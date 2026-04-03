JD Vance, în vizită decisivă la Budapesta: sprijin direct pentru Viktor Orbán înainte de alegeri

Vicepreședintele american JD Vance ajunge la Budapesta pentru o vizită de două zile, într-un moment critic pentru premierul ungar Viktor Orbán, aflat în scădere în sondaje înaintea alegerilor din 12 aprilie.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, este așteptat marți la Budapesta, într-o vizită considerată esențială pentru susținerea premierului ungar Viktor Orbán înaintea alegerilor naționale din 12 aprilie. Demersul scoate în evidență implicarea directă a administrației conduse de Donald Trump în sprijinirea unuia dintre cei mai apropiați aliați europeni.

Potrivit informațiilor publicate de Politico, vizita are loc într-un context electoral tensionat, în care Orbán pierde teren în sondaje, în timp ce candidatul opoziției anticorupție, Péter Magyar, câștigă tot mai multă susținere după 16 ani de guvernare a partidului Fidesz.

Vizita lui Vance, programată pe parcursul a două zile, a fost descrisă de purtătorul de cuvânt al guvernului ungar, Zoltán Kovács, drept o reafirmare a relațiilor bilaterale. „Vizita subliniază alianța puternică și durabilă dintre Ungaria și Statele Unite”, a transmis acesta pe platforma X.

În cadrul deplasării, oficialul american va avea discuții directe cu Orbán și va susține un discurs public, într-o intervenție care marchează implicarea explicită a Washingtonului în ultimele zile ale campaniei electorale.

Orbán, prezentat ca model pentru Europa

Vizita lui Vance face parte dintr-o strategie mai amplă a administrației Trump de a sprijini lideri politici ideologic apropiați. Un exemplu recent este cel din Argentina, unde oficiali americani, inclusiv secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, au intervenit pentru a-l susține pe președintele Javier Milei înaintea unor alegeri importante.

În ultimul an, oficiali de rang înalt de la Washington au criticat direcția politică a Europei, susținând că aceasta se îndepărtează de valorile democratice tradiționale. În acest context, Viktor Orbán este prezentat drept un exemplu de urmat pentru continent, prin promovarea conceptului de „democrație iliberală”.

De altfel, Vance a avut anterior un discurs dur la Conferința de securitate de la München, unde a acuzat liderii europeni că „ignoră voința poporului lor, anulează alegerile, ignoră libertățile religioase și nu iau măsuri pentru a opri migrația ilegală”.

Relațiile dintre Washington și Budapesta s-au consolidat în ultimii ani. Secretarul de stat Marco Rubio declara recent că acestea se află într-o „epocă de aur”, semnalând importanța tot mai mare a Ungariei pentru SUA, pe fondul tensiunilor cu alte state europene.

Avertismente din partea opoziției

Nu toți actorii politici privesc însă favorabil această vizită. Liderul opoziției, Péter Magyar, a atras atenția că sprijinul extern ar putea veni cu costuri ascunse. „Atât ajutorul din Est, cât și cel din Vest au un preț”, a spus acesta, sugerând că Washingtonul ar putea cere concesii în schimbul susținerii politice.

Declarațiile vin pe fondul unor controverse legate de relațiile Ungariei cu Rusia. Ministrul de externe, Péter Szijjártó, a confirmat recent că a fost în contact cu oficiali de la Moscova chiar în timp ce Uniunea Europeană analiza noi sancțiuni împotriva apropiaților Kremlinului.

Potrivit unor informații apărute în presă, Budapesta ar fi încercat să atenueze măsurile care vizau elitele ruse și transporturile de petrol, alimentând astfel tensiunile din interiorul Uniunii Europene.