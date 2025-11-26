Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri o presiune suplimentară asupra Rusiei, pentru a sprijini inițiativa SUA de a pune capăt războiului din Ucraina.

Sursa video: X/ @benny0692698414

„Pentru a asigura cel mai bun rezultat pentru Ucraina și Europa, trebuie să menținem cursul, dar să accelerăm ritmul”, a declarat Kallas după discuția cu miniștrii de Externe ai UE și omologul ucrainean, Andrii Sybiha. „Aceasta înseamnă mai multe sancțiuni pentru a priva Rusia de mijloacele de luptă și mai mult sprijin militar și financiar pentru Ucraina”, a adăugat ea, potrivit The Guardian.

Rusia pierde teren și resurse

Kallas a subliniat că nu există indicii că Rusia ar fi dispusă să accepte un armistițiu, dar că obiectivul de a pune Moscova într-o poziție de negociere este tot mai aproape. „Ofensiva de vară a Rusiei a eșuat. Sancțiunile impuse de SUA și UE au un impact enorm asupra economiei ruse”, a afirmat ea, menționând că veniturile Moscovei din energie și bugetul acesteia sunt în scădere. „Rusia clar pierde bani și trupe. Dacă Rusia ar fi putut cuceri Ucraina pe cale militară, ar fi făcut-o deja. Însă, întrucât președintele rus Vladimir Putin nu își poate atinge obiectivele pe câmpul de luptă, va încerca să negocieze pentru a-și atinge scopul”, a explicat Kallas.

Ea a mai subliniat că Ucraina trebuie să primească tot sprijinul posibil în eforturile de pace: „Rareori există războaie în lume în care situația să fie atât de clară ca în acest caz. Avem un agresor și o victimă. Accentul ar trebui pus pe ceea ce trebuie să facă Rusia, agresorul, și nu pe ceea ce trebuie să sacrifice Ucraina, victima”.

Utilizarea activelor rusești înghețate pentru sprijinul Ucrainei

În cadrul dezbaterilor privind utilizarea activelor rusești înghețate în UE pentru Ucraina, Kallas a cerut o decizie rapidă. Așa-numitul „împrumut de reparații” reprezintă „cea mai clară modalitate” de a acoperi nevoile financiare ale Ucrainei pentru 2026 și 2027, a explicat ea. „Ar transmite Moscovei un mesaj foarte clar că nu poate să ne aștepte să renunțăm și că trebuie să luăm această decizie rapid”, a adăugat șefa diplomației europene.

Reducerea bugetului militar, condiție pentru pace

Kallas a declarat pentru jurnaliști că, pentru a împiedica continuarea războiului, Rusia trebuie să limiteze atât eforturile armate, cât și bugetul său militar: „Dacă vrem să împiedicăm continuarea acestui război, trebuie să limităm în mod imperativ atât eforturile armatei ruse, cât și ale bugetului său militar”. Ea a subliniat că orice acord de pace în Ucraina trebuie să includă concesii din partea Rusiei.