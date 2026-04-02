Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că Europa ar trebui să ridice imediat sancțiunile asupra energiei din Rusia, pentru a-și proteja economia de efectele războiului din Iran, relatează The Guardian.

Liderul de la Budapesta, considerat unul dintre cei mai apropiați aliați ai Kremlinului în Uniunea Europeană, a criticat politica actuală de sancțiuni și a cerut o schimbare de direcție la nivel european. În opinia sa, măsurile impuse Rusiei afectează mai mult economiile statelor europene decât pe cea rusă.

În acest context, Viktor Orban a transmis că statele europene ar trebui să își prioritizeze propriile interese economice și stabilitatea internă.

„Trebuie să ne gândim nu la Putin, ci la propria noastră țară și la popoarele noastre. În loc de război, iubește-ți și salvează-ți țara, Donald”, a declarat premierul ungar.

Declarația vine ca răspuns la poziția premierului Poloniei, Donald Tusk, care avertizase că acțiunile recente ale lui Orban și ale fostului președinte american Donald Trump seamănă cu „planul din visele lui Putin”.

Pozițiile lui Orban nu sunt noi. Guvernul ungar s-a remarcat în ultimii ani printr-o atitudine critică față de Ucraina și printr-o relație apropiată cu Rusia, inclusiv în contextul războiului dintre cele două țări. De altfel, presa a relatat anterior că ministrul ungar de externe, Péter Szijjártó, ar fi transmis informații către omologul său rus, Serghei Lavrov, privind discuțiile din cadrul Consiliului UE.

În plan intern, Viktor Orban și-a consolidat discursul anti-Ucraina, transformând această poziție într-un element central al campaniei electorale pentru alegerile programate pe 12 aprilie.