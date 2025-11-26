search
Miercuri, 26 Noiembrie 2025
Adevărul
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a lui Putin la planul de pace

Război în Ucraina
Publicat:

Vladimir Putin și consilierii săi transmit că Rusia este pregătită să discute cu Washingtonul despre un posibil acord de pace în Ucraina, dar resping rolul Europei în acest proces. Moscova consideră „inutile” eforturile europenilor și așteaptă săptămâna viitoare vizita emisarului lui Donald Trump. 

Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina FOTO: AFP
Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina FOTO: AFP

Președintele rus Vladimir Putin a comentat pentru prima dată planul de pace discutat între Statele Unite și Ucraina. Într-o discuție cu liderul belarus Alexander Lukașenko, Putin a dat de înțeles că Washingtonul înțelege complexitatea situației.

„Cred că americanii înțeleg că vorbim despre o chestiune complexă”, i-a spus Putin lui Lukașenko.

În replică, Lukașenko a lăudat deschiderea Moscovei pentru negocieri: „Sunt bucuros să vă informez despre direcția de obținere, pe cale pașnică, a unor rezultate acceptabile și dorite pentru noi în Ucraina. Știu că urmăriți situația și că vă preocupă mereu”. Liderul belarus a adăugat că „Sper că totul va fi în regulă, având în vedere evenimentele recente. Voi spune acum public ceea ce le-am spus americanilor înainte: trebuie să înțeleagă că aceasta este o chestiune complexă, care necesită decizii complexe”.

Moscova îl așteaptă pe trimisul lui Trump

Potrivit oficialilor ruși, Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, ar urma să ajungă la Moscova săptămâna viitoare. Kremlinul susține că este dispus să discute cu Washingtonul și că aceste contacte sunt deja în desfășurare.

Agenția Bloomberg a dezvăluit o conversație între Witkoff și Iuri Ușakov, unul dintre principalii consilieri ai lui Putin, în care americanul i-ar fi oferit sugestii despre modul în care liderul de la Kremlin îl poate aborda pe Trump în contextul negocierilor.

Ușakov: „Amestecul europenilor este absolut inutil”

Iuri Ușakov a comentat și rolul Europei în discuțiile privind viitorul Ucrainei, criticând implicarea statelor europene.

Citește și: Witkoff se va întâlni cu Putin săptămâna viitoare. Ce sfaturi dădea Kremlinului emisarul american, în urmă cu o lună, pentru ca discuția cu Trump să iasă bine pentru Rusia

Unele aspecte pot fi privite pozitiv, dar multe necesită o discuție specială între experți. (...) Situația evoluează rapid, pentru că nu suntem singurii participanți la acest proces. Europenii se implică în toate aceste chestiuni, deși nu este absolut nicio nevoie”, a afirmat Ușakov, citat de The Guardian.

Întrebat despre dezvăluirile Bloomberg, consilierul Kremlinului a subliniat caracterul confidențial al acestor discuții. „Am primit unele dintre cele mai recente versiuni. Deci, cred că acestea sunt cele mai recente versiuni. Nu au existat încă discuții serioase între echipele celor două țări, subliniez. Dar contactele sunt în desfășurare. Până acum, nimeni nu s-a așezat la o masă rotundă la telefon și nu a discutat, despre asta, asta și asta... Acest lucru nu s-a întâmplat”, a mai spus el.

Cum a luat naștere planul de pace

Planul de pace, inițial un document de 28 de puncte, pe care SUA îl promovează pentru încheierea războiului din Ucraina s-ar fi bazat pe un document rusesc prezentat administrației americane în octombrie.

Potrivit surselor citate de presa internațională, acel „document neoficial” conținea condițiile Moscovei, printre care se aflau și cedări teritoriale semnificative, respinse anterior de Ucraina.

Ulterior, după evaluări și negocieri cu oficiali ucraineni și europeni, unele dintre prevederile considerate cele mai controversate au fost retrase sau modificate.

Astfel, planul revizuit ar evita, pentru moment, impunerea unor concesii teritoriale sau restricții drastice, deși Rusia a semnalat deja că ar putea respinge varianta modificată dacă aceasta nu corespunde cerințelor sale inițiale.

Potrivit unui oficial american citat de CBS News pe 25 noiembrie, guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace”. Oficialul american și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au declarat că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra propunerii, urmând ca detaliile să fie stabilite. „Ucrainenii au acceptat acordul de pace. Există câteva detalii minore care trebuie rezolvate, dar ei au acceptat un acord de pace”, a precizat oficialul american.

Rusia

