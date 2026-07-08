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Nicușor Dan ar putea merge în Ucraina. Ce va discuta cu autoritățile de la Kiev

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Președintele Nicușor Dan a anunțat că va efectua o vizită oficială la Kiev pe 15 iulie, unde va discuta despre cooperarea dintre România și Ucraina în domeniul dronelor și al sistemelor antidronă. Șeful statului a oferit explicații și în legătură cu incidentul în care o dronă ucraineană a explodat în apropierea Portului Constanța.

Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. FOTO Inquam / Octav Ganea
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski. FOTO Inquam / Octav Ganea

Într-un interviu acordat Antena 3 CNN, Nicușor Dan a declarat că România și Ucraina avansează cooperarea în domeniul producției de drone și al sistemelor antidronă, în cadrul programului SAFE.

„Da, după cum știți, a fost vizita președintelui, în urmă cu trei luni, aproximativ. Cu ocazia asta am semnat un acord pe subiectul acesta. Au urmat niște vizite tehnice. În luna iulie o să fie o altă vizită tehnică pentru a operaționaliza tipul acesta de cooperare. În cadrul programului SAFE avem 200 de milioane de euro alocate pe acest segment de drone, sisteme antidrone, în care o să fie o colaborare cu partea ucraineană. Și eu sper că foarte curând lucrurile astea se concretizeze în contracte ca să înceapă producția”, a afirmat președintele.

Ce spune despre drona care a explodat lângă Portul Constanța

Șeful statului a fost întrebat și despre discuțiile purtate cu autoritățile ucrainene după explozia unei drone navale în apropierea Portul Constanța.

Potrivit acestuia, după incident a fost creat un canal direct de comunicare între structurile de apărare ale celor două țări.

„După acel incident au fost discuții cu partea ucraineană la mai multe niveluri. Un lucru care s-a convenit și care este deja pus în aplicare este faptul că există un canal direct și în cadrul sistemului nostru de apărare și în cadrul sistemului ucrainean de apărare. Sunt mai multe structuri. Unele aveau contact direct, altele nu aveau și în momentul acesta există contact direct și la nivelul structurilor de apărare. Asta este un lucru care s-a întâmplat și pe partea explicativă. Au fost mai multe contacte, inclusiv de la Ministerul Apărării, iar răspunsul final o să-l avem după vizita delegației ucrainene în România”, a declarat Nicușor Dan.

„Drona nu a avut ca țintă Portul Constanța”

Președintele a dat asigurări că, potrivit informațiilor deținute până în prezent, aparatul de zbor nu a vizat teritoriul României.

„Ce știm cu certitudine este că în mod cert drona de proveniență ucraineană nu a avut ca țintă Portul Constanța. Asta știm cu certitudine și avem un parteneriat cu Ucraina care elimină această posibilitate. Mai departe, este un răspuns tehnic pe care îl vom da când toată investigația se va termina”, a precizat șeful statului.

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