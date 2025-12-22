Președintele Senatului spune că demersul lui Nicușor Dan de consultare pe tema justiţiei este „corect, dar necesită clarificări procedurale”

Mircea Abrudean, preşedintele Senatului, a declarat luni, referitor la anunţul preşedintelui Nicuşor Dan de a iniţia un referendum în rândul magistraţilor, că, din ceea ce înţelege de la specialişti, ar fi necesare clarificări procedurale din partea şefului statului, însă demersul în sine de consultare pe tema justiţiei este unul corect.

„Fără să mă pricep foarte bine la acest domeniu, cred că, din ceea ce înţeleg de la specialişti, ar fi necesare nişte clarificări procedurale, pentru că un astfel de referendum nu cred că e neapărat prevăzut undeva în legislaţie, poate o consultare, nu ştiu, poate e altă denumire, dar cu siguranţă clarificările vor veni din partea preşedintelui. Demersul în sine de consultare pe tema justiţiei, pe legile justiţiei, pe ceea ce se întâmplă în sistemul de justiţie este unul corect, are calitatea de mediator preşedintele şi, evident, poate să propună astfel de discuţii. Înţeleg că au şi fost astăzi, sunt de fapt consultări cu sistemul de justiţie", a afirmat Abrudean, potrivit Agerpres.

„Se discută despre posibilitatea, necesitatea modificării, actualizării acestor legi”

Preşedintele Senatului a mai spus că şi la nivelul Guvernului se formează un grup de lucru pe tema modificării legislaţiei în domeniu.

„Din perspectiva modificării legilor justiţiei, există la Guvern un grup de lucru care a fost deja înfiinţat sau urmează să fie formalizat, unde se discută despre posibilitatea, necesitatea modificării, actualizării acestor legi din 2022, unde vor participa toţi factorii relevanţi, profesioniştii din domeniu şi, dacă se constată că e nevoie de aşa ceva de către profesionişti, evident că demersul va merge înainte, de la Guvern sau din Parlament, oricum tot în Parlament ajunge, pentru că legiferează Parlamentul", a arătat preşedintele Senatului.

„Nu văd să fie nimic paralel aici”

Mircea Abrudean a fost întrebat dacă cele două demersuri, al preşedintelui şi al Guvernului, nu ar fi paralele.

„Fiind un subiect atât de important şi prezentat foarte mult în spaţiul public în ultima perioadă, pentru care vedem că sunt şi oameni care ies în stradă, cred că este important să avem o corelare între cele două abordări. Nu văd să fie nimic paralel aici. Cred că sunt două chestiuni care poate sunt chiar complementare", a răspuns Abrudean.

Amintim că preşedintele Nicuşor Dan a anunţat că va iniţia, în luna ianuarie, un referendum în cadrul corpului magistraţilor, cu o singură întrebare:

„CSM acţionează în interes public sau acţionează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?".

Decizia premierului privind constituirea Comitetului pentru analiza şi revizuirea legislaţiei din domeniul justiţiei a fost publicată vineri în Monitorul Oficial. Potrivit acesteia, acest Comitet este un organism fără personalitate juridică, fiind condus de reprezentantul Cancelariei Prim-Ministrului, care are calitatea de preşedinte. Comitetul este format din reprezentanţi ai Cancelariei Prim-ministrului şi reprezentanţi ai Ministerului Justiţiei, în calitate de membri permanenţi.