Oficial ucrainean: Trump a făcut presiuni asupra lui Zelenski să cedeze Donbasul Rusiei, la întâlnirea de la Casa Albă. „Țara voastră va îngheța și va fi distrusă"

Întâlnirea de vineri, 17 octombrie, dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski la Casa Albă a fost marcată de tensiuni, oficialii ucraineni susținând că președintele american a exercitat presiuni pentru ca Ucraina să cedeze regiunea Donbas către Rusia.

În cadrul întâlnirii de vineri, 17 octombrie, de la Casa Albă, președintele american Donald Trump ar fi exercitat presiuni asupra omologului său ucrainean, Volodimir Zelenski, pentru ca Ucraina să cedeze Rusiei întreaga regiune Donbas, în schimbul unei posibile încetări a războiului, potrivit unui înalt oficial ucrainean citat de AFP.

Oficialul a povestit că Donald Trump l-a îndemnat pe Volodimir Zelenski să retragă trupele ucrainene din teritoriile pe care încă le controlează în estul Ucrainei, aliniindu-se astfel cererilor formulate de președintele rus Vladimir Putin.

Potrivit aceleiași surse, care a vorbit sub protecția anonimatului, întâlnirea a fost „tensionată și dificilă”, iar diplomația Washingtonului, cu schimbările frecvente de poziție ale lui Trump, i-a lăsat pe oficialii ucraineni cu impresia că „se învârt în cerc”.

Alte surse apropiate discuției au confirmat atmosfera tensionată, menționând că Donald Trump a refuzat să se uite pe hărțile frontului prezentate de ucraineni, a folosit un limbaj dur și i-a cerut lui Zelenski să accepte propunerile Rusiei, avertizând că altfel țara sa riscă distrugerea, notează Agerpres.

„Întâlnirea a fost destul de rea, iar mesajul lui Trump a fost: «Țara voastră va îngheța și va fi distrusă» dacă Ucraina nu încheie un acord cu Rusia”, a spus un alt oficial ucrainean.

Niciuna dintre părţi nu este dispusă să cedeze

La întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin din august, în Alaska, Rusia ar fi propus retragerea completă a Ucrainei din Donbas în schimbul înghețării restului frontului. Însă, potrivit presei americane, în discuția telefonică dintre cei doi lideri de joi, înaintea întâlnirii lui Trump cu Zelenski, Putin a indicat un posibil pas înapoi din partea Moscovei, şi anume restituirea unor porțiuni sudice ocupate (Herson și Zaporojie) în schimbul controlului complet al Rusiei asupra Donbasului.

Kremlinul a negat ulterior orice schimbare de poziție în ceea ce priveşte cerilele sale pentru încheierea unui arnistiţiu şi, la rândul său, Donald Trump a respins informaţiile privind faptul că i-ar fi cerut lui Zelenski să cedeze Donbasul către Rusia.

Vă reamintim că, într-un interviu recent pentru Fox News, Preşedintele Trump spunea că Putin „va lua ceva”, referindu-se la zonele ucrainene ocupate, pe care le-a descris drept „proprietăți” obținute prin luptă.

„Vreau să spun, ei au luptat şi au multe proprietăţi”, a afirmat el în cadrul interviului.

După întâlnirea de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski, Donald Trump a publicat un mesaj pe Truth Social, în care a subliniat că Putin și Zelenski „trebuie să se oprească acolo unde sunt” și i-a îndemnat pe amândoi să încheie un acord pentru a opri vărsarea de sânge, lăsând istoria să decidă câștigătorul.

„Să-i lăsăm pe amândoi să revendice victoria. Să lăsăm istoria să decidă", a scris preşedintele american pe reţeaua de socializare.