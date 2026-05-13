Miercuri, 13 Mai 2026
Adevărul
Motivul pentru care Ungaria nu a semnat declarația Summitului B9 care numește Rusia principala amenințare pentru NATO

Ungaria a anunțat că nu semnează declarația comună adoptată la summitul București 9 (B9) și al Aliaților Nordici, desfășurat la București, motivând că actuala formulare a documentului nu poate fi susținută de executivul de la Budapesta.

Péter Magyar, premierul Ungariei FOTO: FB

UPDATE 15.35 Administrația Prezidențială explică abținerea Ungariei de la declarația B9

Administrația Prezidențială a precizat că, la momentul finalizării negocierii textului declarației, Ungaria nu avea un guvern investit, motiv pentru care nu ar fi primit instrucțiuni clare privind asocierea sau neasocierea la document. Potrivit aceleiași surse, abținerea Budapestei este considerată „constructivă” și reprezintă un pas înainte față de poziția anterioară a Ungariei, care era una de respingere.

„La momentul finalizării negocierii textului declarației, ca de altfel nici astăzi, Ungaria nu avea un Guvern investit, în consecință nu au avut instrucțiuni dacă să se asocieze sau nu. Abținerea este constructiva, așa cum scrie si in textul declarației si este un pas înainte fata de poziția anterioară a Ungariei care era una de respingere. Mesajul delegației Ungariei este unul pozitiv”, a transmis Administrația Prezidențială.

UPDATE 15.28 Ungaria, singura țară care nu a susținut declarația comună a Summitului B9

Potrivit unui mesaj transmis de Administrația Prezidențială, autoritățile din Ungaria au optat pentru ceea ce au numit o „abținere constructivă”.

„Ungaria dorește să își exprime o abținere constructivă. În acest sens, Ungaria nu este în măsură să susțină actuala formulare a declarației ca limbaj convenit. Orice decizie privind utilizarea acestui limbaj convenit în viitor va fi luată de viitorul Guvern al Ungariei”, se arată în poziția oficială transmisă la finalul reuniunii.

Declarația comună la București reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina, califică Rusia drept „cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung” la adresa securității NATO și susține consolidarea Flancului Estic al Alianței.

Liderii B9 și ai statelor nordice au subliniat necesitatea creșterii investițiilor în apărare și au reafirmat obiectivul privind alocarea a 5% din PIB pentru securitate și apărare. Documentul vorbește și despre întărirea apărării aeriene și antirachetă pe flancul estic, în contextul amenințărilor hibride și al încălcărilor repetate ale spațiului aerian NATO.

De asemenea, în ceea ce privește războiul din Ucraina, declarația susține „o pace justă și durabilă”, bazată pe dreptul internațional și pe garanții de securitate credibile pentru Kiev. Statele semnatare au salutat eforturile Statelor Unite pentru obținerea unei soluții negociate și au cerut intensificarea presiunii asupra Rusiei pentru a pune capăt conflictului.

Declarația Comună a Summitului B9 și al Aliaților Nordici de la București (13 mai 2026)

„Noi, liderii formatului București 9 și ai Aliaților Nordici, ne-am întâlnit astăzi la București. Salutăm participarea Secretarului General al NATO, precum și a Președintelui Ucrainei. De asemenea, salutăm participarea Statelor Unite ale Americii, în calitate de observator.

Reuniunea de astăzi reflectă angajamentul nostru comun de a consolida cooperarea în domeniul securității și apărării pe întregul Flanc Estic al NATO, recunoscând linia strategică continuă de la Marea Neagră la Marea Baltică și până în regiunile nordice și arctice, precum și hotărârea noastră de a construi NATO 3.0 prin promovarea unei Europe mai puternice într-un NATO mai puternic. Legătura transatlantică rămâne coloana vertebrală a securității noastre colective.

Uniți în fața unor amenințări și provocări profunde la adresa securității, în special a amenințării pe termen lung reprezentate de Rusia, ne intensificăm în continuare contribuțiile la apărarea noastră colectivă. Ne asumăm responsabilități mai mari printr-o partajare sporită a sarcinilor și prin creșterea investițiilor în apărare, pe măsură ce Aliații lucrează pentru atingerea angajamentului de 5% din PIB. Până în prezent, s-au realizat progrese semnificative în întreaga Alianță, unii Aliați atingând deja sau depășind obiectivul de investiții în apărare.

