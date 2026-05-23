Șef din spionajul european: Putin mai are doar câteva luni pentru a negocia dintr-o poziție de forță în Ucraina

Șeful Serviciului de Informații Externe al Estonia avertizează că timpul începe să se scurgă pentru Vladimir Putin, pe fondul pierderilor de pe front și al dificultăților economice care afectează tot mai mult Rusia.

Potrivit lui Kaupo Rosin, Moscova ar mai avea doar patru sau cinci luni în care ar putea negocia dintr-o poziție de forță în războiul din Ucraina, relatează TVP World.

„Timpul nu este de partea Rusiei”, a declarat Rosin într-un interviu acordat CNN, în care a vorbit despre problemele economice, militare și sociale cu care se confruntă Kremlinul.

Oficialul estonian a afirmat că liderii ruși nu mai discută despre o „victorie totală” și că inclusiv în interiorul Kremlinului există semnale că situația de pe câmpul de luptă nu evoluează favorabil pentru armata rusă.

„Nu mai aud vorbindu-se despre o victorie totală. Oamenii de la Kremlin recunosc că situația de pe câmpul de luptă din Ucraina nu merge prea bine”, a spus Rosin.

Potrivit acestuia, Rusia pierde mai mulți militari decât poate recruta, iar o eventuală mobilizare forțată ar putea crea riscuri suplimentare pentru stabilitatea internă a regimului lui Putin.

În același timp, oficialul estonian susține că avantajul tehnologic în ceea ce privește dronele începe să se încline în favoarea Ucrainei, pe măsură ce sistemele ucrainene de interceptare devin tot mai eficiente.

Rosin a avertizat că, până la sfârșitul verii, Rusia ar putea să nu mai fie în poziția de a dicta condițiile unor eventuale negocieri de pace.