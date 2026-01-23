search
Vineri, 23 Ianuarie 2026
JD Vance, de părere că Europa „a apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”. Vicepreședintele SUA reia atacurile la adresa continentului

Publicat:

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a criticat Europa joi, 22 ianuarie, spunând că acestea se îndreaptă spre ceea ce el a numit „sinuciderea civilizaţiei”.

JD Vance/FOTO: EPA-EFE
JD Vance/FOTO: EPA-EFE

„Europa a apucat cu siguranţă pe această cale, din fericire, nu a ajuns încă acolo, dar a apucat-o pe calea sinuciderii civilizaţiei”, a spus Vance într-un interviu acordat Newsmax, scrie News.ro.

Vicepreşedintele a precizat că criticile administraţiei Trump la adresa Europei provin din dorinţa de a o vedea consolidându-se din punct de vedere politic, economic şi militar.

„Împărtăşim un patrimoniu civilizaţional comun. Nu poţi să-ţi conduci economia spre prăpastie. De ce ne pasă de NATO? Pentru că vrem ca Europa să fie capabilă să se apere, dacă, Doamne fereşte, ar fi invadată. De fapt, noi iubim Europa”, a spus el.

Nu este pentru prima dată când JD Vance atacă Europa. În februarie 2025, acesta critica continentul pentru ceea ce considera a fi restricționarea libertății de exprimare.

„Trebuie să facem mai mult decât să vorbim despre valorile democratice. Trebuie să le trăim acum. În memoria vie a multora dintre voi din această sală, Războiul Rece a poziționat apărătorii democrației împotriva unor forțe mult mai tiranice pe acest continent. Și gândiți-vă la partea din acea luptă care cenzura disidenții, închidea biserici, anula alegeri. Erau ei cei buni? Cu siguranță nu. Și slavă Domnului că au pierdut Războiul Rece.

Au pierdut pentru că nu valorificau și nu respectau toate binecuvântările extraordinare ale libertății – libertatea de a surprinde, de a greși, de a inventa, de a construi. Se pare că nu poți impune inovația sau creativitatea, așa cum nu poți obliga oamenii ce să gândească, ce să simtă sau în ce să creadă.

Și noi credem cu siguranță că aceste lucruri sunt legate între ele. Din păcate, când privesc Europa de astăzi, nu este întotdeauna clar ce s-a întâmplat cu unii dintre învingătorii Războiului Rece.”

Criticile recente ale lui JD Vance vin pe fondul atacurilor lansate anterior de președintele Donald Trump la adresa Europei, inclusiv amenințări cu tarife, ulterior retrase.

În acest context tensionat, liderii UE au adoptat o poziție calmă și fermă în cadrul unei reuniuni extraordinare la Bruxelles, dedicată relației transatlantice și presiunilor venite din partea SUA, inclusiv în legătură cu Groenlanda.

Oficialii europeni au subliniat necesitatea unor relații cordiale și respectuoase cu Washingtonul, promițând totodată o abordare fermă, fără escaladare, și investiții sporite în Groenlanda, inclusiv în domeniul securității.

SUA

