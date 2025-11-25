search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Adevărul
Atac masiv cu rachete asupra Kievului. Cel puțin 6 morți după ce blocuri de apartamente au fost cuprinse de flăcări

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a lansat un atac masiv asupra Kievului și a altor orașe ucrainene pe 25 noiembrie, vizând infrastructura critică și cartierele rezidențiale cu drone Shahed și rachete balistice Kinjal, relatează Kyiv Independent.

FOTO PROFIMEDIA
FOTO PROFIMEDIA

Ministerul Energiei din Ucraina a descris atacul Rusiei de peste noapte drept „un atac combinat masiv... asupra instalațiilor de infrastructură energetică”.

Cel puțin șase persoane au fost ucise în regiunea Kiev, iar alte 13 au fost rănite, a anunțat Serviciul de Urgență. Numărul total de victime și pagube este in curs de clarificare.

În cursul nopții de luni spre marți, Forțele Aeriene au emis o alertă de atac cu rachete pentru întreaga țară după ce au fost detectate bombardiere MiG-31 decolând de pe aerodromuri rusești. Câteva ore mai târziu, în timp ce echipajele de urgență stingeau incendiile și săpau după victime, lansarea avioanelor rusești MiG-31 a declanșat o nouă alertă la nivel național privind amenințări cu rachete balistice.

Explozii puternice au fost raportate inițial la Kiev în jurul orei 1:00 dimineața, ora locală, apoi în mod repetat pe parcursul orei următoare, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent aflați la fața locului. Autoritățile au avertizat asupra unei amenințări cu rachete balistice asupra Kievului și că în oraș au fost activate sisteme de apărare aeriană. Primarul Kievului, Vitali Klițciko, a raportat întreruperi ale alimentării cu energie electrică și apă în unele dintre districtele capitalei în jurul orei 1:40 dimineața.

În districtul Pecerski, mai multe clădiri rezidențiale cu mai multe etaje au fost avariate și au luat foc, a declarat el. Anterior, jurnaliștii de la Kyiv Independent au raportat activitatea dronelor în cartier.

Una dintre ținte a fost un bloc cu 22 de etaje, mai multe etaje fiind afectate.

O clădire rezidențială cu 9 etaje din districtul Dniprovski a fost de asemenea cuprinsă de flăcări. Două persoane au fost ucise, inclusiv o femeie în vârstă de 86 de ani. Incendiul de la fața locului a fost localizat, iar echipele de salvare caută în continuare potențiale victime ce ar putea fi blocate în clădire, potrivit Serviciului de Urgență de Stat.

În zorii zilei, a fost emisă o nouă alertă de raid aerian, în timp ce Forțele Aeriene au avertizat că rachetele hipersonice Kinjal se îndreaptă spre Kiev. În cursul dimineții, Klițciko a raportat că o clădire nerezidențială din districtul Sviatoșinski a fost avariată și că ar putea exista persoane prinse sub dărâmături. Serviciile de urgență merg la fața locului, a spus el.

Cel puțin patru persoane au fost ucise și alte trei rănite în atacul asupra acestui district, potrivit autorităților,

În afara capitalei, atacul rusesc a vizat case și apartamente din regiunea Kiev, declanșând evacuări de urgență. Patru case din orașul Bila Țerkva au fost „complet distruse”, a raportat Serviciul de Urgență de Stat. Un tânăr de 14 ani a fost rănit.

Activitate cu rachete și drone a fost raportată și în alte regiuni, inclusiv în regiunile Zaporijie și Harkov.

O dronă rusească a trecut probabil granița cu România în timpul atacului, a declarat Forțele Aeriene.

Campania împotriva instalațiilor și sistemelor de încălzire critice ale Ucrainei vine în contextul presiunii SUA ca Kievul să accepte un plan de pace care favorizează în mare măsură Rusia.

„Este o iarnă rece și multe dintre marile centrale producătoare de energie au fost atacate, ca să o spun blând, ca să spun frumos”, a declarat președintele SUA, Donald Trump, pe 21 noiembrie.

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat, de asemenea, poporul ucrainean să se aștepte la continuarea atacurilor pe fondul negocierilor de pace în curs și a îndemnat partenerii internaționali să ia act de lipsa de respect a Rusiei față de diplomație.

„Trebuie să fim conștienți și de faptul că Rusia nu va reduce presiunea asupra noastră, asupra Ucrainei, asupra poporului nostru”, a declarat Zelenski cu câteva ore înainte ca Rusia să lanseze rachete balistice asupra Kievului.

„În aceste zile, în aceste săptămâni, trebuie să fim foarte atenți la alertele de raid aerian și la toate amenințările similare de atac. Înțelegem foarte bine cu cine avem de-a face... Și ar fi corect ca toți partenerii noștri - și mai ales partea americană - să ia în considerare amenințarea că... dacă punem capăt cu adevărat războiului, atunci nu ar trebui să existe rachete, nu ar trebui să existe atacuri masive asupra Ucrainei, asupra poporului nostru.”

