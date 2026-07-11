search
Sâmbătă, 11 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Planul lui Zelenski pentru un „impact global” asupra Rusiei: Comandament special pentru lovituri cu rază lungă

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 10 iulie, că a semnat un decret privind înființarea unui comandament destinat loviturilor cu rază lungă de acțiune, care să aibă „un impact practic global asupra Rusiei în contextul acestui război”.

Armă de război FOTO: EPA-EFE
Armă de război FOTO: EPA-EFE

Într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a afirmat că „criza benzinei din Rusia se adâncește – pe bună dreptate – ca urmare a refuzului” președintelui rus Vladimir Putin „de a pune capăt acestui război”

„Am prezentat propuneri privind modalitățile prin care pacea poate fi adusă mai aproape și avem sprijin nu doar în rândul partenerilor noștri din întreaga lume, ci și în cercul apropiat al lui Putin. Aceștia înțeleg ce se întâmplă și că nu există nicio alternativă la pace. Acest sentiment va continua să se amplifice în Rusia.

Astăzi, am semnat un decret privind înființarea unui comandament special în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei – un comandament destinat loviturilor cu rază lungă de acțiune, cu un impact practic global asupra Rusiei în contextul acestui război.

Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile pentru a reduce și mai mult potențialul militar al Rusiei. Comandantul care va conduce această structură va fi unul puternic și, cu siguranță, foarte experimentat.”

Recent, Parlamentul Germaniei a respins propunerea prin care grupul parlamentar al Verzilor cerea livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Taurus, creşterea producţiei de rachete interceptoare Patriot PAC-2 şi suplimentarea ajutorului militar şi umanitar pentru Kiev.

Rachetele Taurus reprezintă una dintre cele mai importante solicitări ale Kievului către Berlin. Acestea au o rază de acţiune de aproximativ 500 de kilometri, ceea ce le-ar permite să lovească ţinte aflate la distanţe mai mari decât majoritatea armelor occidentale livrate până acum Ucrainei.

Ucraina a primit în mai multe rânduri din partea aliaţilor arme cu rază lungă de acţiune, precum rachetele ATACMS din partea Statelor Unite şi Storm Shadow sau SCALP din partea Marii Britanii şi Franţei. Aceste arme au fost livrate iniţial cu anumite restricţii privind utilizarea lor, însă aliaţii occidentali au început să relaxeze aceste limite de la sfârşitul anului trecut.

