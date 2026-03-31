Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Război în Ucraina

Zelenski acuză presiuni din partea lui Trump pentru cedarea Donbasului: „De ce să plătim noi pentru acest război?

Război în Ucraina
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, susține că administrația condusă de Donald Trump insistă ca Ucraina să facă concesii teritoriale în favoarea Rusiei, inclusiv cedarea regiunii Donbas, pentru a pune capăt războiului.

Zelenski susține că Donald Trump insistă ca Ucraina să cedeze Rusiei Donbasul FOTO: EPA EFE
Într-un interviu acordat publicației Axios, Zelenski a declarat că echipa lui Trump caută o soluție rapidă pentru încheierea conflictului, însă aceasta ar presupune sacrificii din partea Ucrainei. „Președintele Trump și echipa sa vor să pună capăt războiului. Dar de ce ar trebui să plătim noi pentru asta? Noi nu suntem agresorii. Ei nu văd altă modalitate de a-l opri pe Putin decât să retragă trupele ucrainene de pe teritoriul nostru”, a afirmat liderul ucrainean.

Zelenski avertizează că o astfel de decizie ar afecta grav securitatea țării sale, sugerând că Trump nu înțelege pe deplin consecințele unei asemenea abordări.

Negocieri fără rezultat și temeri privind viitorul

Potrivit președintelui ucrainean, discuțiile recente purtate la Miami, în perioada 21–22 martie, între delegația ucraineană și oficiali americani, inclusiv Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au încheiat fără progrese.

Zelenski a mai spus că se teme de o intensificare a presiunilor asupra Kievului, mai ales după încheierea unui eventual conflict cu Iranul, când Trump ar putea reveni asupra cererilor privind concesiile teritoriale.

Dispută între Kiev și Washington

Într-un interviu anterior pentru Reuters, Zelenski a declarat că Statele Unite condiționează oferirea garanțiilor de securitate de retragerea trupelor ucrainene din Donbas. „Din păcate, în opinia mea, președintele Trump încă alege o strategie de a exercita o presiune mai mare asupra părții ucrainene”, a spus acesta.

Afirmațiile au fost respinse de secretarul de stat american, Marco Rubio, care le-a catalogat drept false. „Este păcat că președintele Volodimir Zelenski a spus asta, pentru că știe că nu este adevărat. Nu asta i s-a spus. I s-a spus evidentul: garanțiile de securitate nu vor funcționa până la sfârșitul războiului”, a declarat Rubio.

Acesta a precizat că Washingtonul a transmis doar poziția Rusiei privind Donbasul, subliniind că, în lipsa unor concesii, conflictul ar putea continua, dar decizia finală aparține Ucrainei.

Poziția Rusiei și situația de pe front

La rândul său, președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul unei întâlniri din 26 martie cu reprezentanți ai mediului de afaceri, că Rusia intenționează să lupte „până la granițele Donbasului”. El a făcut apel la companii să contribuie voluntar la buget, justificând această poziție prin refuzul Ucrainei de a ceda regiunea în negocierile cu SUA.

În același timp, potrivit experților de la Center for Strategic and International Studies, avansul trupelor ruse în 2025 este cel mai lent din ultimele decenii de război modern. Cu aproximativ 35.000 de victime lunar, armata rusă a reușit să ocupe doar 0,8% din teritoriul Ucrainei, adică aproximativ 4.831 de kilometri pătrați.

În anumite zone, înaintarea trupelor a fost extrem de redusă, variind între 23 și 70 de metri pe zi, semn al dificultăților întâmpinate pe front.

