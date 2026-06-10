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Fostul premier Ludovic Orban, la Interviurile Adevărul, de la ora 13:00

Încrederea europenilor în SUA se prăbușește. Doar unul din zece mai vede Washingtonul ca pe un aliat

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Încrederea europenilor într-o „garanție de securitate” din partea Statelor Unite a ajuns la un minim istoric, arată un nou sondaj.

Tot mai puțini europeni văd SUA ca pe un aliat FOTO Shutterstock
Tot mai puțini europeni văd SUA ca pe un aliat FOTO Shutterstock

Doar unul din zece respondenți din 15 țări europene mai consideră SUA un aliat, în timp ce majorități consistente din toate statele participante se declară sceptice că Washingtonul ar interveni în ajutorul lor în cazul unui atac, arată sondajul, citat de The Guardian.

Studiul, publicat miercuri de think tank-ul European Council on Foreign Relations înaintea unor reuniuni importante precum summitul G7 Summit și întâlniri ale NATO, indică „o neîncredere profundă a europenilor față de SUA”, potrivit autorilor.

Cercetarea a fost realizată în Austria, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Ungaria, Italia, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, Spania, Suedia, Elveția și Marea Britanie. În medie, doar 11% dintre respondenți mai consideră SUA un aliat, în scădere de la 16% în urmă cu șase luni și 22% în noiembrie 2024.

Europenii, tot mai orientați spre autonomie militară

Majoritatea respondenților din toate țările nu mai cred că SUA ar interveni în cazul unui atac, iar percepția dominantă este că America a devenit mai degrabă un „partener necesar” decât un aliat de încredere. Totuși, 13% o consideră rival, iar 12% chiar adversar direct.

În acest context, tot mai mulți europeni susțin creșterea cheltuielilor pentru apărare și reducerea dependenței de echipamente militare americane. Sprijinul pentru ideea de a „cumpăra european” este majoritar în mai multe state, inclusiv Danemarca, Olanda, Suedia și Portugalia.

De asemenea, aproape jumătate dintre respondenți susțin împrumuturi comune la nivelul Uniunii Europene pentru finanțarea apărării, deși există diferențe semnificative între state.

Diviziuni privind bugetele de apărare și rolul NATO

Deși sprijinul pentru consolidarea apărării crește ușor la nivel european, există opoziție în mai multe țări față de reducerea altor cheltuieli publice pentru finanțarea militară, în special în Italia, Austria și Germania.

În același timp, doar 29% dintre europeni susțin înlocuirea NATO cu o structură exclusiv europeană de apărare. În majoritatea țărilor, opinia dominantă este că relațiile transatlantice se vor îmbunătăți după plecarea lui Donald Trump de la Casa Albă.

Chiar și în acest context, sprijinul pentru reluarea importurilor de petrol și gaze din Rusia rămâne scăzut, în ciuda presiunilor economice legate de prețurile energiei.

În privința Ucrainei, opiniile europenilor rămân împărțite: în mai multe state, inclusiv Ungaria, Bulgaria, Austria și Germania, opoziția față de aderarea la Uniunea Europeană este mai puternică decât susținerea, chiar și în contextul actual al războiului.

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