În timpul summitului NATO de la Ankara, Statele Unite, Polonia, Germania, Olanda şi Suedia au semnat un acord pentru crearea unui centru european de mentenanţă destinat rachetelor interceptoare PAC-3 folosite de sistemele Patriot.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine poate ieși mai devreme la pensie în România. Lista domeniilor în care se reduce vârsta standard și condițiile prevăzute de lege
digi24.ro
image
Momente de panică într-un avion Ryanair care zbura spre München. Un geam s-a spart la scurt timp după decolare. VIDEO
stirileprotv.ro
image
„Mica Sicilie” din Constanța. Episodul 2: Ascensiunea liderului Boby și a locotenentului Mânuță. Stenograme și mărturii exclusive din mega-dosarul clanului mafiot
gandul.ro
image
Trump susține că Iranul vrea să-l UCIDĂ: „Am lăsat instrucțiuni dacă voi fi asasinat”
mediafax.ro
image
Ce veste pentru Istvan Kovacs! Cine va arbitra finala Cupei Mondiale: „Așa am auzit dinspre FIFA”
fanatik.ro
image
Ce spun turiștii români despre autostrăzile din Turcia: „Cu 100 de ani înaintea noastră”
libertatea.ro
image
„Rețeaua morții” în care NATO va folosi inteligența artificială în România împotriva Rusiei
digi24.ro
image
A jucat cu gheata tăiată în Portugalia - Spania: explicația detaliului bizar
gsp.ro
image
"Nebunie" la Spania - Belgia 2-1: Courtois a ieșit de pe teren în lacrimi, iar apoi a urmat dezastrul!
digisport.ro
image
Ce se întâmplă cu băiatul lui Christian Sabbagh. Cum se simte micuțul Geo după autotransplantul cu celule stem
click.ro
image
O tânără a decis să-și vândă la second-hand toate hainele și a adunat suficienți bani pentru o vacanță de câteva luni în jurul lumii
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Zona turistică din România care introduce Welcome Card. Reduceri de 10% pentru minimum trei nopți
observatornews.ro
image
O fostă campioană și-a ținut iubitul, avocat celebru, ostatic într-un apartament din București. Trupele speciale au intervenit prin balcon să-l salveze
cancan.ro
image
Casa de Pensii, obligată să schimbe formula de recalculare pentru un pensionar cu grupe. Ia bani mai mulți
newsweek.ro
image
FOTO. Cea mai sexy fană de la Cupa Mondială, apariție hot în bikini!
prosport.ro
image
Reguli noi pentru autorulote. Ce sisteme de siguranță devin obligatorii din iulie 2026
playtech.ro
image
Transfer senzațional pentru Dan Șucu! L-a prezentat oficial pe atacantul care a rupt plasele în Austria
fanatik.ro
image
Adrian Cozma aprinde becul în „cămara” PSD: Contracte de peste un milion de lei din bani publici
ziare.com
image
"Ai dat un singur gol la Cupa Mondială!" Lamine Yamal a dat o replică la care puțini se așteptau
digisport.ro
image
Câte ouă recomandă Claudia Neghină să mâncam pe zi? Ce sfaturi dă nutriționista pentru o dietă adecvată pe perioada verii: „Luați suplimente”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Imagini uluitoare din casa lui Philipp Plein și a Andreei Sasu. Luxul este orbitor. Doar în filme mai vezi așa ceva! Reședința e amenajată într-un stil extravagant / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
520 de lei în plus la pensie. Românii care primesc acești bani în fiecare lună
mediaflux.ro
image
Interviu spectaculos! David Popovici anunță un obiectiv ULUITOR, unic pentru sportul mondial
gsp.ro
image
Cum acționa unul dintre cei mai teribili prădători sexuali de copii în România zilelor noastre. De șase ani droghează și violează tineri, iar instanța de judecată ține dosarele pe rol
actualitate.net
image
VIDEO HaiHui in doi au ajuns în cea mai sălbatică zonă din SUA. Drumul spectaculos prin Yukon și Alaska, printre urși grizzly și locuri unde oamenii dispar fără urmă
actualitate.net
image
Kate Middleton s-a afișat la un meci de polo caritabil cu o ținută elegantă de vară. Prințesa de Wales a fost absentă de la ultimele ediții din cauza chimioterapiei
click.ro
image
Crina Abrudan primește ajutor în afacerea cu haine de la toată familia. „Mă ajută și soțul, mă ajută și mama!”
click.ro
image
Două zodii văd, în sfârșit, luminița de la capătul tunelului. Astrele le schimbă destinul
click.ro
prințesă foto profimedia 0560613293 jpg
„Sexul a fost exploziv, ea nu era virgină.” Prințesa cu cei mai frumoși sâni s-ar fi iubit până și cu Mick Jagger și Warren Beatty
okmagazine.ro
Placinta fara coacere Sursa foto shutterstock 1673727172 jpg
Plăcintă fără coacere, perfectă pentru zilele toride
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Vocea României” aduce un sezon plin de surprize. Vedeta care revine în echipa show-ului muzical. „Fiecare are dreptul să facă și să considere cum vrea”
image
Kate Middleton s-a afișat la un meci de polo caritabil cu o ținută elegantă de vară. Prințesa de Wales a fost absentă de la ultimele ediții din cauza chimioterapiei

OK! Magazine

image
Seducătoarea erudită a ajuns regină britanică după ce regele a avut-o întâi amantă pe însăși sora sa. Vremuri întunecate la Palat

Click! Pentru femei

image
Mariajul neconvențional al lui Bonnie Tyler: o poveste de iubire care a rezistat peste cinci decenii

Click! Sănătate

image
Motive pentru care tot mai multe cupluri evită contactele intime