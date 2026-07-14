Nicușor Dan merge la Kiev la invitația lui Zelenski. Președintele participă la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est

Președintele României, Nicușor Dan, participă miercuri, 15 iulie, la Kiev, la cea de-a cincea ediție a Summitului Ucraina - Europa de Sud-Est, organizat la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat Administrația Prezidențială.

Potrivit instituției, prezența șefului statului la reuniunea regională reafirmă sprijinul constant al României pentru Ucraina în contextul războiului declanșat de Federația Rusă și angajamentul Bucureștiului pentru consolidarea securității în regiune.

„Participarea Președintelui României la acest Summit demonstrează, o dată în plus, solidaritatea României cu Ucraina și susținerea fără echivoc a independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestui stat”, a transmis Administrația Prezidențială.

Lansat în 2023, Summitul Ucraina – Europa de Sud-Est reunește liderii statelor din regiune pentru coordonarea sprijinului acordat Ucrainei și pentru identificarea unor soluții comune la provocările generate de război.

Agenda reuniunii include teme privind securitatea regională, conectivitatea energetică și de infrastructură, reziliența în fața amenințărilor hibride și cooperarea economică.

Cu ocazia summitului, Nicușor Dan va reconfirma angajamentul României de a continua sprijinul acordat Ucrainei și de a contribui la întărirea securității în regiunea Mării Negre și în Europa de Sud-Est.

Totodată, liderii participanți vor discuta despre susținerea parcursului european al Ucrainei și al Republicii Moldova, precum și despre proiecte de dezvoltare a conectivității regionale și a securității energetice, considerate esențiale în actualul context geopolitic.

Președintele României se află la Paris de ieri, la invitația omologului său francez, Emmanuel Macron, unde participă la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina și la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a Republicii Franceze.