Șoferii scapă de mortalul DN2/E85: Tronsonul Focșani–Adjud Nord din A7 se deschide înainte de Ajunul Crăciunului

Asociația „Pro Infrastructură” anunță că marți, 23 decembrie, se va deschide circulației tronsonul Focșani–Adjud Nord (49 km) din Autostrada A7. Așadar, adaugă asociația, „șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă”.

„Marți, 23 decembrie, probabil după-amiază, se dă drumul la trafic pe aproape 49 de kilometri între Focșani și Adjud Nord. Din cei 319 kilometri ai Autostrăzii A7 dintre Ploiești (A3) și Pașcani finanțați prin PNRR, de poimâine vom circula pe un total de 195 km, iar ceilalți 124 vor fi livrați de UMB în 2026.

Efectul este major: șoferii scapă de mortalul DN2/E85 și pot merge complet pe autostradă, pe 241 kilometri, din nordul Capitalei (zona Petricani) până la ieșirea din Adjud în mai puțin de două ore: relaxați, în siguranță, legal. Mare atenție însă: nu sunt spații de servicii deschise între Buzău și Adjud!”, transmite asociația pe Facebook.

Asociația Pro Infrastructură menționează și problemele mai puțin vizibile ale proiectului, descrise drept „aspectele urâte”, legate de lipsa de capacitate a constructorului UMB, pentru care organizația afirmă că și-a asumat „înjurături primite pe nedrept”

Potrivit asociației, cele trei contracte de pe A7 Focșani-Bacău au fost semnate în 15.12.2022, iar celelalte trei de pe Bacău-Pașcani s-au parafat în 15.02.2023.

Lucrările au început în 29 martie 2023 pe tronsonul Focșani–Domnești și la începutul lunii mai 2023 pe celelalte cinci loturi. Toate tronsoanele au termen de execuție de 30 de luni, fără etapă de proiectare.

„Astfel, termenele contractuale de finalizare inițiale sunt septembrie 2025 pe Focșani-Domnești, respectiv noiembrie 2025 pe toate celelalte cinci sectoare de la Domnești la Pașcani. Întârzierile dincolo de Adjud sunt mari și foarte mari.

Dacă până la Răcăciuni nu mai este mult de muncă, iar lotul 3 până la sud de Bacău se apropie de 70% stadiu fizic, progresul pe ultimele trei tronsoane dincolo de Bacău abia dacă trece momentan de 40%”, adaugă „Pro Infrastructură.

Asociația subliniază că, deși Autostrada A7 ar fi trebuit să ajungă deja la Pașcani, cei 124 de kilometri rămași vor fi deschiși etapizat, în cel mai optimist scenariu.

„Până la Răcăciuni în martie, apoi la Bacău în mai, critic în august la Săbăoani (Roman nord) pentru a nu pierde niciun leu din banii nerambursabili (gratuiți) din PNRR și abia în decembrie 2026 sosim la Pașcani”, explică sursa citată.

„Autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare trec de borna 1400”

„Pro Infrastructură” arată că rezultatele de pe A7 au fost obținute, ca și în 2024, prin neglijarea altor șantiere. În timp ce anul trecut UMB a deschis 98 km, în 2025 bilanțul este de doar 66 km, mult sub estimările inițiale, care indicau încă aproximativ 40 km pe A7 și DEx6 Galați–Brăila.

În același timp, se acumulează întârzieri majore la proiecte mai vechi, precum A3 Nădășelu–Zimbor–Poarta Sălajului, contractate în 2020, DEx6 Galați–Brăila, semnat în 2021 și scadent în 2024, dar și un tronson din A0 Nord, cu termen depășit, în ciuda promisiunilor repetate.

„UMB: înger și demon, cu bune și rele, așa cum vă explicăm de câțiva ani. Lăsând cifrele și dezbaterile deoparte, felicităm muncitorii din grupul UMB pentru efortul depus!

Îi așteptăm sănătoși peste vreo trei săptămâni înapoi pe șantiere. Vor avea de tras la maxim și în 2026 fiindcă sunt obligați să livreze toate restanțele de pe loturile scadente în 2024 și 2025, nu mai puțin de 181 de kilometri în total.

Autostrăzile și drumurile expres aflate în exploatare trec de borna 1400, ajungând la 1416,3 kilometri, din care aproape 146,5 au fost dați în folosință în 2025. Și cu ei încheiem anul. Vom reveni în ultimele zile din 2025 cu retrospectiva și la început de 2026 cu previziunile rutiere, deja o tradiție”, încheie asociația.