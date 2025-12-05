Investițiile insuficiente cresc facturile la energie. Comisia Europeană vrea să accelereze construcția rețelelor electrice transfrontaliere

Comisia Europeană pregătește un plan pentru a accelera dezvoltarea rețelelor electrice transfrontaliere, avertizând că ani de investiții insuficiente și o planificare fragmentată au dus la costuri mai mari ale energiei în Uniunea Europeană.

Executivul comunitar intenționează să propună săptămâna viitoare accelerarea proiectului „Autostrăzi energetice”, menit să îmbunătățească eficiența rețelelor, să reducă prețurile și să diminueze dependența blocului de combustibilii fosili importați, potrivit unui proiect de document consultat de Bloomberg.

În document se subliniază că dependența energetică a UE face ca prețurile la electricitate să fie de două ori mai mari decât cele din Statele Unite și China.

Una dintre cauzele principale: rețelele de transport nu au fost extinse în ritmul tranziției către energiile regenerabile. Astfel, producția ridicată de energie eoliană și solară este adesea irosită, neputând fi transportată către zonele cu cerere mai mare. În lipsa infrastructurii necesare, țările UE sunt nevoite să apeleze în continuare la centrale pe combustibili fosili, ceea ce contribuie la creșterea facturilor.

Economii de până la 40 de miliarde de euro pe an

Documentul estimează că modernizarea și extinderea rețelelor — inclusiv prin opt proiecte transfrontaliere majore — ar putea reduce costurile anuale cu energia cu până la 40 de miliarde de euro. Totodată, ar putea stimula economia europeană cu 18 miliarde de euro până în 2030.

Bruxelles-ul speră ca aceste măsuri să încurajeze investițiile în centre de date și inteligență artificială, domenii care vor avea un rol tot mai important în economia europeană și care necesită cantități mari de energie electrică.

Risc de blocaj: Europa nu va construi 45% din infrastructura necesară

Executivul european avertizează că, dacă nu se iau măsuri rapide, 45% din capacitatea de transport transfrontalier necesară până în 2030 nu va fi construită. Consecințele ar fi severe: reducerea producției de energie regenerabilă cu până la 310 terawați-oră până în 2040, echivalentul a aproape jumătate din consumul total de energie al UE în 2023.

Rețele vechi, pierderi mari

În perioadele cu vânt puternic, turbinele eoliene produc adesea mai multă energie decât poate gestiona rețeaua, ceea ce obligă operatorii să oprească temporar producția. Parcurile eoliene sunt compensate financiar pentru energia pe care nu o livrează, costuri care, în final, se reflectă în facturile consumatorilor.

Comisia va adopta oficial documentul săptămâna viitoare, în încercarea de a impulsiona o reformă majoră a infrastructurii energetice europene.