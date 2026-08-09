Un elicopter privat a aterizat direct pe stâncile albe ale celebrei plaje Sarakiniko, una dintre cele mai spectaculoase atracții ale insulei grecești Milos, iar pasagerii au coborât și au mers la înot, în timp ce turiștii se aflau în apropiere. Imaginile au stârnit revoltă, iar procurorul din Syros a cerut o anchetă în acest caz.

sursa video: protothema.gr

Momentul a fost surprins de un localnic, iar imaginile au ajuns pe rețelele sociale și au stârnit numeroase reacții. În filmare se vede un elicopter roșu care aterizează pe formațiunile stâncoase albe de la marginea mării. După ce aeronava se oprește, pasagerii coboară și se îndreaptă spre apă.

Presa greacă a relatat despre incident duminică, 9 august, după ce imaginile au început să circule pe internet. Bărbatul care a filmat scena, identificat în presa elenă drept omul de afaceri M. Kyritsis, a declarat că a asistat personal la aterizarea elicopterului.

El a precizat că persoanele aflate la bord au mers apoi să înoate și a respins speculațiile potrivit cărora imaginile ar fi fost generate de inteligența artificială. Potrivit acestuia, scena surprinsă în filmare este reală.

Autoritățile din Grecia verifică aterizarea

Incidentul a ajuns rapid în atenția autorităților elene. Procurorul din Syros, capitala administrativă a Cicladelor, de care aparține și insula Milos, a solicitat Poliției din Milos să strângă informații preliminare.

Polițiștii trebuie să stabilească inclusiv identitatea persoanelor implicate și să verifice dacă aterizarea pe plajă a încălcat legislația și dacă există elemente care ar putea constitui infracțiuni.

Cazul este analizat și de Autoritatea Elenă pentru Aviație Civilă. Una dintre principalele preocupări este siguranța turiștilor și a înotătorilor aflați în zona Sarakiniko în momentul în care elicopterul a aterizat, scrie presa elenă.

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Incidentul ridică întrebări și cu privire la regulile privind aterizarea elicopterelor în afara heliporturilor autorizate.

Potrivit reglementărilor actuale, piloții au o anumită libertate în alegerea locului de aterizare, cu condiția ca acesta să fie considerat potrivit. În cazul anumitor zone protejate există însă restricții specifice.

Sarakiniko, una dintre cele mai spectaculoase plaje din Grecia

Sarakiniko se află pe coasta de nord a insulei Milos și este una dintre cele mai cunoscute atracții turistice ale insulei. Plaja este renumită pentru formațiunile sale vulcanice albe, netezite de vânt și de mare. Peisajul neobișnuit a făcut ca Sarakiniko să fie comparată adesea cu suprafața Lunii.

Locul este unul dintre cele mai fotografiate din Milos și atrage numeroși turiști în timpul sezonului estival. Peisajul spectaculos este însă și unul vulnerabil. Formațiunile stâncoase sunt alcătuite în mare parte din tuf vulcanic moale, un material susceptibil la eroziune.

Presa elenă a relatat că zona s-a aflat și în ultimii ani în centrul unor controverse legate de protejarea mediului.

În 2025, lucrările la un proiect hotelier din zona mai largă Kamini-Sarakiniko au determinat intervenția Ministerului elen al Mediului, după ce excavările și activitățile de construcție au modificat peisajul natural.

Ulterior, ministerul a precizat că procesul de planificare destinat unei protecții mai stricte a zonei Sarakiniko nu fusese finalizat.

La începutul anului 2026, inspectorii de mediu care au verificat amplasamentul proiectului hotelier au descris zona ca având o valoare ecologică și geomorfologică deosebită. Aceștia au constatat, de asemenea, că terenul pe care urma să fie realizat proiectul se află într-o zonă desemnată drept refugiu pentru fauna sălbatică.

Autoritățile au dispus măsuri pentru refacerea zonei afectate.