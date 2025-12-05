search
Vineri, 5 Decembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Alegeri Primăria București 2025Război în UcrainaIstoria zilei

Investițiile insuficiente cresc facturile la energie. Comisia Europeană vrea să accelereze construcția rețelelor electrice transfrontaliere

0
0
Publicat:

Comisia Europeană pregătește un plan pentru a accelera dezvoltarea rețelelor electrice transfrontaliere, avertizând că ani de investiții insuficiente și o planificare fragmentată au dus la costuri mai mari ale energiei în Uniunea Europeană.

Comisia va adopta oficial documentul săptămâna viitoare. FOTO: Shutterstock
Comisia va adopta oficial documentul săptămâna viitoare. FOTO: Shutterstock

Executivul comunitar intenționează să propună săptămâna viitoare accelerarea proiectului „Autostrăzi energetice”, menit să îmbunătățească eficiența rețelelor, să reducă prețurile și să diminueze dependența blocului de combustibilii fosili importați, potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg.

În document se subliniază că dependența energetică a UE face ca prețurile la electricitate să fie de două ori mai mari decât cele din Statele Unite și China.

Una dintre cauzele principale: rețelele de transport nu au fost extinse în ritmul tranziției către energiile regenerabile. Astfel, producția ridicată de energie eoliană și solară este adesea irosită, neputând fi transportată către zonele cu cerere mai mare. În lipsa infrastructurii necesare, țările UE sunt nevoite să apeleze în continuare la centrale pe combustibili fosili, ceea ce contribuie la creșterea facturilor.

Economii de până la 40 de miliarde de euro pe an

Documentul estimează că modernizarea și extinderea rețelelor — inclusiv prin opt proiecte transfrontaliere majore — ar putea reduce costurile anuale cu energia cu până la 40 de miliarde de euro. Totodată, ar putea stimula economia europeană cu 18 miliarde de euro până în 2030.

Bruxelles-ul speră ca aceste măsuri să încurajeze investițiile în centre de date și inteligență artificială, domenii care vor avea un rol tot mai important în economia europeană și care necesită cantități mari de energie electrică.

Risc de blocaj: Europa nu va construi 45% din infrastructura necesară

Executivul european avertizează că, dacă nu se iau măsuri rapide, 45% din capacitatea de transport transfrontalier necesară până în 2030 nu va fi construită. Consecințele ar fi severe: reducerea producției de energie regenerabilă cu până la 310 terawați-oră până în 2040, echivalentul a aproape jumătate din consumul total de energie al UE în 2023.

Rețele vechi, pierderi mari

În perioadele cu vânt puternic, turbinele eoliene produc adesea mai multă energie decât poate gestiona rețeaua, ceea ce obligă operatorii să oprească temporar producția. Parcurile eoliene sunt compensate financiar pentru energia pe care nu o livrează, costuri care, în final, se reflectă în facturile consumatorilor.

