UE presează guvernele să sprijine Ucraina: ori sunteți de acord cu utilizarea activelor rusești, ori scoateți bani din buzunare

Uniunea Europeană crește presiunea asupra guvernelor reticente să aprobe finanțarea Ucrainei, devastată de război. Oficialii de la Bruxelles avertizează că, dacă statele membre nu vor obliga Rusia să plătească, vor trebui să suporte costurile.

Planul B al Comisiei Europene, împrumutul comun european prin eurobonduri, este chiar mai nepopular decât ideea de a folosi activele înghețate ale Rusiei. Guvernele tradițional reticente la cheltuieli mari, în special Germania și Olanda, supranumite „frugalele”, refuză să adauge noi datorii pentru contribuabili. Pe de altă parte, Franța și Italia, deja puternic îndatorate, nu pot prelua mai multă povară financiară, relatează Politico.

Dar tocmai acesta este scopul. Oficialii europeni mizează pe faptul că Belgia, unde sunt depozitate majoritatea activelor și care a ridicat îndoieli privind legalitatea confiscării acestora, împreună cu alte țări care s-au opus mai discret, vor fi convinse de perspectiva unei alternative și mai nepopulare: eurobondurile.

„Lipsa disciplinei fiscale [în unele state UE] este atât de mare încât nu cred că eurobondurile vor fi acceptate, cel puțin de către frugale în următorii 10 ani”, a declarat Karel Lannoo, directorul Centrului pentru Studii Politice Europene din Bruxelles. „De aceea folosirea activelor ruse înghețate pare singura opțiune. €140 de miliarde reprezintă o sumă uriașă și trebuie să o folosim. Trebuie să arătăm că nu ne este frică”.

Tentația banilor înghețați

Guvernele europene și Banca Centrală Europeană au început să accepte ideea utilizării activelor ruse pentru a finanța suma de 140 de miliarde de euro. La început, existau reticențe, considerând că preluarea banilor altui stat, indiferent de acțiunile sale, ar fi dubioasă din punct de vedere legal și moral. Dar nevoile urgente ale Ucrainei și abordarea incertă a Washingtonului au accelerat luarea deciziilor.

La summitul UE de săptămâna trecută, însă, Bart De Wever, liderul belgian, a refuzat să dea undă verde planului, care necesită acordul tuturor celor 27 de state membre, amânând astfel aprobarea până cel mai devreme în decembrie.

„Aceasta este diplomație”, a explicat un diplomat UE sub protecția anonimatului. „Oferi oamenilor ceva ce nu vor să facă, astfel încât să accepte opțiunea mai puțin neplăcută”.

Un al doilea diplomat a comentat ironic planul B: „Ideea că eurobondurile ar putea fi luate în considerare serios este pur și simplu ridicolă”.

Presiune pe timp limită

UE se află acum într-o cursă contra cronometru pe două fronturi: Ucraina va rămâne fără bani până la sfârșitul lunii martie, iar deciziile ar putea deveni și mai complicate dacă Ungaria va colabora cu Cehia și Slovacia pentru a forma o alianță sceptică față de sprijinul pentru Kiev.

„Împrumutul garantat cu active rusești se va întâmpla, nu este o întrebare de dacă, ci de când”, a afirmat un oficial UE.

Riscuri și soluții colective

Majoritatea activelor sunt deținute de Euroclear în Belgia, ceea ce expune țara la riscuri financiare și legale semnificative. Comisia Europeană a purtat discuții intensive cu autoritățile belgiene și a asigurat că orice propunere se va baza pe principiul împărțirii riscurilor între toate statele membre.

„Orice risc al viitoarei propuneri va fi împărțit colectiv, nu doar de o singură țară”, a declarat un purtător de cuvânt al Comisiei. Oficialii subliniază că banii vor fi restituiți Rusiei doar dacă Kremlinul încheie războiul și plătește despăgubiri, ceea ce este extrem de improbabil.

Belgia se teme însă că Moscova ar putea folosi avocați pentru a-și recupera banii, având în vedere tratatul bilateral de investiții semnat în 1989.

Cu toate acestea, oficialii și diplomații intervievați rămân încrezători într-un acord. „Mă aștept ca la următorul Consiliu European [programat pentru 18 decembrie] să existe în sfârșit progrese”, a declarat ministrul de externe lituanian Kęstutis Budrys pentru Politico.