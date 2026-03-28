Un miting care trebuia să întărească sprijinul pentru Fidesz s-a transformat într-un eșec pentru premierul maghiar Viktor Orban, după ce sute de protestatari s-au adunat în piața centrală a orașului Győr și l-au huiduit, scandând sloganuri împotriva guvernului.

Sute de membri și simpatizanți ai opoziției s-au strâns în piața centrală a orașului, scandând sloganuri împotriva guvernului și adresând întrebări legate de corupție și dificultățile economice cu care se confruntă Ungaria.

În același timp, potrivit martorilor, mai mulți bărbați îmbrăcați în negru au acționat organizat pentru a bloca accesul protestatarilor pe scenă, încercând să controleze desfășurarea evenimentului, potrivit Dialog

În timpul discursului său, Orban și-a pierdut cumpătul și a început să-i insulte pe protestatari, acuzându-i că acționează în interesul Ucrainei.

„Voi promovați interesele Ucrainei! Voi vreți un guvern pro-ucrainean și să dați banii maghiarilor Ucrainei!”, a strigat premierul, în timp ce mulțimea continua să scandeze împotriva sa.

Peter Magyar, liderul opoziției și principalul rival al lui Orban la alegerile viitoare, a acuzat autoritățile că ar fi adus aproximativ „o sută de huligani” în oraș pentru a pune presiune pe activiști.

„Este evident că s-a încercat intimidarea protestatarilor prin prezența acestor indivizi organizați, în timp ce aproape că nu existau forțe de ordine la fața locului”, a declarat Magyar.

Incidentul marchează o ruptură semnificativă într-un oraș care a susținut necondiționat Fidesz timp de decenii, reflectând o schimbare vizibilă în percepția alegătorilor față de politica și corupția guvernamentală.

Cu mai puțin de două săptămâni înaintea alegerilor parlamentare din 12 aprilie, sondajele indică o scădere semnificativă a sprijinului pentru Viktor Orban și Fidesz, în timp ce opoziția, consolidată în jurul partidului Tisza, pare să câștige teren.

Totuși, analiștii avertizează că rezultatul rămâne incert și depinde în mare măsură de mobilizarea electoratului și de redistribuirea voturilor, în special în cazul în care formațiunile ultranaționaliste depășesc pragul electoral.

Expertul politic citat de publicația Byt Ili subliniază că, deși sondajele indică o posibilă schimbare, rezultatul final depinde de mobilizarea alegătorilor: „Există speranță pentru Tisza, dar trebuie să fii atent. Ultimele alegeri au arătat că sondajele pot fi înșelătoare, iar opoziția a beneficiat de creșteri neașteptate în ultimele săptămâni.”

În același timp, poziționarea externă a premierului ungar și acuzațiile privind posibile influențe externe adaugă un plus de tensiune unei campanii deja marcate de polarizare și controverse.