Germania dă viitorul șef al Comitetului Militar al NATO. Cine este Carsten Breuer, cunoscut drept „generalul cancelarului”

Șeful apărării Germaniei, generalul Carsten Breuer, a fost ales viitorul președinte al Comitetului Militar al NATO, cea mai înaltă autoritate militară a Alianței și principalul organism de consiliere militară pentru conducerea politică a organizației.

Șeful apărării Germaniei, generalul Carsten Breuer Foto: Getty Images

„Şefii de Stat Major din ţările membre ale NATO l-au ales astăzi pe inspectorul general al Bundeswehr-ului, generalul Carsten Breuer, în funcţia de viitor preşedinte al Comitetului Militar al NATO”, a transmis Ministerul german al Apărării într-un comunicat.

Breuer a fost ales sâmbătă de șefii apărării din cele 32 de state membre NATO, reuniți la Copenhaga. El își va prelua mandatul în vara anului viitor, urmând să îi succeadă în funcție amiralului italian Giuseppe Cavo Dragone, actualul președinte al Comitetului Militar.

„Judecata dumneavoastră operațională, profunda dumneavoastră cunoaștere a acestei Alianțe și modul în care conduceți Forțele Armate Germane vor fi de mare folos NATO”, a transmis Dragone într-un mesaj de felicitare adresat generalului german.

„Șefii apărării și-au pus încrederea în dumneavoastră într-un moment dificil pentru securitatea euro-atlantică”, a adăugat actualul președinte al Comitetului Militar, potrivit CNBC.

Comitetul Militar este cea mai înaltă autoritate militară a NATO. Președintele său este principalul consilier militar al secretarului general al Alianței, Mark Rutte.

Breuer preia funcția într-o perioadă de schimbări pentru NATO

Generalul german va ajunge la conducerea Comitetului Militar într-o perioadă în care Alianța traversează schimbări importante în ceea ce privește responsabilitatea pentru apărarea Europei.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut în repetate rânduri statelor europene să își asume un rol mai important și responsabilitatea principală pentru apărarea continentului, după decenii în care Statele Unite au avut un rol central în securitatea europeană.

În ultimii ani, numeroase guverne europene și-au majorat cheltuielile pentru apărare, pe fondul invaziei ruse în Ucraina din 2022, dar și al presiunilor venite din partea administrației americane privind contribuția aliaților europeni la NATO.

Germania, cea mai mare economie a Europei, se află în centrul acestei creșteri a cheltuielilor militare. Berlinul urmărește să își majoreze cheltuielile pentru apărare la peste 200 de miliarde de euro până în 2030.

Cine este Carsten Breuer

Carsten Breuer are 61 de ani și este ofițer de carieră în armata germană. El ocupă în prezent funcția de inspector general al Bundeswehr-ului, echivalentul șefului apărării Germaniei.

Generalul a devenit cunoscut publicului german și sub porecla de „generalul cancelarului”, după ce fostul cancelar Olaf Scholz l-a desemnat să conducă un comitet de criză însărcinat cu coordonarea răspunsului Germaniei la pandemia de COVID-19 în 2021 și 2022.

Breuer s-a alăturat Bundeswehr-ului în 1984, într-o unitate de apărare antiaeriană. Ulterior, a urmat cursurile Colegiului de Stat Major al armatei americane de la Fort Leavenworth, în Kansas, precum și pregătirea pentru ofițeri de stat major în Germania, la Hamburg.

În 2014, a participat la misiunea NATO din Afganistan, în cadrul Forței Internaționale de Asistență pentru Securitate, desfășurată la Kabul.

Odată cu plecarea lui Breuer din funcția de inspector general al Bundeswehr-ului, Germania va trebui să numească un nou șef al apărării.

Actualul șef al armatei germane, general-locotenentul Christian Freuding, este așteptat să îi succeadă lui Breuer în această funcție înainte de sfârșitul anului.

Breuer va rămâne șef al apărării Germaniei până la preluarea noului său mandat la conducerea Comitetului Militar al NATO, în vara anului 2027.