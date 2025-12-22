search
Luni, 22 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Șoferii scapă de mortalul DN2/E85: Tronsonul Focșani–Adjud Nord din A7 se deschide înainte de Ajunul Crăciunului

0
0
Publicat:

Asociația „Pro Infrastructură” anunță că marți, 23 decembrie, se va deschide circulației tronsonul Focșani–Adjud Nord (49 km) din Autostrada A7. Așadar, adaugă asociația, „șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă”.

Lotul Focșani-Adjud Nord/FOTO: Facebook/Pro Infrastructură
Lotul Focșani-Adjud Nord/FOTO: Facebook/Pro Infrastructură

„Marți, 23 decembrie, probabil după-amiază, se dă drumul la trafic pe aproape 49 de kilometri între Focșani și Adjud Nord. Din cei 319 kilometri ai Autostrăzii A7 dintre Ploiești (A3) și Pașcani finanțați prin PNRR, de poimâine vom circula pe un total de 195 km, iar ceilalți 124 vor fi livrați de UMB în 2026.

Efectul este major: șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă, pe 241 kilometri, din nordul Capitalei (zona Petricani) până la ieșirea din Adjud în mai puțin de două ore: relaxați, în siguranță, legal. Mare atenție însă: nu sunt spații de servicii deschise între Buzău și Adjud!”, transmite asociația pe Facebook.

Asociația Pro Infrastructură menționează și problemele mai puțin vizibile ale proiectului, descrise drept „aspectele urâte”, legate de lipsa de capacitate a constructorului UMB, pentru care organizația afirmă că și-a asumat „înjurături primite pe nedrept”

Potrivit asociației, cele trei contracte de pe A7 Focșani-Bacău au fost semnate în 15.12.2022, iar celelalte trei de pe Bacău-Pașcani s-au parafat în 15.02.2023. 

Lucrările au început în 29 martie 2023 pe tronsonul Focșani–Domnești și la începutul lunii mai 2023 pe celelalte cinci loturi. Toate tronsoanele au termen de execuție de 30 de luni, fără etapă de proiectare.

„Astfel, termenele contractuale de finalizare inițiale sunt septembrie 2025 pe Focșani-Domnești, respectiv noiembrie 2025 pe toate celelalte cinci sectoare de la Domnești la Pașcani. Întârzierile dincolo de Adjud sunt mari și foarte mari.

Dacă până la Răcăciuni nu mai este mult de muncă, iar lotul 3 până la sud de Bacău se apropie de 70% stadiu fizic, progresul pe ultimele trei tronsoane dincolo de Bacău abia dacă trece momentan de 40%”, adaugă „Pro Infrastructură.

Asociația subliniază că, deși Autostrada A7 ar fi trebuit să ajungă deja la Pașcani, cei 124 de kilometri rămași vor fi deschiși etapizat, în cel mai optimist scenariu.

„Până la Răcăciuni în martie, apoi la Bacău în mai, critic în august la Săbăoani (Roman nord) pentru a nu pierde niciun leu din banii nerambursabili (gratuiți) din PNRR și abia în decembrie 2026 sosim la Pașcani”, explică sursa citată.

„Autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare trec de borna 1400”

„Pro Infrastructură” arată că rezultatele de pe A7 au fost obținute, ca și în 2024, prin neglijarea altor șantiere. În timp ce anul trecut UMB a deschis 98 km, în 2025 bilanțul este de doar 66 km, mult sub estimările inițiale, care indicau încă aproximativ 40 km pe A7 și DEx6 Galați–Brăila.

În același timp, se acumulează întârzieri majore la proiecte mai vechi, precum A3 Nădășelu–Zimbor–Poarta Sălajului, contractate în 2020, DEx6 Galați–Brăila, semnat în 2021 și scadent în 2024, dar și un tronson din A0 Nord, cu termen depășit, în ciuda promisiunilor repetate.  

„UMB: înger și demon, cu bune și rele, așa cum vă explicăm de câțiva ani. Lăsând cifrele și dezbaterile deoparte, felicităm muncitorii din grupul UMB pentru efortul depus!

Îi așteptăm sănătoși peste vreo trei săptămâni înapoi pe șantiere. Vor avea de tras la maxim și în 2026 fiindcă sunt obligați să livreze toate restanțele de pe loturile scadente în 2024 și 2025, nu mai puțin de 181 de kilometri în total.

Autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare trec de borna 1400, ajungând la 1416,3 kilometri, din care aproape 146,5 au fost dați în folosință în 2025. Și cu ei încheiem anul. Vom reveni în ultimele zile din 2025 cu retrospectiva și la început de 2026 cu previziunile rutiere, deja o tradiție”, încheie asociația.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
digi24.ro
image
Alertă maximă în Rusia. Un general rus ar fi fost ucis la Moscova de o explozie a unei mașini-capcană
stirileprotv.ro
image
Câți pași trebuie să faci zilnic, pentru a arde caloriile din mâncărurile și băuturile de Crăciun, potrivit unui studiu
gandul.ro
image
Job-urile și inteligența artificială: De ce recrutările cu AI produc mai puține angajări
mediafax.ro
image
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Magistrații, militarii și polițiștii pensionari, dați afară din locuințele de serviciu. Un proiect de lege le dă 3 luni să plece
libertatea.ro
image
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
digi24.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost bătut măr
digisport.ro
image
Meteorologii ANM anunță un Crăciun ca pe vremuri: Ninsori abundente chiar în Ajun și un val de ger rusesc pătrunde în țara noastră
stiripesurse.ro
image
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
antena3.ro
image
Ce i-au spus magistraţii preşedintelui: Politicieni, mână în mână cu unii judecători şi sistem oligarhic
observatornews.ro
image
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
cancan.ro
image
FOTO. Adelina Chivu, pe plajă în Thailanda. Cum arată la 43 de ani
prosport.ro
image
Anunț Hidroelectrica înainte de sărbători: ce trebuie să faci până pe 26 decembrie ca să eviți facturile mari la curent
playtech.ro
image
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
La 3 ani de la divorț, s-a căsătorit în secret cu bărbatul cu care a fost acuzată că și-a înșelat soțul
digisport.ro
image
Consultarea care ar schimba jocul în justiție: care ar fi de fapt planul președintelui (surse)
stiripesurse.ro
image
Un simbol al fotbalului s-a stins din viață! Acesta și-a pierdut viața la 83 de ani
kanald.ro
image
Lemnul se scumpește și el în România, Prețul crește cu 66%, iar consecințele se simt la...
playtech.ro
image
Ce a apărut în locul in care Mălina Guler și-a dat ultima suflare. Ipoteze șocante circulă pe internet: „Ar fi căzut 15-20 de persoane din acel bloc… au mai murit 3”
wowbiz.ro
image
VIDEO ŞOCANT! Andrew Tate, bătut şi umplut de sânge la revenirea în ring. Şi-a luat DAUNĂ TOTALĂ!
romaniatv.net
image
Ajutoare financiare pentru pensionari. Cine sunt românii care mai primesc sprijin în decembrie
mediaflux.ro
image
Englezii au văzut noul model Dacia și l-au descris într-un singur cuvânt
gsp.ro
image
Ce etnie are Alessia Pop, câștigătoarea de la Vocea României: „Nu pot exprima durerea pe care o simt ...”
actualitate.net
image
Cât de des ar trebui să faci sex, de fapt. Ce „omoară” intimitatea în dormitor
actualitate.net
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026
click.ro
image
El a câștigat „Chefi la cuțite”, sezonul 16? Cine ar fi pus mâna pe premiul de 30.000 de euro de la Antena 1
click.ro
image
O zodie va avea parte de un adevărat miracol de Crăciun. Una dintre cele mai mari dorințe i se va îndeplini
click.ro
Regina Sofia în doliu GettyImages 2170885058 jpg
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată
okmagazine.ro
kortnee greenfield d9ystsaiOW8 unsplash jpg
Ziua ta de naștere îți poate aduce noroc în viață. Află dacă ești pe „lista norocoaselor”!
clickpentrufemei.ro
Tractor Ford de fabricație americană, în perioada interbelică (© Library of Congress)
Răspândirea tractoarelor în agricultura românească, în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
image
O punte „tradițională” anulată de Guvern sparge vacanța românilor. Cum arată calendarul liberelor în 2026

OK! Magazine

image
Doliu la Curtea Spaniei. Chiar înainte de Crăciun, Regina Sofia e complet neconsolată

Click! Pentru femei

image
„E ridicol!” A împodobit nu un brad, ci 50! Suma colosală pe care a cheltuit-o Kim Kardashian

Click! Sănătate

image
Ceaiuri pe care să le ai în casă de Crăciun. Te salvează după mesele bogate