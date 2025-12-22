Piața panourilor fotovoltaice este puternic afectată de blocajele din zona investițiilor și schimbările legislative, generând incertitudini majore privind continuarea programului Casa Verde Fotovoltaice în 2026. Specialiștii consultați de „Adevărul” au făcut o analiză a pieței, pornind de la principalele provocări cu care se confruntă.

Dan Tudose, fondatorul e-acumulatori, a explicat pentru „Adevărul” că piața de sisteme fotovoltaice se confruntă cu provocări majore, generate atât de schimbările legislative, cât și de blocajele din zona investițiilor. Noul normativ privind instalarea sistemelor fotovoltaice generează dificultăți operaționale, în timp ce sectorul public înregistrează întârzieri semnificative, multe proiecte fiind amânate sau suspendate, a spus el, adăugând că lipsa de predictibilitate îngreunează planificarea pe termen mediu și lung, crescând costurile și riscurile asociate implementării proiectelor.

„Aceste dificultăți pun presiune asupra planificării și execuției proiectelor. Companiile trebuie să își adapteze strategiile comerciale și operaționale, motiv pentru care noi promovăm integrarea soluțiilor fotovoltaice în strategia ESG a firmelor. Misiunea noastră este reducerea facturilor de energie, gaze și combustibil prin soluții integrate și eficiente", a declarat Tudose pentru „Adevărul”.

Deficit major de forță de muncă

Pe lângă provocările legislative și blocajele investiționale, piața sistemelor fotovoltaice se confruntă și cu deficitul de forță de muncă specializată, ceea ce poate duce la întârzieri în implementarea proiectelor și la creșterea costurilor de instalare, a adăugat expertul în fotovoltaice.

Pe de altă parte, fluctuațiile prețurilor la echipamente și problemele din lanțurile de aprovizionare afectează predictibilitatea ofertelor și marjele instalatorilor. O altă mare problemă este, în opinia specialistului, și birocrația ridicată în procesul de avizare și racordare la rețea prelungește termenele de finalizare, blocând cash-flow-ul companiilor de instalare.

„În acest context, instalatorii sunt nevoiți să își optimizeze procesele, să investească în formarea personalului și să își diversifice portofoliul de servicii pentru a rămâne competitivi.

Ca răspuns la aceste provocări, avem în vedere intrarea pe noi segmente și piețe. Principalul focus este creșterea capacității de stocare pentru prosumatorii existenți astfel încât să acoperim în proporție de peste 80% necesarul local de consum al fiecărui client. Conform datelor disponibile avem peste 250.000 de instalații ale prosumatorilor, iar o baterie de 5 kWh pentru fiecare ar însuma o capacitate de 1.250 MWh ce poate susține sistemul energetic național prin dezvoltarea rezilienței instalațiilor de joasă distribuție", a precizat Dan Tudose.

Incertitudini privind continuarea programului Casa Verde Fotovoltaice în 2026

În acest moment programul „Casa Verde Fotovoltaice" nu a fost eliminat oficial pentru 2026, dar există incertitudine și schimbări importante legate de forma și finanțarea lui.

Programul a fost suspendat în 2025 din lipsă de fonduri alocate de stat, iar finanțarea nerambursabilă pentru persoanele fizice nu a mai fost pusă în derulare în anul acesta. Există posibilitatea ca programul să fie reluat în 2026, dar nu există o confirmare oficială că va reveni în aceeași formă ca până acum, a adăugat Tudose, precizând că se fac analize privind bugetele și prioritățile, iar una dintre opțiuni este să se integreze scheme similare în alte mecanisme de finanțare (de exemplu prin RePowerEU), dar detaliile nu sunt finalizate.

„Se mai vehiculează posibilitatea ca programul să se reia în 2026, dar cu reguli și criterii diferite față de edițiile anterioare.

Mai este posibil să apară un program similar sau un nou mecanism de sprijin pentru fotovoltaice, dar nu avem încă detalii oficiale finalizate pentru 2026.

Considerăm că o eliminare bruscă a programului ar fi o decizie riscantă și sperăm că acest lucru nu se va întâmpla. O tranziție graduală, cu măsuri de compensare și politici coerente, ar permite pieței să se maturizeze fără șocuri majore și ar menține România pe direcția unei dezvoltări energetice sustenabile", a subliniat Dan Tudose.

Potrivit acestuia, o eventuală blocare a programului ar avea efecte negative majore asupra pieței. Fără acest sprijin, accesul persoanelor fizice la energia solară va deveni mult mai dificil, mai ales pentru familiile cu venituri medii, pentru care investiția inițială rămâne ridicată, chiar dacă sistemele au devenit mai accesibile, ca preț.

Interes uriaș, dar blocat de birocrație

Interesul românilor pentru energia verde și în special pentru finanțare prin programul RePowerEU este mai mare ca oricând, dar procesul birocratic rămâne o frână în calea dezvoltării, spun specialiștii din domeniu.

„Românii au înțeles deja că energia verde nu e doar despre economii, ci despre control și siguranță. Fiecare panou instalat înseamnă o factură mai mică și un pas spre autonomie. Interesul este extraordinar de mare, dar este frânat de birocrație și de lipsa de comunicare coerentă. În prezent, România are peste 220.000 de prosumatori, un număr care crește lunar. Asta arată clar că dorința de independență există, însă procesul administrativ o încetinește. Sunt români care așteaptă luni întregi pentru aprobări sau plăți, iar acest blocaj transmite semnalul greșit unei piețe care altfel ar crește natural. Totuși, REPower aduce exact ce ne lipsește: predictibilitate și integrare. Adică o abordare coordonată, care obligă administrația, mediul privat și rețelele de distribuție să funcționeze în aceeași logică – reducerea dependenței de energie importată și creșterea capacităților locale de producție”, a declarat pentru „Adevărul” George Achim, CEO GTA Energy.

Toate speranțele puse pe programul RepowerEU

Specialiștii din domeniul energiei consideră că programul REPowerEU 2025 reprezintă unul dintre cele mai importante momente pentru tranziția energetică a României – nu doar prin fondurile puse la dispoziție, ci prin direcția strategică pe care o imprimă pieței.

Programul REPowerEU nu se rezumă la subvenții pentru panouri și baterii, ci „creează un nou tip de consumator – prosumatorul independent și inteligent, capabil să își gestioneze energia eficient și responsabil”, a declarat pentru „Adevărul” Dorin Chisăliță, reprezentantul companiei Livoltek.

„Programul REPowerEU este un pas decisiv pentru accelerarea tranziției energetice din România. El nu doar sprijină instalarea de panouri și baterii, ci consolidează un nou model de consumator – prosumatorul independent și inteligent, capabil să își gestioneze energia eficient și responsabil”, spune Dorin Chisăliță.

La rândul său, George Achim, CEO GTA Energy, avertizează că România are un potențial solar enorm – „radiație bună, teren disponibil și profesioniști competenți” – însă fără o strategie coerentă riscă să rămână o piață fragmentată, dependentă de importuri și de decizii politice de moment.

„REPower este puntea dintre teorie și implementare. Fără el, totul rămâne la nivel de intenție. Dacă programe ca REPower ar fi implementate cu digitalizare, termene clare și transparență, am vedea o explozie de proiecte nu doar rezidențiale, ci și în zona agricolă și industrială – acolo unde consumul e mare și impactul direct. Interesul e acolo, resursele există”, pa declarat George Achim pentru „Adevărul”.