Zelenski acuză Moscova că „se joacă” cu Trump și trage de timp: „Noi am susținut întotdeauna pacea”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, într-un interviu acordat la Kiev postului Fox News, că Rusia încearcă „să se joace cu președintele Statelor Unite” și să tergiverseze eforturile mediate de Washington pentru încheierea războiului.

În dialogul purtat în limba engleză, Zelenski a respins sugestiile potrivit cărora Ucraina ar bloca procesul de pace, după afirmațiile făcute anterior de președintele american Donald Trump.

„Noi am susținut întotdeauna pacea”, a spus liderul de la Kiev. „Când ești acasă, în casa ta, pe teritoriul tău, în orașul tău, bineînțeles că vrei să oprești războiul.”

Zelenski a acuzat Moscova că evită deliberat concesiile și încearcă să prelungească discuțiile. „Ei încearcă să se joace cu președintele Statelor Unite”, a avertizat el.

Întrebat direct dacă președintele rus Vladimir Putin face „un joc”, Zelenski a răspuns fără ezitare: „Da, cred că da. El trebuie să amâne orice fel de negocieri.”

Președintele ucrainean a precizat că Kievul este dispus să înghețe conflictul pe actualele linii ale frontului, printr-un armistițiu urmat de negocieri. Totuși, el a subliniat că nu va accepta cererea Moscovei ca Ucraina să cedeze teritorii pe care armata rusă nu a reușit să le ocupe în patru ani de război.

„Nu toată lumea este pregătită să mănânce ce ne-a pregătit Putin”

Interviul a fost realizat la sediul administrației prezidențiale din Kiev, într-un complex puternic securizat, cu lumini estompate și saci de nisip aliniați pe coridoare. Postul american notează că pereții sunt acoperiți de portrete gigantice ale soldaților ucraineni.

La o zi după intrarea conflictului în al cincilea an, Zelenski a recunoscut că oboseala războiului este resimțită în societate. „Toată lumea vrea pace și mulți oameni sunt obosiți”, a spus el. „Dar credeți-mă, nu toată lumea este pregătită... să mănânce ce ne-a pregătit Putin.”

Liderul ucrainean l-a invitat pe Donald Trump să viziteze Ucraina pentru a vedea personal consecințele invaziei. „Va vedea rezultatul atacurilor. Și va vedea cum trăiește cu adevărat națiunea. Nu doar supraviețuiește.”

În pofida pierderilor suferite, Zelenski a vorbit despre rezistența țării sale ca despre o victorie morală și strategică. „Rusia nu a putut și nu poate să ne ocupe. Ei nu au câștigat, iar pentru noi este o victorie. Ne-am apărat independența și libertatea. Ei nu au schimbat țara. Ei nu au schimbat steagul nostru”, a afirmat el.

„Sunt sigur că Rusia a recunoscut – recunoaște cu adevărat acum – că a fost o mare greșeală”, a conchis președintele ucrainean.