Rusia a lansat 500 de drone și rachete asupra Ucrainei. Cel puțin trei persoane au murit: „Așa răspunde Moscova propunerilor unui armistițiu de Paște”

Rusia a declanșat vineri unul dintre cele mai ample atacuri aeriene din ultimele luni, lansând „aproape 500 de drone și rachete de croazieră” asupra teritoriului ucrainean, a anunțat ministrul de Externe, Andrii Sîbiga. Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața.

„Aproape 500 de drone și rachete de croazieră au atacat Ucraina. Cel puțin o persoană a fost ucisă, iar altele au fost rănite. În Obukhiv, o dronă s-a prăbușit într-o clădire de locuințe. Rusia teroristă lovește în plină zi în mod deliberat — pentru a maximiza numărul victimelor civile și pagubele.

Așa răspunde Moscova la propunerile Ucrainei privind un armistițiu de Paște — cu atacuri brutale. Teroriștii ruși resping diplomația și eforturile de pace. Ei trebuie să primească răspunsurile ferme pe care le merită”, a transmis Andrii Sîbiga pe platforma X.

Victime au fost raportate în Bucea, p orașul în care, acum patru ani, a avut loc un masacru, precum și în regiunile Jitomir și Harkov, ultima aflată în apropierea liniei frontului din estul Ucrainei, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Atacul, desfășurat în plină zi, a provocat a afectat major infrastructura energetică.

Operatorul național Ukrenergo a anunțat întreruperi de urgență ale alimentării cu electricitate „în mai multe regiuni”.

Autoritățile ucrainene avertizau, la mijlocul zilei de vineri, că dronele și rachetele rusești continuă să reprezinte o amenințare activă.

Amintim că, pe 31 martie, Kremlinul a anunțat că nu a primit o propunere clară din partea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind încetarea focului de Paște și a respins ideea unui armistițiu temporar.