Video Satul în care toți oamenii locuiesc pe aceeași stradă, lungă de 9 kilometri. Imaginile aeriene care l-au făcut celebru în lume

Un sat aparent obișnuit din sudul Poloniei a devenit celebru pe internet după publicarea unor imagini spectaculoase realizate cu drona. Este vorba despre Sułoszów, care impresionează printr-o particularitate rar întâlnită: toți cei 5.672 de locuitori trăiesc de-a lungul unei singure străzi.

Așezat la aproximativ 34 de kilometri nord-vest de Kraków, satul este considerat unul dintre cele mai lungi sate liniare din Polonia.

Imaginile aeriene care au devenit virale surprind un peisaj aproape perfect geometric: case colorate aliniate de o parte și de alta a drumului principal, iar în spatele lor parcele agricole lungi și înguste, cultivate diferit de fiecare familie, potrivit Blic.

Economia locală este bazată aproape exclusiv pe agricultură. Localnicii cresc animale și cultivă cereale precum grâu, ovăz și rapiță, iar terenurile atent întreținute oferă satului un aspect spectaculos privit de sus.

În spatele fiecărei gospodării se află hambare, grădini și fâșii de teren agricol care își schimbă culoarea în funcție de culturile plantate. Tocmai această organizare tradițională a transformat satul într-o adevărată atracție vizuală.

„Până nu am văzut fotografiile aeriene, nu mi-am dat seama cât de frumos este aici”, a declarat unul dintre localnici, impresionat de modul în care satul său arată din aer.

Deși are mii de locuitori, Sułoszów păstrează atmosfera unui mic oraș rural. Oamenii spun că avantajul principal este apropierea dintre vecini.

De-a lungul străzii principale se găsesc magazine, o brutărie, o piață locală, o bancă, o clinică medicală și chiar un club destinat seniorilor, loc unde bătrânii satului socializează și participă la diverse activități.

Un sat cu istorie de peste 700 de ani

Prima atestare documentară a satului datează din 25 ianuarie 1315. În Evul Mediu, zona avea un rol strategic important. În secolul al XIV-lea, regele Casimir III the Great a ordonat construirea Pieskowa Skała Castle, castel care există și astăzi.

Fortificațiile ridicate în apropierea satului aveau rolul de a proteja drumul comercial dintre Cracovia și regiunea Silezia.

Atracție turistică pentru iubitorii de natură și istorie

Tot mai mulți turiști ajung în Sułoszów pentru a admira peisajele spectaculoase și pentru a explora celebrul traseu „Cuibul Vulturului”, o rută turistică ce leagă 25 de castele medievale din sudul Poloniei.

Localnicii spun că frumusețea satului nu este întâmplătoare, ci rezultatul muncii și grijii transmise din generație în generație. „Pământul este comoara noastră”, spun oamenii din această comunitate devenită celebră în întreaga lume datorită unei simple fotografii realizate cu drona.