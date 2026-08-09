Doar 24 de bilete pentru 1.112 cereri. Cât de greu au ajuns pensionarii să prindă un tratament în 2026

Pensionarii au primit în 2026 mult mai puține bilete pentru tratament prin Casa de Pensii decât în anul precedent. Prima serie de plecări a fost organizată abia în aprilie, iar în lunile următoare numărul biletelor repartizate a fost, în unele județe, de doar câteva zeci.

Accesul la biletele de tratament distribuite prin casele județene de pensii s-a dovedit, în 2026, o adevărată aventură. Prima serie a fost lansată după aprobarea bugetului național, astfel că în 2026 pensionarii au ajuns în stațiuni de-abia începând cu finele lunii aprilie.

Până în prezent, au fost distribuite bilete pentru opt serii, de-abia începând cu seria a 7-a regăsindu-se în ofertă și bilete din afara rețelei proprii a Casei Naționale de Pensii (rețeaua Societății de Tratament Balnear și Recuperare a Capacității de Muncă – TBRCM). Îmbunătățirea ofertei vine atât de târziu din cauza finalizării tardive a procedurii de licitație pentru spații de cazare în afara rețelei TBRCM. Astfel, șansele solicitanților de a pleca la tratament cu bilet achiziționat prin Casa de Pensii au scăzut simțitor în 2026, de la peste 100 de bilete distribuite/serie într-un județ precum Oltul, alocările, în primele șapte serii, fiind de câteva zeci/serie.

S-a știut, de altfel, încă de la anunțarea numărului de bilete că în 2026, în ciuda bugetului record alocat (din cauza creșterii cheltuielilor și, implicit, a prețurilor), numărul de beneficiari va fi mai mic. Pentru 2026, Guvernul a alocat 114.000 de bilete de tratament, față de 130.000 în 2025 și de peste 135.000 în 2024.

Seria cu numărul 8, care se află în prezent în procedură de valorificare, este prima cu o alocare mult mai generoasă, în Olt fiind 131 de bilete repartizate în programul informatic. Iată cum a evoluat numărul de bilete alocate, pe serii.

În județul Olt, pentru prima serie din acest an au fost alocate 33 de bilete, care au fost distribuite în mare grabă (data de prezentare în stațiune a fost foarte apropiată de momentul punerii în vânzare a biletelor) celor cu cereri depuse și care erau dispuși să plece imediat.

În seria a 2-a s-au alocat ceva mai multe bilete, 37. Seria a 3-a a fost însă una dintre seriile cu cele mai bune șanse de plecare. Astfel, deși au fost alocate doar 39 de bilete, s-au luat în calcul cele doar 60 de solicitări din partea potențialilor beneficiari depuse până la data respectivă.

Pentru următoarea serie, a 4-a, numărul de bilete repartizate a fost 47, însă numărul cererilor era deja de ordinul câtorva sute (648), știut fiind faptul că sezonul estival este de departe perioada cea mai solicitată.

În seria a 5-a s-au alocat 38 de bilete, fiind analizate 861 de cereri. Seria a 6-a a fost seria cu cele mai puține bilete alocate, doar 24, în condițiile în care erau deja depuse 1.112 solicitări, ceea ce arată că doar 2,1 % dintre solicitările depuse au putut fi onorate. Șanse aproape la fel de mici au fost și pentru seria a 7-a, fiind analizate 1.214 cereri și repartizate 32 de bilete.

Cât costă biletul de tratament prin Casa de Pensii

Costul biletelor de tratament (din totalul sejurului, sunt 12 zile de tratament) pornește, în acest an, de la 3.128 de lei și poate ajunge la 3.699 lei. Cei mai mulți dintre beneficiari nu achită însă costul integral, ci fie 50% din cuantumul pensiei (dar nu mai mult de costul integral al biletului), fie 50% din costul biletului, în funcție de categoria de beneficiari. O categorie specială de beneficiari primește biletul gratuit, însă biletele acordate gratuit categoriilor stabilite prin normele care pot fi consultate pe site-ul CNPP nu pot depăși ca număr 15% din totalul biletelor contractate.

