Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Video Infrastructura energetică a Rusiei, sub asediu: atac cu drone asupra unei conducte petroliere de lângă granița cu Finlanda

Un atac cu drone ucrainene a avariat o conductă de petrol situată în apropierea portului rus Primorsk, lângă granița cu Finlanda, provocând un incendiu, au anunțat autoritățile ruse duminică dimineață, conform AFP.

Conducta de petrol Primorsk a fost avariată FOTO: X/ @1Gg7Dlct8tfwNJL
„Fragmentele (provenite de la dronele doborâte) au avariat o secțiune a unei conducte de petrol din apropierea portului Primorsk”, a transmis guvernatorul Aleksandr Drozdenko pe Telegram, fără a oferi detalii despre amploarea sau natura avariilor. Autoritățile au precizat că apărarea antiaeriană a distrus 19 drone și că nu au fost raportate victime, relatează Agerpres.

Portul Primorsk, situat între granița cu Finlanda și Sankt Petersburg, este unul dintre principalele hub-uri de export al petrolului rus, cu o capacitate de manipulare de până la un milion de barili pe zi, potrivit operatorului Transneft. În luna martie, un atac similar cu drone a provocat un incendiu la un rezervor de combustibil, Kievul susținând că vizată a fost o facilitate petrolieră.

Deși regiunea Leningrad nu se află pe frontul principal al conflictului început în februarie 2022, atacurile ucrainene asupra infrastructurii energetice locale cresc în intensitate, potrivit AFP.

Daune semnificative la Primorsk și Ust-Luga

Imagini din satelit analizate de Reuters și furnizate de firma americană de inteligență spațială Vantor arată că, la sfârșitul lunii martie, aproximativ 40% din facilitățile de stocare ale portului Primorsk au fost distruse sau scoase din uz. Opt rezervoare de petrol, fiecare cu o capacitate de 50.000 de metri cubi, au fost avariate, afectând semnificativ volumul exporturilor. Două dintre aceste rezervoare stocau motorină, ceea ce a complicat și mai mult operațiunile.

La un moment dat, aproape 40% din capacitatea de export de petrol a Rusiei a fost oprită, influențată de atacurile cu drone, închiderea conductei Druzhba din Ucraina și confiscarea unor tancuri petroliere legate de Rusia.

Un alt port de la Marea Baltică, Ust-Luga, a fost și el vizat de atacuri repetate în martie, autoritățile locale raportând lovituri pe 22, 25, 27, 29 și 31 martie, ceea ce a dus la suspendarea temporară a încărcărilor. Imaginile din satelit au arătat că opt rezervoare, cu o capacitate de 30.000 de metri cubi fiecare, au fost avariate, reprezentând aproximativ un sfert din capacitatea totală a terminalului. Pe lângă acestea, infrastructura cheurilor a fost afectată, complicând operațiunile de export.

Impact asupra piețelor globale de energie

Seria de atacuri survine într-un moment în care piețele energetice globale sunt extrem de sensibile la orice perturbare de aprovizionare. Doar portul Primorsk gestionează o parte semnificativă din exporturile maritime de țiței ale Rusiei, iar reducerea prelungită a capacității ar putea afecta fluxurile globale de petrol, atenționează Reuters.

Kremlinul a condamnat atacurile, purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov numindu-le „atacuri teroriste”, și a adăugat că Rusia „lucrează la protejarea infrastructurii sale critice”. Intensificarea campaniei de drone din Ucraina marchează unul dintre cele mai tensionate momente ale conflictului de peste patru ani, indicând o strategie clară de perturbare a veniturilor petroliere și a logisticii rusești.

