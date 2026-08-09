La Budapesta, locul pe unde în mod normal curge Dunărea s-a transformat într-un spațiu neobișnuit de petrecere. Scăderea nivelului apei a lăsat porțiuni întinse ale albiei uscate, iar oamenii au profitat de situație pentru a organiza o petrecere spontană.

Imaginile filmate arată mai multe persoane adunate pe o porțiune a albiei rămase fără apă. Videoclipul a fost publicat pe Facebook de fotograful Zsanett Zsebők și a stârnit numeroase reacții.

Unul dintre cele mai vizibile semne ale scăderii nivelului apei este apariția așa-numitei Ínség-szikla (Stânca Foametei), lângă Podul Libertății. Stânca devine vizibilă atunci când nivelul Dunării scade foarte mult, potrivit euronews.

Și în zona Podului Margareta, porțiuni din albia fluviului ies tot mai des la suprafață. Suprafața de uscat este din ce în ce mai mare, iar perioadele în care aceste zone rămân fără apă sunt tot mai lungi.

Fenomenul a devenit vizibil în mod deosebit începând din 2018. Atunci, prelungirea subacvatică a unui banc de nisip din apropierea Insulei Margareta, în direcția Parlamentului Ungariei, a devenit accesibilă pietonilor. De atunci, astfel de situații s-au repetat mai frecvent și pe suprafețe mai mari.

Oamenii traversează zone care ar trebui să fie sub apă

Pe măsură ce Dunărea se retrage, tot mai mulți oameni ajung să traverseze porțiuni ale albiei dinspre Insula Margareta.

Locul oferă și o perspectivă neobișnuită asupra Budapestei. De pe suprafața rămasă uscată, panorama orașului poate fi admirată dintr-un unghi diferit, iar priveliștea este deosebit de spectaculoasă seara, când se aprind luminile capitalei Ungariei.

Acum, zona nu mai este doar un punct de observație. Petrecerea organizată pe albia secată arată cât de mult s-a schimbat peisajul fluviului.

Dunărea scoate la iveală obiecte vechi

Retragerea apelor face posibilă și descoperirea unor obiecte care au stat ani întregi ascunse în albia Dunării.

László Wild, arhitect specializat în patrimoniu și coordonator al celei mai recente reconstrucții a Podului Margareta, afirma într-un interviu anterior că albia Dunării din zona Budapestei se află într-o stare deosebit de dezordonată.

În perioadele în care nivelul apei scade, în zonă au fost descoperite coșuri metalice de gunoi asemănătoare celor folosite în Budapesta înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial.

Au fost găsite inclusiv rămășițe ale unor stâlpi care ar fi aparținut schelelor folosite, cel mai probabil, în timpul construirii Podului Margareta, lucrările fiind finalizate în 1876.

Imaginile cu petrecerea de pe albia Dunării au scos în evidență contrastul dintre reacțiile oamenilor.

Unii văd în retragerea apelor o oportunitate de a descoperi o parte ascunsă a orașului și de a trăi o experiență neobișnuită. Alții consideră că fenomenul ar trebui să provoace îngrijorare.