Noutate în acordarea biletelor de tratament pentru pensionari. Cine poate beneficia fără să fie asigurat și de la ce dată

În cazul celor mai mulți beneficiari, contribuția individuală este de 50% din cuantumul total brut al drepturilor de pensie, dar nu mai mult decât costul integral al biletului, iar în cazul asiguraților contribuția este de 50% din valoarea biletului, dacă veniturile brute lunare sunt mai mici decât câștigul salarial mediu brut (9.192 de lei). În caz contrar, biletul este achitat integral.

Au acces la biletele de tratament distribuite prin rețeaua caselor de pensii:

- pensionari ai sistemului public de pensii;

- asigurați ai sistemului public de pensii;

- beneficiari ai unor legi speciale, care reglementează dreptul la bilet de tratament balnear prin sistemul public de pensii;

- soțul/soția asiguratului/pensionarului sistemului public de pensii, care nu este asigurat/pensionar al sistemului public de pensii;

- asigurați ai sistemului de asigurare la accidente de muncă și boli profesionale.

Indiferent de categorie, niciun beneficiar nu achită o sumă mai mare decât tariful oficial al biletului de tratament balnear, stabilit pentru programul național de tratament.

De ce nu mai sunt decât foarte rar bilete disponibile

În cazul fiecărei serii, în anii trecuți rămâneau, după valorificarea biletelor repartizate conform punctajului, bilete nevândute. Aceste bilete anunțate disponibile puteau fi ulterior achiziționate de către solicitanți cu cereri depuse la casa de pensii și care îndeplineau condițiile legale. Astfel de situații se întâlnesc în prezent din ce în ce mai rar, pe de o parte având în vedere numărul mic de bilete alocate în primele șapte serii din 2026, iar pe de alta datorită schimbării modului de anunțare a beneficiarilor. Pe site-ul CJP nu se mai publică numele beneficiarilor cărora le-au fost repartizate biletele, în urma aplicării criteriilor de punctaj, ci se afișează numărul cererii și localitatea de domiciliu a solicitantului. Totodată, beneficiarii sunt sunați de către angajații CJP și anunțați când să se prezinte pentru a cumpăra biletul, de-abia după această dată, dacă solicitanții nu s-au prezentat, fiind anunțate biletele disponibile.

Statul taie din biletele de tratament. De ce unii angajați plătesc mai puțin decât pensionarii

Pe cine avantajează punctajul

Pentru alocarea biletelor repartizate în fiecare serie, casele de pensii folosesc un program informatic. Acesta ține cont de criterii de punctaj, astfel ordonând cererile de la punctajul cel mai mare la cel mai mic. Biletul este acordat în limita locurilor disponibile pentru seria, stațiunea și unitatea de cazare respectivă (potrivit opțiunilor menționate în cerere).

Punctajul se calculează prin însumarea punctelor pentru criteriile aplicabile fiecărei categorii.

Un criteriu comun este dacă solicitantul a mai primit bilet în ultimii doi ani, cei care nu au beneficiat fiind avantajați.

În cazul pensionarilor, se iau în calcul mai multe criterii: dacă au beneficiar de bilet în ultimii doi ani, categoria de pensie, valoarea pensiei brute. Pensionarii de invaliditate sunt net avantajați de criteriul categoriei de pensie. Și cuantumul pensiei cântărește, cu cât pensia este mai mică, cu atât pensionarul primind mai multe puncte.

Pentru salariați/asigurați se folosesc două criterii: dacă au beneficiat de bilet în ultimii doi ani; nivelul venitului brut lunar care a constituit baza contribuției de asigurări sociale.

Salariatul cu venit mai mic acumulează mai multe puncte și, implicit, are un avantaj la repartizare.