Miercuri, 13 Mai 2026
Grindeanu l-a deconspirat pe liberalul care a contactat-o pe Olguța Vasilescu. Mircea Roșca: „Am sunat-o din greșeală după moțiune”

Controversa privind presupusele contacte dintre Olguța Vasilescu și lideri ai PNL capătă noi nuanțe, după ce Sorin Grindeanu l-a indicat pe Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, ca fiind cel care a contactat-o pe Olguţa Vasilescu.

Mircea Roşca recunoaşte că a vorbit cu Olguţa Vasilescu. FOTO: FB/PNL

Controversa a pornit după ce premierul interimar Ilie Bolojan a acuzat-o public pe Olguța Vasilescu că ar încerca să influențeze lideri liberali, sugerând că aceasta i-ar fi contactat pentru a le spune „ce trebuie să facă” în contextul tensiunilor politice din jurul poziționării PNL după căderea guvernului.

În replică, Olguța Vasilescu a respins acuzațiile și a afirmat că situația a fost prezentată invers. Liderul PSD a susținut că nu ea a contactat membri ai Partidului Liberat, ci că a fost sunată de unul dintre aceștia. Pentru a-și susține afirmațiile, a publicat pe rețelele sociale o captură de ecran cu apeluri ratate, fără a dezvălui identitatea persoanei aflate la celălalt capăt al firului.

În ciuda discreției primarului Craiovei, președintele PSD Sorin Grindeanu l-a indicat, în cadrul unei conferințe de presă susținute miercuri, 13 mai, pe Mircea Roșca, președintele PNL Prahova, ca fiind cel care a contactat-o pe Olguţa Vasilescu.

În acest context, într-o intervenție la Antena 3, Mircea Roşca a confirmat că între el și Lia Olguța Vasilescu au existat discuții telefonice, însă a insistat că acestea nu au avut conotații politice și nici nu au vizat strategia partidului.

„Este extrem de urât ce a făcut domnul Grindeanu, eu nu am folosit această conversație în nicio discuție nici intern în partid, nici în particular. Eu nu am vorbit cu doamna Olguța Vasilescu, pe care am cunoscut-o și o respect ca primar, cred că de prin iunie”, a spus acesta.

Cu șase zile înainte de moțiune m-a sunat Olguța”, a mai declarat Mircea Roșca, pentru a afla despre „atmosfera” din partid.

Liberalul susține că relația dintre cei doi este una veche, bazată pe colaborări administrative și pe o comunicare instituțională care s-a păstrat în timp și că nu vede nicio problemă în faptul că doi lideri de partid poartă discuții între ei.

„O ultimă imagine pe care mi-a trimis-o a fost în iunie 2025. Din ce vedeți, primul telefon pe care mi l-a dat cu 5-6 zile înainte de moțiunea de cenzură este un apel nepreluat. Eu am revenit, nu aveam semnal, după care am avut o conversație, dânsa nefăcând nicio promisiune, nicio propunere. Era interesată care e atmosfera la noi, eu avertizând-o că e cea mai mare greșeală această moțiune de cenzură”, a spus Mircea Roşca.

„A fost o discuție strict amicală, fără nicio intenție. Ca orice om politic este curios despre o atmosferă când inițiezi… Stilul  e a nu mai discuta între noi e foarte grav pentru România”, a continuat el.

Președintele PNL Prahova a susținut că a sunat-o pe Olguța Vasilescu „din greșeală” după moțiunea de cenzură. Mircea Roșca a explicat faptul că apelul nici măcar nu ar fi avut relevanță, deoarece ar fi fost inițiat accidental și nu ar fi durat mai mult de 40 de secunde, și a respins interpretările potrivit cărora ar fi existat discuții de culise sau încercări de influențare a poziționării liberalilor după căderea guvernului.

„Mai departe, vedeți, cu o zi înainte de moțiune, un apel din partea mea. A fost un apel din greșeală, doar 40 de secunde. E singura comunicare cu Olguța Vasilescu de un an”, a explicat liberalul.

Întrebat dacă se poziționează în tabăra pro-Bolojan sau anti-Bolojan, Mircea Roșca a evitat să alimenteze ideea existenței unor fracturi interne în partid, declarând că în PNL nu există „tabere”, ci opinii diferite, și a precizat că nu are reproșuri la adresa lui Ilie Bolojan.

Vă reamintim că numele lui Mircea Roşca a ţinut prima pagină a ziarelor după ce a organizat o petrecere cu numeroși invitați, imediat după ședința de guvern în care au fost adoptate măsuri de austeritate criticate în spațiul public, la care au participat mulți membri PNL, inclusiv Ilie Bolojan.

