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Video Ironii la adresa lui Zelenski după un gest făcut la parada de Ziua Franţei. „A amânat aderarea Ucrainei cu 15 ani”

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Preşedintele ucrainean a fost prezent în tribuna oficială în timpul paradei de 14 iulie de la Paris şi a fost surprins în imagini în timp ce deschide o sticlă din plastic şi îi desprinde dopul înainte de a bea.

Volodimir Zelenski deschide o sticlă cu apă
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei FOTO: X

Peste 6.000 de soldaţi, 98 de avioane, 31 de elicoptere şi 315 vehicule au defilat sau au survolat marţi Champs-Élysées, la Paris. Cu toate acestea, un simplu dop de plastic a făcut valuri, monopolizând atenţia reţelelor sociale. Este vorba despre dopul de plastic pe care Volodimir Zelenski - prezent în tribuna oficială la invitaţia Franţei, alături de 24 de şefi de stat - l-a desprins în mod intenţionat de sticla sa de apă, scrie News.

În spatele acestui gest aparent neînsemnat, unii au văzut, cu o oarecare ironie, simbolul unui decalaj palpabil între preşedintele ucrainean şi Uniunea Europeană, ale cărei norme de mediu impun, începând din iulie 2024, aşa-numitele capace "solidare", adică fixate de gâtul sticlei.

Este vorba despre directiva "privind reducerea impactului anumitor produse din plastic asupra mediului", cunoscută sub numele de directiva SUP (de la "Single Use Plastics"). Paragraful referitor la capacele integrate vizează toate băuturile îmbuteliate în sticle de plastic de până la 3 litri, cu scopul de a "limita dispersarea acestora în mediu".

Unii internauţi au mers până la a afirma că Volodimir Zelenski a încălcat cu îndrăzneală şi fără reţineri normele UE. Să nu exagerăm, scrie Le Figaro, care precizează că directiva se adresează în primul rând producătorilor şi celor care introduc produsele pe piaţă din statele membre, nu consumatorilor. Preşedintele ucrainean nu ar trebui, a priori, să putrezească într-o închisoare pentru această imprudenţă, scrie într-o notă de umor cotidianul francez.

Mai degrabă ironia scenei stârneşte zâmbetul, având în vedere că Volodimir Zelenski reitera, cu o zi înainte, dorinţa ţării sale de a adera la Uniunea Europeană. Or, statele candidate trebuie să-şi armonizeze treptat legislaţia cu cea a blocului european, în special în ceea ce priveşte respectarea standardelor, inclusiv a celor de mediu.

Prin faptul că a rupt capacul sticlei sale de plastic, liderul ucrainean a "amânat cu 15 ani aderarea Ucrainei la UE", a glumit un utilizator pe X. "Cum îndrăzneşte? UE nu va mai sprijini Ucraina!", ironizează altul, referindu-se la ajutorul european din războiul împotriva Rusiei.

De fapt, marţi, Ucraina chiar a făcut un pas suplimentar către aderare odată cu deschiderea unui al doilea cluster de negocieri cu Bruxelles-ul, cel referitor la toate aspectele legate de securitate, apărare şi politică externă. Este vorba despre al doilea dintre cele şase clustere care trebuie abordate înainte de a spera la aderarea la UE. Preşedinta Comisiei, Ursula von der Leyen, era aşteptată miercuri la Kiev.

Marţi, cu ocazia paradei de 14 iulie, Franţa a ales să onoreze Ucraina şi aliaţii săi. Contingente din fiecare dintre cele 37 de ţări ale "Coaliţiei de Voinţă" au defilat astfel pe Champs-Élysées, alături de 25 de militari ucraineni. În tribuna oficială se aflau, pe lângă Volodimir Zelenski, prim-ministrul britanic demisionar Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk şi premierul danez Mette Frederiksen.

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