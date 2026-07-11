Planul lui Zelenski pentru un „impact global” asupra Rusiei: Comandament special pentru lovituri cu rază lungă

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri, 10 iulie, că a semnat un decret privind înființarea unui comandament destinat loviturilor cu rază lungă de acțiune, care să aibă „un impact practic global asupra Rusiei în contextul acestui război”.

Într-un mesaj publicat pe X, Zelenski a afirmat că „criza benzinei din Rusia se adâncește – pe bună dreptate – ca urmare a refuzului” președintelui rus Vladimir Putin „de a pune capăt acestui război”

„Am prezentat propuneri privind modalitățile prin care pacea poate fi adusă mai aproape și avem sprijin nu doar în rândul partenerilor noștri din întreaga lume, ci și în cercul apropiat al lui Putin. Aceștia înțeleg ce se întâmplă și că nu există nicio alternativă la pace. Acest sentiment va continua să se amplifice în Rusia.

Astăzi, am semnat un decret privind înființarea unui comandament special în cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei – un comandament destinat loviturilor cu rază lungă de acțiune, cu un impact practic global asupra Rusiei în contextul acestui război.

Acest comandament trebuie să concentreze 100% din resursele disponibile pentru a reduce și mai mult potențialul militar al Rusiei. Comandantul care va conduce această structură va fi unul puternic și, cu siguranță, foarte experimentat.”

Recent, Parlamentul Germaniei a respins propunerea prin care grupul parlamentar al Verzilor cerea livrarea către Ucraina a rachetelor de croazieră Taurus, creşterea producţiei de rachete interceptoare Patriot PAC-2 şi suplimentarea ajutorului militar şi umanitar pentru Kiev.

Rachetele Taurus reprezintă una dintre cele mai importante solicitări ale Kievului către Berlin. Acestea au o rază de acţiune de aproximativ 500 de kilometri, ceea ce le-ar permite să lovească ţinte aflate la distanţe mai mari decât majoritatea armelor occidentale livrate până acum Ucrainei.

Ucraina a primit în mai multe rânduri din partea aliaţilor arme cu rază lungă de acţiune, precum rachetele ATACMS din partea Statelor Unite şi Storm Shadow sau SCALP din partea Marii Britanii şi Franţei. Aceste arme au fost livrate iniţial cu anumite restricţii privind utilizarea lor, însă aliaţii occidentali au început să relaxeze aceste limite de la sfârşitul anului trecut.

În timpul summitului NATO de la Ankara, Statele Unite, Polonia, Germania, Olanda şi Suedia au semnat un acord pentru crearea unui centru european de mentenanţă destinat rachetelor interceptoare PAC-3 folosite de sistemele Patriot.