Rusia este și va rămâne cea mai semnificativă și directă amenințare pe termen lung la adresa securității Aliaților. Având în vedere mediul de amenințări, NATO trebuie să se concentreze asupra sarcinii fundamentale a apărării colective, inclusiv printr-o postură robustă de apărare avansată. Ne menținem angajamentul de a ne asigura că planurile de apărare ale NATO sunt complet dotate cu resurse și de a îndeplini obiectivele privind capabilitățile, mobilitatea și activarea militară, inclusiv extinderea sistemului NATO de conducte de combustibil către Flancul Estic.

Condamnăm acțiunile extrem de conflictuale ale Rusiei împotriva Aliaților și partenerilor, inclusiv sabotajul, atacurile cibernetice și o gamă largă de atacuri hibride și activități destabilizatoare. Încălcările repetate ale spațiului aerian pe Flancul Estic subliniază nevoia urgentă de a continua consolidarea apărării aeriene și antirachetă a NATO, inclusiv împotriva amenințărilor UAS (Unmanned Aerial Vehicle/drone).

Ne menținem angajamentul de a proteja infrastructura maritimă critică și de a susține libertatea de navigație, în conformitate cu dreptul internațional, inclusiv dreptul mării. Salutăm inițiativele Baltic Sentry și Eastern Sentry, care ne consolidează poziția, precum și Arctic Sentry, care reprezintă o etapă către o prezență mai puternică și persistentă a NATO în Arctica.

Extinderea în continuare a bazei industriale de apărare transatlantice, inclusiv prin creșterea capacității de producție, lanțuri de aprovizionare mai rezistente, achiziții multinaționale eficiente, investiții susținute în cercetare și inovare și valorificarea lecțiilor învățate prin cooperarea strânsă cu Ucraina, este esențială pentru a face față provocărilor actuale în materie de securitate.

Subliniem importanța inițiativelor UE, precum Eastern Flank Watch, care vizează creșterea capacității de apărare a frontierei estice a UE, în special a segmentelor sale cele mai vulnerabile.

Aliații B9 și Nordici rămân fermi în condamnarea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și ne reafirmăm sprijinul pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul granițelor sale recunoscute la nivel internațional. Ne menținem deciziile privind aspirațiile euro-atlantice ale Ucrainei, așa cum au fost  reflectate la Summiturile NATO anterioare. Reafirmăm cu tărie sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina, deoarece acest sprijin reprezintă și o investiție în propria noastră securitate, recunoscând în același timp contribuția tot mai mare a Ucrainei la securitatea generală. Ne menținem angajamentul de a satisface cele mai urgente nevoi de apărare ale Ucrainei prin toate mijloacele și instrumentele disponibile, inclusiv inițiativa NATO privind Lista de achiziții prioritare necesare apărării Ucrainei (PURL).

Aliații B9 și Nordici susțin o pace justă și durabilă în Ucraina, în conformitate cu dreptul internațional și în baza unor garanții de securitate solide și credibile. Salutăm eforturile de pace continue ale Statelor Unite, susținute de Aliați și parteneri, și felicităm Ucraina pentru angajamentul său constructiv. Presiunea asupra Rusiei de a pune capăt războiului său ilegal de agresiune și de a se angaja în mod semnificativ în negocierile de pace trebuie sporită.

Rămânem îngrijorați de situația din Orientul Mijlociu și ne exprimăm sprijinul deplin pentru eforturile aliaților de a proteja libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz.

Vom depune eforturi pentru parteneriate mai strategice, coerente și eficiente, aprofundând cooperarea NATO-UE și consolidând angajamentul cu partenerii cheie, inclusiv cu Republica Moldova.

Suntem uniți și pregătiți să continuăm să asigurăm o Alianță mai capabilă de luptă, mai rezistentă și mai bine pregătită, mereu gata să apere fiecare centimetru din teritoriul Aliat. Obiectivul nostru strategic principal este să oferim mai mult pentru securitatea euro-atlantică.

Așteptăm cu nerăbdare următoarea reuniune din Republica Polonă”. 

Summitul de la București a reunit liderii formatului B9, aliați nordici, reprezentanți NATO și delegația Statelor Unite, prezentă în calitate de observator.

Participanții au subliniat importanța cooperării transatlantice și a unei posturi consolidate de apărare de la Marea Baltică până la Marea Neagră și regiunea arctică.

