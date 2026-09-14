Marine Le Pen conduce detaşat în intenţiile de vot la alegerile prezidențiale din Franța

Candidata partidului Rassemblement National (RN, extremă dreapta), Marine Le Pen, şi-a menţinut avansul în perspectiva alegerilor prezidenţiale, iar rivalul său de extremă stânga, Jean-Luc Mélenchon, s-a clasat pe locul al doilea în majoritatea scenariilor testate, potrivit unui sondaj publicat luni.

Marine Le Pen, candidat la alegerile prezidențiale Foto: EPA-EFE

Le Pen ar obţine între 33% şi 36% din voturile din primul tur al alegerilor, în funcţie de scenariile analizate de institutul de sondaje Toluna Harris Interactive, într-un sondaj realizat între 8 şi 10 septembrie.

Melenchon, candidatul partidului de extremă stânga La France Insoumise (LFI), este considerat a ajunge în turul al doilea în cel puţin trei dintre cele cinci scenarii analizate, cu 15,5% până la 17% din intenţiile de vot. Se estimează că Le Pen îl va învinge cu uşurinţă în turul al doilea.

Fostul prim-ministru al lui Macron, Edouard Philippe, este singurul candidat de centru-dreapta care îl devansează pe Mélenchon într-unul dintre scenariile analizate şi se află la egalitate cu acesta în altul. Ceilalţi candidaţi ar rămâne în urmă în toate scenariile, potrivit News.

Pe măsură ce al doilea şi ultimul mandat al lui Macron se apropie de sfârşit, preşedintele nepopular lasă în urmă un centru politic golit de substanţă şi o economie slabă, deschizând calea pentru partidele de linie dură, precum LFI şi Rassemblement National al lui Le Pen.

Melenchon a candidat deja de trei ori la preşedinţie, în 2012, 2017 şi 2022, dar nu a reuşit niciodată să ajungă în turul al doilea. Le Pen a candidat, de asemenea, de trei ori. Ea a ajuns în turul al doilea în 2017 şi 2022, dar a pierdut în faţa lui Macron.