de miliarde de euro și consolidarea celui de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Potrivit acestuia, rezultatul electoral ar transmite un semnal și altor forțe politice europene că retorica anti-ucraineană „nu funcționează”.

„Ucraina chiar are cărți. Aceasta este realitatea”

Ministrul a răspuns și declarațiilor președintelui SUA, Donald Trump, care afirmase că Ucraina „nu are cărți” în negocierile de pace cu Rusia. Sibiha a susținut că relația bilaterală cu Washingtonul a depășit perioada dificilă și că Ucraina dispune de pârghii reale în discuțiile diplomatice:

„Sunt convins că cea mai dificilă perioadă a relațiilor noastre sau a pistei diplomatice bilaterale [cu Statele Unite] a fost depășită.  Am reușit să reglăm această direcție într‑un mod corect, foarte pragmatic, cu respect pentru pozițiile fiecăruia, iar Ucraina chiar are cărți. Aceasta este realitatea”.

Ministrul a subliniat că Ucraina consideră sprijinul Statelor Unite esențial pentru obținerea unei păci „drepte și cuprinzătoare”, afirmând că un astfel de rezultat nu este realist fără implicarea Washingtonului.

„Evaluarea mea personală este că, fără Statele Unite, fără sprijinul președintelui Trump, este nerealist să obținem o pace justă și cuprinzătoare. Este nerealist. Prin urmare, avem nevoie de implicarea SUA și salutăm eforturile lor de pace”, a afirmat ministrul.

„Cum ar putea Ucraina să accepte această cerere privind Donbasul. Este imposibil”  

Referitor la negocierile cu Rusia, Andrii Sibiha a reiterat că Ucraina nu poate accepta cererea Moscovei privind retragerea trupelor ucrainene din Donbas, pe care a catalogat-o drept un ultimatum inacceptabil.

„Avem un plan în 20 de puncte. Da, câteva puncte, cele mai sensibile, rămân neagreate. Cum ar putea Ucraina să accepte această cerere sau ultimatum privind retragerea trupelor noastre din Donbas? Este imposibil”, a spus ministrul.  

Ministrul ucrainean a precizat că Rusia solicită, de asemenea, recunoașterea controlului său asupra teritoriilor ocupate, inclusiv utilizarea monedei și simbolurilor rusești.

Sibiha a adăugat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu necondiționat, cu mecanisme de monitorizare, însă anumite puncte ale planului de pace rămân încă nefinalizate.

Într-un interviu acordat recent publicației Financial Times, Vadim Skibitski, adjunctul șefului serviciului de informații militare al Ucrainei (HUR), a declarat că Rusia își intensifică ofensiva și urmărește să preia controlul întregii regiuni Donbas până în luna septembrie.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Rusia amenință pe față patru țări NATO sub pretextul că sunt complice ale Ucrainei
digi24.ro
image
Cel mai mare retailer online din România introduce o taxă pentru fiecare comandă. Cât vor plăti în plus clienţii
stirileprotv.ro
image
Întâlnire secretă între George Simion și Călin Georgescu, cu câteva zile înainte de implozia coaliției PSD-PNL- USR. Ce au pus cei doi la cale
gandul.ro
image
Veste proastă pentru turiștii care merg într-o țară europeană
mediafax.ro
image
Proiectul pus la punct de Maria Sharapova, după retragerea din tenis. Calcă pe urmele unei campioane mondiale
fanatik.ro
image
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
libertatea.ro
image
Un deputat PNL atacă Armata pentru că i-a trimis ordin de mobilizare: „Le-am spus că sunt parlamentar!”. Reacția MApN
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
Aproape campion cu Inter, Cristi Chivu i-a deranjat din nou pe italieni: "Logica lui mă depășește!"
digisport.ro
image
FOTO Întreaga lume se uită spre România: Descoperirea care zguduie istoria – o mega-structură de 6.000 de ani arată că oamenii trăiau fără lideri
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
De ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
observatornews.ro
image
Ce făcea fugarul Emil Gânj în curtea unei femei din Mureș. Localnica l-a fotografiat imediat, apoi a dat ALARMA în sat
cancan.ro
image
Dezamăgire pentru un pensionar care a avut 3.500 lei salariu. Ce pensie infimă primește? Cum se face calculul?
newsweek.ro
image
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
prosport.ro
image
O nouă simulare pentru Evaluarea Națională 2026. Elevii care au lipsit în martie mai au o șansă
playtech.ro
image
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
fanatik.ro
image
AUR coboară la 37%, minimul după prezidențiale. Analist: „Extrema dreaptă-balamuc e în declin. George Simion este un semnal de alarmă pentru noi toți”
ziare.com
image
Derapaj în direct! A trecut pe la Real Madrid și l-a făcut praf pe Vinicius Junior: "Fără creier"
digisport.ro
image
Un ciclon lovește puternic România, iar apoi în țara noastră va ajunge un val de aer polar: Vremea o va lua razna pe în a doua jumătate a lunii aprilie
stiripesurse.ro
image
Operațiunea PSD: Bolojan „omul străinilor”. Ne vindem sau nu țara dacă listăm companiile de stat la bursă ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Andreea Popescu e fiartă pe Dan Alexa. Ea pune presiuni uriașe asupra lui pentru o relație asumată. Face naveta la Timișoara. Detalii BOMBĂ au ieșit la iveală!
romaniatv.net
image
Se deschide complet Strâmtoarea Ormuz. Trump mulțumește Iranului
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Pentru cine caută Liviu Vârciu parteneră: „Vrea să fie tătic”
click.ro
image
Scandal uriaș la Tarom. Copilot suspendat după o alertă în zbor cu 100 de pasageri
click.ro
image
Andreea Raicu critică piesa lansată de copiii Antoniei și ai lui Alex Velea: „Fetele sunt sexualizate prea devreme”
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Prințul Harry și Prințesa Diana foto Profimedia jpg
„A omorât-o pe mama”. Acuzația șocantă pe care a făcut-o Prințul Harry în turneul australian
okmagazine.ro
Salata de oua Sursa foto shutterstock 2472436623 jpg
Ouă de Paști rămase după mesele pascale? Ce zici de o salată de ouă?
clickpentrufemei.ro
Osul sculptat în formă de penis, descoperit în depozitele Muzeului Valkhof (© Provincie Gelderland)
Un obiect neobișnuit, descoperit ascuns într-o cutie de depozitare uitată într-un muzeu
historia.ro
