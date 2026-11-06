 Înfrângerea republicanilor lui Trump, lecție și oportunitate pentru Marine Le Pen în Franța. Nemulțumirea alegătorilor față de costul vieții amenință guvernele europene | adevarul.ro
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Înfrângerea republicanilor lui Trump, lecție și oportunitate pentru Marine Le Pen în Franța. Nemulțumirea alegătorilor față de costul vieții amenință guvernele europene

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Din Statele Unite până în Europa, criza costului vieții devine un factor decisiv în competițiile electorale. Eșecul republicanilor lui Donald Trump oferă o lecție pentru liderii europeni, dar și o oportunitate politică pentru formațiunile populiste de dreapta, în special pentru Marine Le Pen și partidul său, Adunarea Națională.

Marine Le Pen, lidera exrremei drepte franceze,
Marine Le Pen, lidera exrremei drepte franceze, favorită în cursa prezidențială Foto: EPA/EFE

Înfrângerea categorică a republicanilor lui Donald Trump în alegerile intermediare din Statele Unite transmite un avertisment important guvernelor europene: furia alegătorilor provocată de scumpiri și de dificultatea accesului la locuințe poate deveni o amenințare majoră pentru cei aflați la putere.

Mesajul pentru liderii europeni este unul clar: nemulțumirea electoratului nu trebuie subestimată.

Creșterea costului vieții, unul dintre factorii care au contribuit la ascensiunea politică a lui Trump, s-a întors acum împotriva președintelui american.

În perspectiva unor alegeri importante în țări precum Spania, Italia, Franța, Grecia și Polonia, rezultatul scrutinului din SUA este privit ca un avertisment pentru guvernele europene.

Nemulțumirea provocată de prețurile tot mai mari și de chiriile inaccesibile pune presiune inclusiv asupra premierului italian Giorgia Meloni, care s-a confruntat deja cu mai multe valuri de proteste generate de scumpirea carburanților.

Experiența americană arată ce se poate întâmpla atunci când liderii populiști de dreapta ajung la guvernare, dar nu reușesc să-și respecte promisiunile electorale, susține Irene Tinagli, eurodeputată italiană din partea Partidului Democrat, aflat în opoziție.

„Trump a ajuns la putere promițând reducerea costului vieții. A acuzat administrația precedentă pentru inflație și a promis locuri de muncă bine plătite. Aceste lucruri nu s-au întâmplat niciodată”, a declarat aceasta.

Nemulțumirea economică, o oportunitate pentru dreapta radicală

Sondajele arată că economia rămâne principala preocupare a alegătorilor, potrivit lui Mathieu Gallard, director de cercetare în cadrul institutului de sondare Ipsos.

În Spania, accesul la locuințe a devenit deja una dintre temele centrale ale campaniei electorale, înaintea scrutinului programat pentru 29 noiembrie.

Majoritatea sondajelor indică o creștere a sprijinului pentru partidul de extremă dreapta Vox, care îl acuză pe premierul socialist Pedro Sánchez că ignoră problemele cotidiene ale populației.

Formațiunea ar putea obține suficiente mandate pentru a intra, pentru prima dată, într-o coaliție de guvernare alături de Partidul Popular (PP), de orientare conservatoare.

Indiferent de orientarea politică, partidele aflate la putere rămân vulnerabile în fața nemulțumirilor economice, avertizează Gallard.

„Liderii extremei drepte sau ai dreptei radicale, odată ajunși la guvernare, se confruntă cu aceleași probleme ca partidele tradiționale”, explică acesta.

Analistul amintește înfrângerea electorală suferită în acest an de Viktor Orbán în Ungaria, precum și scăderea rapidă a popularității Democraților Suedezi.

Pentru formațiunile care se prezintă drept alternative la establishmentul politic, precum partidul Marinei Le Pen din Franța, nemulțumirea populației reprezintă însă o oportunitate electorală importantă.

„Costul vieții va fi tema principală a campaniei”, afirmă Alexandre Loubet, deputat al Adunării Naționale și unul dintre principalii arhitecți ai programului economic al lui Le Pen.

„Avantajul nostru este că am fost consecvenți în această privință. La fel ca în cazul imigrației, alegătorii ne asociază deja cu aceste subiecte”, a adăugat acesta.

