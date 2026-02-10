Donald Trump îl susţine puternic pe „prietenul adevărat” de la Budapesta. Marco Rubio vizitează Ungaria într-un moment în care Orban a pierdut în sondaje

Sprijinul public și explicit anunțat de Donald Trump pentru Viktor Orban se concretizează prin vizita lui Marco Rubio în Ungaria, într-un momend delicat pentru premierul ungar, care pierde în dondaje înainte alegerilor parlamentare din aprilie.

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, urmează să ajungă la Budapesta în cadrul unui turneu în Europa Centrală care include și Slovacia, după participarea sa la Conferința de Securitate de la München.

Vizita este prezentată oficial drept una dedicată consolidării cooperării bilaterale și intereselor regionale comune, însă contextul politic intern din Ungaria și mesajele recente venite de la Casa Albă îi dau o semnificație suplimentară. Potrivit Departamentului de Stat, Rubio va avea întâlniri cu oficiali ungari de rang înalt pentru a întări relațiile bilaterale și coordonarea regională.

Momentul ales pentru deplasare coincide, însă, cu o perioadă de campanie intensă la Budapesta, în condițiile în care Ungaria se îndreaptă spre alegeri parlamentare considerate printre cele mai competitive de la venirea la putere a lui Viktor Orban, în 2010.

Premierul ungar și partidul său naționalist Fidesz se confruntă cu o presiune electorală în creștere, iar principala provocare vine din partea partidului conservator Tisza, condus de Péter Magyar, care conduce în prezent în intențiile de vot. Potrivit agregatorului Politico Poll of Polls, formațiunea de opoziție are un avans de aproximativ 11 puncte procentuale, o situație rar întâlnită în ciclurile electorale dominate până acum de Viktor Orban.

„Srpijin complet şi total”

În paralel cu anunțul vizitei lui Rubio, săptămâna trecută, președintele Donald Trump a transmis un mesaj de susținere fără echivoc pentru liderul de la Budapesta.

Pe platforma sa, Truth Social, Trump l-a numit pe Viktor Orban „un adevărat prieten, luptător și câștigător” și a anunțat că îi oferă „sprijinul complet și total pentru realegerea ca prim-ministru al Ungariei”.

Mesajul de susținere a inclus și aprecieri la adresa politicilor promovate de guvernul ungar.

Donald Trump a afirmat că Orbán „muncește din greu pentru a proteja Ungaria, a dezvolta economia, a crea locuri de muncă, a promova comerțul, a opri imigrația ilegală și a asigura legea și ordinea”, adăugând că relațiile dintre Statele Unite și Ungaria au atins „noi înălțimi de cooperare și realizări spectaculoase” în perioada în care cei doi au colaborat politic.

Deși agenda oficială a lui Marco Rubio este centrată pe cooperare strategică și securitate, suprapunerea dintre vizita sa, sprijinul public al lui Donald Trump și apropierea alegerilor din Ungaria transformă deplasarea într-un semnal politic puternic.

În plan diplomatic, momentul unei vizite poate cântări la fel de mult ca mesajul transmis, iar prezența șefului diplomației americane la Budapesta oferă guvernului ungar o validare externă importantă, într-o perioadă de presiune electorală internă.

Turneul regional al lui Rubio va continua în Slovacia, unde discuțiile anunțate vizează securitatea regională, angajamentele NATO și consolidarea cooperării bilaterale în domeniul energiei nucleare.