Comisia va adopta oficial documentul săptămâna viitoare, în încercarea de a impulsiona o reformă majoră a infrastructurii energetice europene.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Trump vrea ca strategia de securitate a SUA să fie valabilă în toată lumea. Europa, în „declin civilizațional”, pusă pe planul do
digi24.ro
image
Premierul României anunță că în decembrie vom avea ”foarte probabil” o nouă ”ordonanță trenuleț”: ”Nu putem fugi de asta”
stirileprotv.ro
image
Cum arată, în prezent, casa din „Singur acasă”. A fost complet renovată la interior
gandul.ro
image
Se schiază de sâmbătă la Transalpina pe două pârtii din golul alpin
mediafax.ro
image
Dumitru Dragomir a aruncat bomba în direct! A anunțat cine iese primar general al Bucureștiului
fanatik.ro
image
„Cadoul” de ziua lui Grindeanu făcut de opoziție: moțiunea de cenzură ca să scape de Bolojan și de „progresiștii” USR
libertatea.ro
image
JD Vance: UE nu ar trebui să atace companiile americane pentru „mizerii”. Elon Musk s-a grăbit să-i mulțumească vicepreședintelui
digi24.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
"Mi-e scârbă!" Au văzut ce a făcut FIFA la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială: "Absolut dezgustător"
digisport.ro
image
S-a însurat premierul? Purtătoarea de cuvânt a Guvernului vorbește despre „soția domnului Ilie Bolojan”
stiripesurse.ro
image
Cauza morții doctoriței Ștefania Szabo a fost stabilită: Rezultatele autopsiei răstoarnă ipoteza unui infarct sau AVC de la epuizare
antena3.ro
image
Criză de cliente pentru industria cu venituri de 30.000 de lei pe lună
observatornews.ro
image
Rodica Stănoiu, înmormântare stranie, fără preot. S-au cântat colinde în loc de veșnica pomenire.
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
prosport.ro
image
Câți bani ai voie să transferi într-o zi fără să fii raportat automat de bancă la ANAF. Praguri valabile în 2025
playtech.ro
image
Fotbalistul celebru care a recunoscut că ”discută” cu iubita unui alt sportiv. Dezvăluirea bizară făcută de acesta: ”Mă place mai mult”
fanatik.ro
image
Sentința din "dosarul Herculane" aruncă și mai tare în haos celebra stațiune. Sunt șanse mici să mai renască renumita destinație turistică
ziare.com
image
FOTO De nerecunoscut! A apărut la tragerea la sorți pentru Cupa Mondială și e total schimbat la 56 de ani
digisport.ro
image
VIDEO Se construiește mega autostradă de la granița României și până în marile porturi din Italia
stiripesurse.ro
image
Roxana Moise a fost condusă pe ultimul drum! Familia și-a dorit discreție la înmormântarea fostei sportive
kanald.ro
image
Vladimir Putin vrea să ajungă la granițele României cucerind Donbas prin orice mijloace...
playtech.ro
image
Când a murit, de fapt, Ștefania Szabo? Rezultatele autopsiei răstoarnă ancheta în cazul decesului subit al doctoriței
wowbiz.ro
image
Câștigător surpriză la casele de pariuri în cursa pentru Primăria Capitalei. Toate sondajele politice sunt date peste cap
romaniatv.net
image
Planul lui Trump pentru România. Urmează o perioadă cruntă
mediaflux.ro
image
Sportul, încotro în București?! GSP a trimis 10 întrebări primilor 4 candidați pentru Primăria Capitalei, iată răspunsurile!
gsp.ro
image
Descoperirea terifiantă făcută de o femeie, după ce soțul a murit în vacanța din Cipru! Ce au găsit medicii în corpul bărbatului
actualitate.net
image
Situl istoric „După Ziduri”, distrus după reparațiile Primăriei Brașov? George Scripcaru: „Lucrurile sunt în regulă ca și procedură și etapă”. Ministerul Culturii: „Nu s-a respectat acordul. DJC Brașov a solicitat oprirea de urgență a lucrărilor”
actualitate.net
image
Peștele ieftin care e mai sănătos decât crezi. Dr. Mihaela Bilic garantează: „Cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali”
click.ro
image
Fiul lui Adrian Mutu, de nerecunoscut. Cum arată Mario Mutu la vârsta de 23 de ani. A atras privirile tuturor
click.ro
image
Experiența neplăcută de care a avut parte Dana Rogoz în India: „Ceva foarte rău”
click.ro
Regele Charles și Kate Middleton jpg
Gestul superb făcut de Regele Charles pentru Kate Middleton, nora lui preferată! A fost un moment emoționant
okmagazine.ro
venti views AtEJsWMY1Ko unsplash jpg
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an
clickpentrufemei.ro
humans ate plant foods 1 webp
Descoperire: oamenii preistorici consumau plante procesate cu mult înainte de apariția agriculturii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Monica Pop, dată afară din restaurant! Ireal ce i-a făcut un angajat medicului și prietenelor sale: „Bineînțeles că și ospătarii și ceilalți participanți, erau consternați”
image
Peștele ieftin care e mai sănătos decât crezi. Dr. Mihaela Bilic garantează: „Cea mai mare cantitate de acizi grași esențiali”

OK! Magazine

image
Plânge inima în Regele Charles, cancerul amenință iar! O nouă îngrijorare sfâșietoare legată de sănătate la Palatul regal britanic

Click! Pentru femei

image
Luna Plină în Gemeni din 4 decembrie îți poate schimba finalul de an

Click! Sănătate

image
Poți urca 4 etaje în 60 de secunde? Testul banal care arată cum stai cu inima