Marine Le Pen, aflată în fruntea sondajelor pentru alegerile prezidențiale franceze din primăvara viitoare, a transformat de mult timp problema scumpirilor într-un pilon central al discursului său politic.

Marine Le Pen conduce detaşat în intenţiile de vot la alegerile prezidențiale din Franța

Lidera extremei drepte încearcă să valorifice dificultățile economice cu care se confruntă actuala administrație.

În primele sale apariții din campanie, Le Pen a plasat criza locuințelor în centrul agendei politice și a promis din nou că va proteja pensionarii de eventualele reduceri bugetare.

De asemenea, a promis reducerea taxelor la energie, în pofida criticilor potrivit cărora propunerile sale ar putea fi dificil de susținut din punct de vedere bugetar.

Furia tinerilor, un factor tot mai important

La congresul partidului organizat săptămâna trecută, Marine Le Pen a încercat să transmită un mesaj de schimbare și speranță.

Sloganul ales a fost „Renaștere”, același nume purtat de partidul președintelui Emmanuel Macron.

Tonul pozitiv al discursului a fost unul intenționat, a explicat Alexandre Loubet.

„În țară există un sentiment general de descurajare. Trebuie să oferim oamenilor puțină speranță, o viziune și o direcție”, a declarat acesta.

Valurile recente de proteste din Spania, Franța și Italia, dar și, într-o măsură mai redusă, din Germania, au avut în centrul lor nemulțumirile legate de costul vieții. Printre cei mai afectați și mai vocali se numără tinerii.

Situația amintește de tensiunile sociale din Statele Unite, unde sondajele indicau că numeroși tineri americani considerau că situația lor financiară se deteriorează.

„Dezbaterea privind costul vieții în Statele Unite are și o puternică dimensiune socială. Dacă ești american cu venituri reduse, iar energia consumă o parte importantă din bugetul familiei, impactul este mult mai puternic”, explică Penny Naas, vicepreședinta think tankului american German Marshall Fund, citată de POLITICO.

Aceasta consideră că există asemănări evidente între situația din SUA și cea din Europa, inclusiv în cazul protestelor elevilor din Franța, pornite în special din cartierele mai sărace.

„Există asemănări clare cu ceea ce se întâmplă în Europa”, a subliniat Naas.

Candidații de centru, în dificultate

Până în prezent, candidații de centru nu au reușit să găsească un mesaj suficient de convingător pentru a contracara ascensiunea formațiunilor populiste.

Principalul adversar centrist al lui Marine Le Pen, fostul premier francez Édouard Philippe, întâmpină dificultăți în a atrage electoratul printr-un discurs bazat pe ceea ce el numește „realism economic”.

Grupările de tineret ale extremei drepte, pepiniera ascensiunii populiste în Europa. Recrutare, formare și influență politică

Presiuni similare se resimt și în Germania.

Creștin-democrații cancelarului Friedrich Merz se confruntă cu dificultăți după o serie de înfrângeri electorale în fața extremei drepte în landurile din estul țării și a stângii radicale în Berlin.

Rezultatul alegerilor americane transmite un mesaj important și pentru partidele tradiționale europene: apărarea status quo-ului nu este suficientă pentru a câștiga încrederea alegătorilor.

„Aceste alegeri arată că, dacă vrei să câștigi sprijinul cetățenilor, nu poți combate populismul încercând pur și simplu să aperi status quo-ul”, afirmă Sigrid Friis, eurodeputată daneză în vârstă de 32 de ani, membră a grupului liberal.

„Cei care au câștigat în această confruntare sunt tinerii, progresiștii și forțele care reprezintă o schimbare reală”, a concluzionat aceasta.

O lecție pentru Europa înaintea următoarelor alegeri

Înfrângerea taberei lui Donald Trump demonstrează că nemulțumirea economică poate deveni o armă politică împotriva chiar a celor care au exploatat-o pentru a ajunge la putere.

Pentru guvernele europene, provocarea este să răspundă concret problemelor legate de prețuri, locuințe și venituri.

În schimb, pentru Marine Le Pen și alte formațiuni populiste, dificultățile economice ale populației pot reprezenta o oportunitate de a câștiga teren electoral.

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