Aliații îi cer Ucrainei să-și limiteze atacurile asupra rafinăriilor rusești, pe fondul crizei petrolului

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu influențează direct strategia militară a Ucrainei, căreia mai mulți parteneri externi i-au cerut limitarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești, pe fondul creşterii preţurilor la combustibili.

Într-un interviu acordat agenției Bloomberg, Kirilo Budanov, șeful Cancelariei Prezidențiale de la Kiev, a declarat sâmbătă, 4 aprilie, că aliații internaționali i-au cerut Ucrainei să reducă sau chiar să suspende atacurile cu drone asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, pe fondul creșterii accelerate a prețurilor la combustibili la nivel global, generate de războiul dintre SUA și Israel în Iran.

Tensiunile din Orientul Mijlociu au provocat un salt brusc al prețului petrolului, aflat în ascensiune de șase săptămâni, pe măsură ce instalațiile energetice au devenit ținte constante ale atacurilor. Situația s-a agravat odată cu decizia Iranului de a închide Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru exportul internaţional de țiței, prin care tranzitează circa o cincime din producția mondială.

În acest context volatil, Kirilo Budanov a explicat faptul că Ucraina a fost rugată să tempereze ofensiva asupra infrastructurii petroliere rusești.

„Să răspundem diplomatic la această întrebare. Primim anumite semnale în acest sens”, a spus el atunci când a fost întrebat direct, fără a detalia care state au formulat aceste solicitări și care este poziția oficială a Kievului.

Cum răspunde Ucraina

Kirilo Budanov nu a răspuns direct la întrebarea dacă Ucraina ia în calcul modificarea strategiei sale ofensive ca răspuns la cererile aliaţilor, dar și-a exprimat optimismul privind o posibilă încheiere rapidă a războiului din Iran, potrivit aceleiaşi surse.

De la începutul războiului, Ucraina a desfășurat constant atacuri cu drone asupra rafinăriilor din Rusia, considerând aceste instalații drept ținte militare legitime, din moment ce ele alimentează atât financiar, cât și logistic mașina de război a Kremlinului, iar în ultimele săptămâni, frecvența acestor atacuri a crescut, Rusia raportând un număr record de drone ucrainene în spațiul său aerian.

Loviturile asupra rafinăriilor, împreună cu confiscarea tancurilor petroliere din flota fantomă și avarierea unor conducte, au redus cu aproximativ 40% capacitatea de export a Rusiei, agenţiile internaţionale descriind această situație drept „cea mai gravă întrerupere a aprovizionării cu petrol din istoria modernă a Rusiei”.

Printre instalațiile afectate din nou recent se numără rafinăria din Saratov, una dintre cele mai vechi din țară, și rafinăria din Kirishi, responsabilă pentru producerea a peste 6% din volumul total de petrol rafinat al Rusiei.

Intensificarea acestor atacuri coincide cu o perioadă în care sancțiunile impuse Moscovei au început să fie relaxate ca efect secundar al conflictului din Iran, după ce, pe 12 martie, Statele Unite au emis o licență temporară care permite statelor să achiziționeze petrol rusesc blocat pe mare, în încercarea de a stabiliza prețurile globale ale energiei.

În primele două săptămâni ale confruntării din Iran, Rusia ar fi obținut venituri suplimentare de 6 miliarde de euro (aproximativ 6,9 miliarde de dolari), profitând de faptul că prețul petrolului a depășit pentru prima dată de la invazia Ucrainei din 2022 pragul de 100 de dolari pe baril.



