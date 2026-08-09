Horoscop luni, 10 august. O zodie riscă să piardă bani, o alta trece prin momente tensionate

Începutul de săptămână o să fie plin de încercări pentru nativi, mai ales pentru Berbeci. Aceștia vor trece prin momente tensionate. De asemenea, un semn zodiacal riscă să piardă o sumă importantă de bani.

Horoscop luni, 10 august 2026

Berbec

Iubire - Acumulați resentimente și răbufniți în cel mai nepotrivit moment. Conștientizați ce vă deranjează.

Sănătate - Obiceiurile sedentare vă forțează să mai lăsați mașina acasă. Fiți mai activi pentru mobilitatea articulară.

Bani - Deveniți superficiali și delăsători. Nu știți suma avută în portofel și nici nu vă uitați la prețuri.

Taur

Iubire - Doriți să aflați lucruri noi despre cei dragi. Nu deveniți indiscret. Respectați-le intimitatea și lăsați-i să vă împărtășească doar ceea ce doresc.

Sănătate - Anxietatea și stările de iritabilitate sunt dușmanii declarați. Gestionați prin orice metodă pentru că nu e nimeni responsabil.

Bani - Gândiți pozitiv și fiți adaptabil. Contrar, pierdeți timp și forță. Oamenii își schimbă ideile pe parcurs și proiectele se mai pot ajusta.

Gemeni

Iubire - Comunicarea vă provoacă dacă nu sunteți vigilenți la replici și se pot rupe relații.

Sănătate - Înțelegeți emoțiile care au stat la baza trăirilor fizice și e bine să discutați cu persoane apropiate.

Bani - Puteți vorbi în plus, ori peste colegi, ori prea mult în fața superiorilor. Stați mai retras și concentrați-vă pe sarcini.

Rac

Iubire - Luați-vă timp liber pentru a face ce vă place alături de oameni dragi, de copii sau de nepoți.

Sănătate - Bravada emoțională vă poate secătui de energie. Protejați-vă!

Bani - Tendința e să cheltuiți pe lucruri mai scumpe care să vă dea senzația de confort. Greșeală mare!

Leu

Iubire - Respectați faptul că aveți prieteni cu personalități diferite. Nu îi adunați la un loc sperând ca toată lumea să se placă.

Sănătate - Vă plictisiți repede, deveniți nerăbdători, distrați sau neinteresați. Starea de spirit e fluctuantă.

Bani - Lăsați-i pe interlocutori să termine ce au de spus înainte de a interveni.

Fecioara

Iubire - Fiți clar cu ambițiile profesionale, dar nu călcați pe cadavre. Nu stârniți și nu vă implicați în intrigi.

Sănătate - Starea interioară e tumultoasă și vă poate calma doar activitatea fizică structurată într-un cadru organizat.

Bani - Cumpărați ceva care să fie considerat un răsfăț și permiteți-vă să vă bucurați de lucrurile simple.

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*Informațiile din acest articol nu au bază științifică.