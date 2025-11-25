search
Marți, 25 Noiembrie 2025
Suedezii construiesc un parc eolian uriaș în România: investiție de 150 de milioane de euro, echivalentă cu 7,5 milioane de copaci

Publicat:

Suedezii de la OX2 au demarat construcția unui parc eolian de 96 MW în județul Galați, investiție de peste 150 de milioane de euro, care va transforma regiunea într-un lider al energiei verzi și va alimenta cu electricitate peste 50.000 de gospodării.

Par eolian FOTO: Arhivă, Adevărul
Par eolian FOTO: Arhivă, Adevărul

Județul Galați își consolidează statutul de „capitală regională” a energiei eoliene odată cu demararea construcției unui nou parc eolian, care va avea o capacitate instalată de 96 MW.

Proiectul, în valoare de peste 150 de milioane de euro, este realizat de suedezii de la OX2, în parteneriat cu grecii de la Helleniq Renewables.

Parcul Eolian Ansthall va fi amplasat pe teritoriul a opt comune din județ – Scânteiești, Fârțănești, Cuca, Schela, Cuza-Vodă, Pechea, Rediu și Slobozia-Conachi – și va integra tehnologia de ultimă generație furnizată de compania daneză Vestas.

Vor fi instalate 15 turbine eoliene, fiecare cu o înălțime de 223 metri până la vârful palei, garantând o eficiență ridicată în conversia energiei vântului în electricitate.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a declarat că „energia verde generată de noul parc, estimată la 312 GWh anual, va putea acoperi consumul de electricitate a peste 50.000 de gospodării”.

Totodată, proiectul va contribui la reducerea emisiilor de CO₂ cu aproximativ 150.000 de tone pe an, echivalentul emisiilor produse de 75.000 de autoturisme.

Pentru a absorbi o astfel de cantitate de CO₂ ar fi necesară plantarea a nu mai puțin de 7,5 milioane de copaci.

Președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a transmis felicitări tuturor specialiștilor implicați și a subliniat că administrația locală va continua să transforme energia eoliană din județ într-o energie a progresului și dezvoltării durabile.

