SUA susține deschis succesul lui Viktor Orban la alegerile din aprilie. Ce i-a transmis Marco Rubio premierului maghiar

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat luni, la Budapesta, că președintele Statelor Unite, Donald Trump, își dorește ca premierul ungar Viktor Orban să aibă succes la alegerile parlamentare programate pentru 12 aprilie, potrivit AFP și Reuters.

„Vă pot spune cu certitudine că președintele Trump este profund atașat succesului dumneavoastră, pentru că succesul dumneavoastră este succesul nostru, datorită relației pe care o avem”, a afirmat Rubio într-o conferință de presă comună cu Viktor Orban. Declarația vine într-un moment politic sensibil pentru liderul de la Budapesta, care, potrivit sondajelor, riscă să piardă puterea după 16 ani de guvernare.

Secretarul de stat american a mai susținut că relațiile dintre Statele Unite și Ungaria intră într-o „epocă de aur”, subliniind că legătura personală dintre Trump și Orban a generat „beneficii incredibile” pentru cooperarea bilaterală.

Totuși, Rubio a precizat că viitorul politic al Ungariei va fi decis exclusiv de cetățeni. „Ce se va întâmpla în Ungaria după alegerile parlamentare din aprilie depinde de alegători”, a declarat oficialul american.

La rândul său, Viktor Orban a afirmat că l-a asigurat pe Marco Rubio că Ungaria susține în continuare eforturile Statelor Unite pentru pace în Ucraina și că Budapesta rămâne deschisă găzduirii unui summit internațional „pentru pace”.

Premierul ungar a mai spus că nu există puncte de conflict majore în relația dintre Ungaria și Statele Unite, adăugând că cele două părți pot discuta „deschis despre orice”, inclusiv despre relațiile cu China.

Declarațiile făcute la Budapesta confirmă apropierea politică dintre administrația Trump și guvernul Orban, într-un context regional marcat de tensiuni geopolitice și de dezbateri intense privind viitorul Uniunii Europene și al războiului din Ucraina.