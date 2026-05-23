Scandalul dintre români și ucraineni veniți la concertul lui Max Korzh: cei patru bărbați implicați, plasați sub control judiciar

Cei patru bărbați implicați în conflictul izbucnit în Centrul Vechi al Capitalei între două grupuri de români și ucraineni, aceștia din urmă veniți la concertul artistului Max Korzh, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Potrivit Poliția Capitalei, măsura a fost dispusă după ce cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore în urma altercației produse în noaptea de vineri spre sâmbătă în Centrul Vechi din București.

Autoritățile au precizat că cei doi cetățeni ucraineni nu au voie, pe perioada controlului judiciar, să participe la manifestări sportive, culturale sau alte adunări publice și nici să intre în zona Centrului Vechi al Capitalei. Aceeași interdicție privind accesul în Centrul Vechi a fost impusă și celor doi cetățeni români implicați în scandal.

Conform anchetatorilor, conflictul a izbucnit între mai multe persoane de naționalitate română și ucraineană, iar în timpul altercației doi cetățeni străini, în vârstă de 29 și 51 de ani, ar fi fost agresați cu obiecte contondente la nivelul capului de doi bărbați români, de 33 și 39 de ani.

În urma incidentului, bărbatul de 51 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost transportat la Spitalul Universitar de Urgență București.

Polițiștii susțin însă că toate persoanele implicate au exercitat acte de violență reciprocă, inclusiv îmbrânceli, agresiuni fizice și aruncarea unor obiecte de mobilier în spațiul public.

Potrivit unor surse judiciare, românii implicați în conflict ar face parte din grupul de motocicliști Gremium MC.

În cauză a fost deschis dosar penal pentru tulburarea ordinii și liniștii publice și lovire sau alte violențe, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3.

Clubul de motocicliști Gremium MC a transmis un punct de vedere în urma conflictului produs în Centrul Vechi al Capitalei, în noaptea de 21 spre 22 mai 2026, incident în urma căruia patru bărbați au fost reținuți, după altercații între mai multe grupuri, inclusiv cetățeni ucraineni veniți la București pentru concertul lui Max Korzh.

eprezentanții clubului susțin că tensiunile au escaladat în urma unor „provocări și agresiuni venite din partea unui alt grup de persoane”, iar reacțiile ulterioare au fost generate, potrivit acestora, de un „instinct firesc de autoapărare”.