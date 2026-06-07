Șeful Pentagonului avertizează că Europa este „invadată de ideologii periculoase” într-un discurs susținut la comemorarea Debarcării din Normandia

Secretarul american de Război, Pete Hegseth, a folosit ceremonia de comemorare a Debarcării din Normandia pentru a avertiza asupra a ceea ce a numit o invazie a „ideologiilor periculoase” în Europa și pentru a îndemna statele europene să adopte măsuri mai ferme în privința imigrației.

Vorbind sâmbătă, cu ocazia împlinirii a 82 de ani de la debarcarea forțelor aliate în Normandia, la 6 iunie 1944, Hegseth a făcut o paralelă între evenimentele istorice din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial și provocările cu care se confruntă în prezent continentul european.

„Din păcate, astăzi, alte plaje europene sunt luate cu asalt de alte ideologii periculoase. Pe plajele din Spania, Italia, Grecia și Bulgaria sosesc bărci și oameni”, a declarat oficialul american, citat de politico.eu.

El a întrebat dacă capitalele europene vor lua măsuri pentru a răspunde acestui fenomen și a adăugat că nu consideră că este prea târziu pentru a acționa.

Discursul a fost rostit la Cimitirul American din Normandia, situat la Colleville-sur-Mer, în nord-vestul Franței. Ceremonia a comemorat debarcarea din 1944, când forțele Statelor Unite și ale aliaților au traversat Canalul Mânecii pentru a începe eliberarea Europei Occidentale de sub ocupația nazistă.

Declarațiile lui Hegseth reflectă poziții exprimate anterior de alți oficiali ai administrației americane, inclusiv de președintele Donald Trump, care au criticat în repetate rânduri statele europene pentru modul în care gestionează imigrația.

În Strategia Națională de Securitate publicată de Washington în luna decembrie, administrația americană avertiza că Europa s-ar putea confrunta cu o „erodare civilizațională” provocată de migrație, susținând că aceasta afectează identitățile naționale și este amplificată de politici considerate contrare suveranității statelor.

Comentariile vin după ce vicepreședintele american JD Vance a afirmat vineri că moartea unui adolescent britanic anul trecut ar fi fost influențată de ceea ce a numit „politica auto-denigrării Occidentului” și de „invazia în masă a migranților”. Declarațiile sale au fost criticate de guvernul britanic.

În discursul său, Hegseth a abordat și tema securității colective. El a subliniat că, în timpul operațiunii din Normandia, fiecare stat aliat și-a îndeplinit responsabilitățile și a făcut apel la guvernele europene să își consolideze capacitățile de apărare.

„America va conduce. Trebuie să o facă”, a spus secretarul Apărării. „Dar aliații capabili trebuie să fie alături de noi, umăr la umăr, în momentele decisive.”

Oficialul american a reiterat angajamentul Washingtonului față de partenerii săi, afirmând că Statele Unite își susțin aliații și se așteaptă ca aceștia să fie pregătiți să contribuie în mod similar la securitatea comună.