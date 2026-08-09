Fostul șef de la Investigații Criminale, Dacian Vonu, dispărut de două zile, a fost găsit

Fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, Dacian Vonu, în vârstă de 54 de ani, a fost găsit de polițiști după două zile de căutări. Bărbatul, care plecase de acasă pe 7 august și nu mai revenise, a fost depistat în orașul Alba Iulia. Polițiștii au precizat că, în perioada în care a fost dat dispărut, acesta nu a fost victima niciunei infracțiuni.

UPDATE 21.05 A fost găsit Dacian Vonu

Potrivit IPJ Hunedoara, bărbatul a fost găsit de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara în orașul Alba Iulia.

„Persoana în cauză a fost depistată de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara pe raza municipiului Alba Iulia. Pe perioada dispariției, nu a fost victima niciunei infracțiuni”, au transmis reprezentanții IPJ Hunedoara.

UPDATE 20.24 Unde a fost văzut fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale Hunedoara

Dacian Vonu, fostul șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara, care a fost dat dispărut după ce a plecat de acasă și nu a mai revenit, a fost reperat de polițiști în gara din Alba Iulia. Bărbatul a fost văzut în jurul orei 15.15, iar ulterior a plecat cu trenul în direcția municipiului Aiud.

Potrivit Poliției, în urma verificărilor efectuate duminică, 9 august, oamenii legii au reușit să îl localizeze pe Dacian Vonu în gara din municipiul Alba Iulia.

„În urma verificărilor efectuate de polițiști, astăzi, în jurul orei 15:15, persoana căutată a fost reperată în gara din municipiul Alba Iulia, ulterior plecând cu trenul în direcția municipiului Aiud”, au transmis reprezentanții Poliției.

Polițiștii continuă activitățile specifice pentru clarificarea situației și stabilirea împrejurărilor în care bărbatul a ajuns în Alba Iulia.

Fost șef de la Investigații Criminale a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Poliția Hunedoara îl caută de două zile

Este vorba despre Dacian Vonu, din municipiul Deva, județul Hunedoara. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi plecat voluntar de la adresa unde locuiește în data de 7 august, în jurul orei 19.00. De atunci, bărbatul nu a mai revenit și nu a fost localizat.

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Poliția Municipiului Deva a fost sesizată în dimineața zilei de 9 august, prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112, cu privire la dispariția acestuia.

La momentul plecării, Dacian Vonu purta pantaloni tip blugi, un tricou și sandale de culoare maro. Avea asupra sa un ghiozdan de culoare neagră.

Bărbatul are aproximativ 1,70 metri înălțime și circa 70 de kilograme. Are părul grizonat, precum și barbă și mustață îngrijite, de asemenea grizonate.

Polițiștii desfășoară cercetări pentru depistarea lui și verifică toate informațiile care ar putea conduce la identificarea și localizarea bărbatului.

„L-ați văzut? (...) Persoanele care dețin informații utile pentru identificarea sau găsirea bărbatului sunt rugate să contacteze cea mai apropiată unitate de poliție sau să apeleze numărul unic de urgență 112”, transmit polițiștii din Deva.

A condus Serviciul de Investigații Criminale din IPJ Hunedoara

Dacian Vonu este cunoscut în rândul polițiștilor hunedoreni, după ce a ocupat timp de mai mulți ani funcția de șef al Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Hunedoara.

Vonu a intrat în Poliție în anul 2005, iar doi ani mai târziu a promovat în corpul ofițerilor. Ulterior, a ajuns comisar-șef și a condus Serviciul de Investigații Criminale, structură specializată în investigarea infracțiunilor grave, în special a celor comise cu violență.

În timpul carierei sale, fostul ofițer a fost recompensat de două ori cu titlul de „Polițistul anului” în cadrul IPJ Hunedoara, potrivit știrile transilvaniei.

Din februarie 2025, Inspectoratul Județean de Poliție Hunedoara este condus de comisarul-șef Daniel Fețanu, numit inspector-șef prin ordin al ministrului Afacerilor Interne.

În 2019, și-a pierdut mama și sora într-o tragedie

Potrivit presei locale, în viața lui Dacian Vonu a existat și o tragedie care i-a marcat profund familia. În 2019, mama și sora sa au fost găsite fără viață în locuința familiei de pe strada Viilor din Deva. Cele două femei, în vârstă de 63, respectiv 43 de ani, au murit intoxicate cu monoxid de carbon.

Trupurile lor au fost descoperite de o rudă, care a mers la locuință după ce femeia în vârstă nu mai răspundea la telefon, deși fusese sunată de mai multe ori.

Sora lui Dacian Vonu, Vonu Daciana, în vârstă de 43 de ani, era profesoară de Religie la Colegiul Național „Decebal” din Deva. Era apreciată atât de elevi, cât și de colegii săi.