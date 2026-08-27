Jaf ca-n filme la Londra: trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii. Cum au fost prinși

Trei români au fost prinși în timp ce încercau să pătrundă într-un magazin de bijuterii din Londra printr-un tunel săpat dintr-un salon de masaj aflat în apropiere. Cei trei au recunoscut că au conspirat pentru a comite un furt prin efracție, iar prejudiciul estimat depășește 700.000 de lire sterline.

Jaf ca-n filme la Londra: trei români au săpat un tunel spre un magazin de bijuterii. Foto: Metropolitan Police

Operațiunea poliției a avut loc în dimineața zilei de 17 iulie, pe Mitcham Road, în cartierul londonez Tooting. Polițiștii Metropolitan Police au fost chemați în jurul orei 03:12, în urma unei sesizări privind o posibilă spargere.

La sosirea oamenilor legii, Laurentiu-Daniel Nițișoara a fost prins pe o alee din apropiere, în timp ce Ioan Asafeti încerca să se ascundă pe acoperișul unei clădiri. Polițiștii au verificat ulterior salonul de masaj în care cei doi intraseră prin efracție.

Acolo au descoperit o gaură săpată în peretele comun cu magazinul de bijuterii, precum și mai mulți saci cu unelte și echipamente. Anchetatorii au stabilit că suspecții intenționau să ajungă în magazin prin tunel, pentru a evita sistemele de securitate.

Al treilea suspect, Sergiu Plastin, a fost prins în aceeași zi pe Aeroportul Stansted, în timp ce încerca să ajungă în Irlanda. Polițiștii au reușit să îl localizeze după ce au identificat un autoturism asociat grupării și au urmărit semnalul telefonului mobil.

Românii ar fi comis mai multe spargeri

Ancheta coordonată de Brigada Mobilă a Poliției Metropolitane a scos la iveală că cei trei ar fi fost implicați și în alte spargeri comise în Londra între lunile mai și iulie.

Magazinele de bijuterii ar fi fost principalele ținte, iar metoda folosită era similară: suspecții intrau în spații aflate în apropierea magazinelor și săpau tuneluri pentru a ajunge în interior fără să declanșeze sistemele de alarmă.

Anchetatorii au recuperat inclusiv imagini de supraveghere în care membrii grupării apar cumpărând uneltele și echipamentele folosite ulterior la spargeri. Verificările efectuate prin Interpol au indicat, de asemenea, posibile legături cu infracțiuni similare comise în alte țări europene.

Comisarul-detectiv Dan Mitchell, din cadrul Flying Squad, a declarat: „Acești infractori și-au săpat singuri groapa după ce ofițerii de intervenție de urgență i-au prins în flagrant”.

Cei trei români urmează să fie condamnați la Curtea Coroanei din Kingston, pe 23 octombrie.