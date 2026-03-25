Ungaria oprește livrările de gaz către Ucraina până la reluarea fluxului de petrol prin Drujba: „Vom stoca gazul care rămâne la noi în țară"

Ungaria va sista temporar livrările de gaz către Ucraina până când fluxul de petrol prin conducta Drujba va fi reluat, a anunțat miercuri prim-ministrul ungar, Viktor Orban.

„Oprim treptat livrările de gaz din Ungaria către Ucraina şi vom stoca gazul care rămâne la noi în Ungaria”, a transmis Orban într-un videoclip postat pe Facebook.

Conducta Drujba, prin care Ungaria și Slovacia primesc petrol rusesc, nu mai funcționează din 27 ianuarie, după ce Ucraina a acuzat un atac cu drone atribuit Rusiei. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a explicat că reparațiile necesită timp.

Pe de altă parte, Orban și premierul slovac Robert Fico susțin că Ucraina întârzie repararea conductei ca formă de presiune asupra țărilor care refuză să sprijine Kievul în conflictul cu Rusia, invocând și opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană.

De asemenea, liderii Uniunii Europene reuniţi la Consiliul European de la Bruxelles nu au reuşit să-l convingă pe premierul ungar Viktor Orban, săptămâna trecută, să renunţe la blocarea acordării împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei. Împrumutul fusese convenit încă din luna decembrie, însă Budapesta a amânat până acum implementarea deciziei, invocând disputa legată de tranzitul petrolului rusesc prin conducta Drujba.