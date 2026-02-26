search
Zelenski acuză Moscova că „se joacă” cu Trump și trage de timp: „Noi am susținut întotdeauna pacea”

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat la Kiev postului Fox News, că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tergiverseze eforturile mediate de Washington pentru încheierea războiului.

Președintele Ucrainei FOTO: EPA-EFE
Președintele Ucrainei FOTO: EPA-EFE

În dialogul purtat în limba engleză, Zelenski a respins sugestiile potrivit cărora Ucraina ar bloca procesul de pace, după afirmațiile făcute anterior de președintele american Donald Trump.

„Noi am susținut întotdeauna pacea”, a spus liderul de la Kiev. „Când ești acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în orașul tău, bineînțeles că vrei să oprești războiul.”

Zelenski a acuzat Moscova că evită deliberat concesiile și încearcă să prelungească discuțiile. „Ei încearcă să se joace cu președintele Statelor Unite”, a avertizat el.

Întrebat direct dacă președintele rus Vladimir Putin face „un joc”, Zelenski a răspuns fără ezitare: „Da, cred că da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri.”

Președintele ucrainean a precizat că Kievul este dispus să înghețe conflictul pe actualele linii ale frontului, printr-un armistițiu urmat de negocieri. Totuși, el a subliniat că nu va accepta cererea Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le ocupe în patru ani de război.

„Nu toată lumea este pregătită să mănânce ce ne-a pregătit Putin”

Interviul a fost realizat la sediul administrației prezidențiale din Kiev, într-un complex puternic securizat, cu lumini estompate și saci de nisip aliniați pe coridoare. Postul american notează că pereții sunt acoperiți de portrete gigantice ale soldaților ucraineni.

La o zi după intrarea conflictului în al cincilea an, Zelenski a recunoscut că oboseala războiului este resimțită în societate. „Toată lumea vrea pace și mulți oameni sunt obosiți”, a spus el. „Dar credeți-mă, nu toată lumea este pregătită... să mănânce ce ne-a pregătit Putin.”

Liderul ucrainean l-a invitat pe Donald Trump să viziteze Ucraina pentru a vedea personal consecințele invaziei. „Va vedea rezultatul atacurilor. Și va vedea cum trăiește cu adevărat națiunea. Nu doar supraviețuiește.”

În pofida pierderilor suferite, Zelenski a vorbit despre rezistența țării sale ca despre o victorie morală și strategică. „Rusia nu a putut și nu poate să ne ocupe. Ei nu au câștigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independența și libertatea. Ei nu au schimbat țara. Ei nu au schimbat steagul nostru”, a afirmat el.

„Sunt sigur că Rusia a recunoscut – recunoaște cu adevărat acum – că a fost o mare greșeală”, a conchis președintele ucrainean.

