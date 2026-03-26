Cheltuielile pentru apărare au crescut accelerat în statele membre NATO, conform unui raport anual. Mark Rutte cere menținerea ritmului

Aliații europeni ai NATO și Canada și-au majorat cheltuielile pentru apărare cu 20% în 2025, comparativ cu anul precedent, potrivit raportului anual publicat de secretarul general al Alianței, Mark Rutte.

Șeful Alianței a făcut apel la statele membre să mențină acest ritm de creștere, subliniind că, la următorul summit NATO de la Ankara, aliații ar trebui să demonstreze că se află pe o traiectorie „clară și credibilă” către obiectivul de 5% din PIB pentru apărare. Rutte a insistat că legătura transatlantică rămâne esențială, într-un context global marcat de incertitudine.

Președintele american Donald Trump a cerut aliaților europeni să își asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate. Acesta a criticat din nou statele NATO, afirmând că nu au contribuit suficient în contextul tensiunilor legate de Iran.

Raportul arată că, în 2024, toți aliații au atins sau depășit pragul de 2% din PIB stabilit inițial în 2014, iar mulți au continuat să își crească bugetele. Liderii NATO au convenit la summitul de anul trecut ca statele membre să ajungă la 5% din PIB până în 2035, din care 3,5% pentru apărarea de bază și 1,5% pentru investiții conexe, precum securitatea cibernetică sau infrastructura.

Potrivit estimărilor, Polonia, Lituania și Letonia au depășit deja pragul de 3,5%, în timp ce state precum Spania, Canada și Belgia se situează în jurul nivelului de 2%.

În total, cele 32 de state membre NATO au alocat, în medie, 2,77% din PIB pentru apărare în 2025, iar Statele Unite au continuat să suporte cea mai mare parte a efortului financiar, contribuind cu aproximativ 60% din cheltuielile totale ale alianței.